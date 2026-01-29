В Америці було 0,5% ухилянтів, в Україні - 20% мінімум. Чому? Очевидно чому.
Очевидно, та не вам Тому що йти в добре профінансовану і всім забезпечену армію, яка йде в переможний похід завжди буде більше бажаючих, ніж в таку, де треба з останніх сил стримувати більшу, краще озброєну армію. І власна держава (на відміну від США) не настільки багата, щоб рекруту бути впевненим що після війни кожен ветеран , який втратить хоч якусь працездатність, буде повністю забезпечений разом з сімʼєю до кінця своїх днів. А не ота вся дічь, якою тут відмазуються «я після Зеленського, я після чоловіка корабельної сосни».
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 24 кві, 2026 19:13, всього редагувалось 1 раз.
В Америці було 0,5% ухилянтів, в Україні - 20% мінімум. Чому? Очевидно чому.
Очевидно, та не вам Тому що йти в добре профінансовану і всім забезпечену армію, яка йде в переможний похід завжди буде більше бажаючих, ніж в таку, де треба з останніх сил стримувати більшу, краще озброєну армію. І власна держава (на відміну від США) не настільки багата, щоб рекруту бути впевненим що після війни кожен ветеран , який втратить хоч якусь працездатність, буде повністю забезпечений разом з сімʼєю до кінця своїх днів. А не ота вся дічь, якою тут відмазуються «я після Зеленського, я після чоловіка корабельної сосни».
Частково так, але в 1940-х не була американська армія прям така "добре профінансована і всім забезпечена", все-таки воювали за тисячі кілометрів від дому. І це точно не пояснює такий великий розрив в відсотках.
Сидячи на своєму експертному дивані, відкриваю стрічку новин. І там знову всі пишуть: Ормузьку протоку перекрили, ціна на нафту летить у космос, а світ розвалюється.
І тут справжній диванний експерт поставить одне незручне запитання: а чи точно нафта — це щось таке рідкісне і незамінне, чи ми знову плутаємо геополітику з економікою?
Почнемо з простого.
Світ з'їдає приблизно 100 мільйонів барелів нафти на день. З них країни Перської затоки дають десь 25%. Звучить страшно, правда?
А тепер додамо трохи контексту. США качають ~13 млн барелів на день. Саудівська Аравія — ще ~9−10 млн. Росія — приблизно стільки ж. А ще є Канада, Бразилія, Норвегія, Ірак, ОАЕ — це ще десятки мільйонів у сумі. Важливо — Іран взагалі не входить у ТОП-лист!
Нафта — не дефіцитний товар. Це ж не мікрочипи, які вміє робити тільки TSMC на Тайвані і ще пара їхніх друзів. Це продукт, який при високій ціні починають діставати з-під землі ВСІ.
І ось тут починається найнеприємніше для країн Затоки.
Вони зараз бояться не того, що свою нафту не продадуть сьогодні. Вони в жаху від того, що їх замінять завтра. Бо нафтовий ринок — це така собі черга з різних постачальників. Не зміг постачати ти — зайшов наступний. Бізнес є бізнес. Якщо частина нафти з ринку раптом зникає, ринок не впадає в депресію. Він починає заробляти гроші.
США зі своєю сланцевою нафтою можуть додати до 2 млн барелів на день за лічені місяці. Бразилія та шельфи — ще до мільйона. За нею — Норвегія. Аргентина нарощує свою Vaca Muerta. А Венесуела взагалі сидить як джокер у рукаві з потенціалом до +2 млн. Коротше, ринок здатен спокійно компенсувати кілька мільйонів барелів протягом року. Просто тому, що при $100 за барель нафта стає занадто привабливою, щоб її не качати.
Тепер про улюблену страшилку експертів — Ормузьку протоку. Через неї дійсно проходить близько 20% світової нафти. Але є нюанс.
По-перше, факт її перекриття — це вже не економіка, це війна рівня «всім приготуватися до Третьої світової». І дуже погано від цієї блокади, перш за все, Китаю та Індії.
По-друге, навіть без фантазій: У Саудівської Аравії є труба до Червоного моря (~5 млн барелів/день). В ОАЕ є обхідний маршрут (~1.5 млн). В Іраку є вихід через Туреччину.
Тобто вже зараз 7 млн барелів можуть йти в обхід Ормуза. Тож після цих фактів — «кінець світу» перетворюється на… просто дуже дорогу логістичну проблему. І очевидно, що багаті арабські виробники нафти зараз не сидять у розпачі, як Європа, а поспіхом готуються будувати трубопроводи всюди, де це лише можливо. Просто нам про це не говорять.
А тепер мій улюблений момент, про який майже ніхто не говорить. Іран.
Всі активно обговорюють, як він буде продавати нафту. Але є набагато більш незручне запитання: а де він її буде зберігати в умовах блокади?
Якщо експорт падає, резервуари швидко заповнюються. Танкери перетворюються на плавучі склади. Через пару тижнів починається найцікавіше: треба зупиняти видобуток, свердловини починають деградувати. Частину з них потім можна просто не повернути в роботу.
На тлі всього цього всі продовжують панікувати про $100 за барель. Хоча якщо подивитися на останні 20 років — ми вже жили з такою нафтою. У 2008-му. У 2011−2014 роках (дуже довго жили!). У 2022-му — після нападу Росії на Україну.
А от як Іран проживе хоча б місяць не продавши жодного бареля нафти — ось це дуже драматичне питання!
На моєму дивані вся ця історія виглядає як велика геополітична драма. Але якщо прибрати емоції, залишається проста картина: нафти у світі повно, гравців ще більше, заміщення працює, логістика вирішує, а політика всією цією конструкцією управляє.
Перше Ми всі сидимо на дивані Друге Поясніть чому в заблокованого Ірану зявиться можливість тримати блокаду й далі... після того як всі вільні резервуари будуть заповнені Третє Поясніть чому після ЧАСТКОВОЇ блокади(знищення) педераційних експортних терміналів видобуток нафти в педерації впав на 300 000 барелів/доба ? В педерації ВІДСУТНЯ як 100% блокада, так і 100% знищення переробки нафти.
Перше. Ми не всі сидимо на експертному дивані. В отличие от Пети Чернышёва. Остальное долго писать, лень. Понятно, что блокада пролива это не конец света. Но достаточно болезненно для всего мира.
Не треба заздрити людині, яка вміє розважатись так само як і Ви, але при цьому їй за це ще й платять Я не про те наскільки блокада Ірану болюча для світу Я про те що ПОРІВНЯЙТЕ повну блокаду Ірану з частковою блокадою педерації шляхом ударів.... Так от Часткова блокада педерації привела до ЗМЕНШЕННЯ видобутку на 300 000 барелів/доба... На скільки опустить видобуток Іран при ПОВНІЙ блокаді Так на хвильку він експортував 1,5-2 млн барелів/доба..... Куди він зараз зливає ці 1,5 млн? Як довго він буде мати можливість наповнювати резервні ємності до початку змушеного закриття свердловин?
ПС так я знаю що в Ірану ситуація не така як в педерації де закриття свердловини в умовах вічної мерзлоти= знищення свердловини. Але все так Як відібється на Ірані втрата 150 млн доларів/день ?
Hotab написав:Президент виконує запит суспільства. Статистику ви прекрасно знаєте: більша половина населення не бажає поступок «віддамо все що скажуть, аби кінець».
Ну так. В древньо-римському суспільстві також більша половина населення була за рабство. Тільки чогось раби були проти, але хто ж їх питав...
Згідно статистики , рабів в Римі була меншість ... десь 30% населення При цьому НЕ ВСІ раби -хотіли бути вільними ... бо це накладало на них певні зобовязання.. Таким чином чисто Демократично більшість суспільства була за рабство... бо це було ЕКОНОМІЧНО вигідно всім ( і рабам, яких можна було вбити , але НЕ МОЖНА морити голодом)