Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 13:58

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Але ви так і не відповіли на питання Ой+ - який розрив в цифрах вважаєте прийнятним?
1,5 рази достатньо? Чи 3, 5, 10?

Я написав, що не вважаю, що він має регламентуватися. Хоч в 2 рази, хоч в 5, хоч в 10 — якщо продуктивність праці краща на порядок (звісно, це в основному оцінюється ринком праці), то чого ЗП не може бути в 10 разів вище? Якщо за роботу кваліфікованого досвідченого спеціяліста (наприклад, електрика) готові платити в 10 разів більше, ніж за роботу кур'єра чи вантажника в АТБ, чого мають бути обмеження?

Це я зрозумів.
Але все ж таки, який розрив в цифрах вважаєте достатнім, щоб зарплата залишалася мотиватором?
На практиці відсутність будь-яких обмежень призводить до виникнення відносно більш-менш тонкого прошарку високооплачуваних людей і великої кількості відносно (і не тільки відносно) бідних.
Чомусь у всіх сучасних розвинутих країнах є закони, які якоюсь мірою запобігають занадто великим різницям в доходах. Десь вони жорствіші, десь м'якіші, але існують всюди.

P.s. До речі, щодо вимог ЄС - Магазини зобов'яжуть роздавати продукти людям: мережам це може не сподобатися:
Запровадження системи фудбенкінгу - одна з вимог до України з боку ЄС. Європа, в свою чергу, виділяє під цю програму фінансування. Розвиток банків продовольства має вирішити одразу кілька проблем: зменшення відходів, зменшення витрат бізнесу на їхню утилізацію та допомогу вразливим прошаркам населення. Поки запровадження фудбенкінгу в Україні знаходиться на стадії обговорення.

Там є і таке:
Щороку в Україні утилізується 2,7 млн тонн продовольства. При цьому понад 30% населення України проживає поза межею харчової бідності. Українські банки продовольства передали 4 700 тонн продуктів понад двом мільйонам людей.

Передані продукти не становлять загрози для здоров’я отримувачів, оскільки при виробництві харчів зазвичай закладають 20% додаткового строку після вказаного на упаковці строку придатності продуктів, заявили експерти.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 14:19

Ещё о вчерашних налётах - Зараз не втілено навіть половини із запланованого у зміні роботи ППО: Флеш розкрив плани
Він зауважив, що сьогодні українські сили ППО працюють по всій країні, а це вимагає дуже багато екіпажів і дронів.
......."Ми навіть зараз не зробили і половину того, що ми думаємо зробити. Тобто, буде це ще краще, але це будуть такі глобальні зміни глобальної стратегії і концепції захисту нашої країни", - відзначив Флеш.
........Разом з тим, за його словами, дуже важливо аби було єдине радіолокаційне поле. Він додав:

"Бо перехоплювачі не можуть працювати без розуміння, де літають "Шахеди".

Він зазначив, що не є таємницею, що в Україні є дефіцит радіолокаційних станцій, бо їм потрібно дуже багато і на всю країну. Без станцій не можуть працювати українські дрони-перехоплювачі.

"Ми намагаємося закуповувати і встановлювати нові радіолокаційні станції, і також ми намагаємося нарощувати кількість екіпажів і кількість засобів знищення", - повідомив він.

Також фахівець зауважив, що постійно зростає показник збиття ворожих повітряних цілей у відсотковому значенні.

Також він повідомив про мету, аби усіма дронами-перехоплювачами керувати віддалено.

"У нас будуть пілоти в єдиному центрі десь дуже глибоко під землею, з досвідом керування, і ми будемо намагатися робити так, щоби екіпажів було мінімум", - додав військовий експерт.

Він наголосив, що останню нічну російську атаку "Шахедів" вже відбивали з віддаленим керуванням.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня і вночі 14 травня російські загарбники здійснили одну з наймасованіших атак по Україні. Загалом окупанти запустили 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Водночас відсоток збиття дронів був 94%, ракет - 73%.

Під час масованої атаки вночі 14 травня російські загарбники намагалися уражати об’єкти критичної інфраструктури, залізниці та логістики. Від ударів постраждали житлові будинки і цивільні підприємства.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 тра, 2026 14:53, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 14:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1 У всьому світі ПЕРЕКОСИ між доходами різних груп -регулюються не актами і постановами.. а податковим законодавством.
2 Сам розмір доходу - має не таке вже й велике значення в майбутньому багатстві( або його відсутності)
Більше значення має співвідношення між заробив/витратив.....
Якщо я за все життя ЗАРОБИВ 20 млн грн ( якщо поділити їх на 30 праці це буде якихось 60 000 в місяць ) , а жив за 30 000/місяць і в мене залишилось 10 млн
То якими законодавчими актами Ви будете в мене забирати ? Адже я жив на середню по країні.... заробляючи дві середніх....
То що в мене треба було забрати ту другу середню щоб потім не було БАГАТИХ
А як тоді з наприклад айтішниками . які заробляли 60 000 (так само як я) і витрачали НА СЕБЕ 60000 .... то що тоді? треба в мене забрати пару мільйонів бо в них нуль накопичень?
3 Про УТИЛІЗАЦІЮ ПРОДУКТІВ
В мене є така приказка
Мої клієнти їдять СВІЖЕ.. а я те що ЗАЛИШИЛОСЬ.....
Магазин ЗОБОВЯЗАНИЙ УТИЛІЗУВАТИ продукт з простроченим терміном реалізації....
Якщо я комусь подарую сирок, а він захворіє - то я ЗОБОВЯЗАНИЙ буду його все життя лікувати.
Те що продукт навіть прострочений має запас по термінам... це чудово.. Хто буде нести відповідальність за отруєння ? Адже термін це при умові правильного зберігання... Що робити з морозивом(чи будь яким іншим замороженим продуктом) на упаковці якого написано - у випадку розморожування-повторне заморожування ЗАБОРОНЕНО.
Коли центральне енергозабезпечення відсутнє.. в 90% точок генератори потягнуть тільки освітлення і роботу касового і терміналу.. все, ні про які холодильники мова не йде....

ПС
В рік людина зїдає +/-1 тонну, 30 млн населення=30млн тонн
Страшилка про утилізацію 9-10% від проданого - це статистика МАГАЗИНІВ, які на мою думку таким чином знижують свій дохід (завищують витрати)
В мене утилізація становить менше 1% від виторгу того що потрапляє під утилізацію ( ясно що сигарети/алкоголь я не утилізую бо вони не псуються, за виключенням 10 розбитих пляшок пива в рік при перекладанні, або блоку сигарет на який поставлять якийсь ящик...)
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 15 тра, 2026 14:32, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

дивно, значить чергове підняття зарплати тиловим ненавченим людоловам та 5-річний ігнор збільшення фін.забезпечення військових це все податкове законодавство винне а не акти/постанови
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 14:31

До речі питання.
Якщо Флеш пише: "Ми не публікуємо таку інформацію, але противник уже сьогодні все побачить сам на супутникових знімках", - то чому ми не публікуємо таку інформацію?
Повідовляємо тільки про потрапляння в житлові будинки та згорівші авто.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 тра, 2026 14:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 14:34

  Letusrock написав:
1 Є форс-мажор
Війна це ФОРС-МАЖОР і діяльність військового яка сама по своїй суті деструктивна(знищити ворага) слабо корелюється економічними законами.
А от кількість БАЖАЮЧИХ воювати в якійсь мірі можна підрегулювати збільшенням доходів воюючого.
Тому нічого дивного в тому , що в країні летусорків з загадженими штанцями - сморід від штанців пробують перебити збільшенням доходів.
budivelnik
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 14:38

  ЛАД написав:До речы питання.
Якщо Флеш пише: "Ми не публікуємо таку інформацію, але противник уже сьогодні все побачить сам на супутникових знімках", - то чому ми не публікуємо таку інформацію?
Повідовляємо тільки про потрапляння в житлові будинки та згорівші авто.
Тому що є ПСИХОЛОГІЧНИЙ стан НАШОГО НАСЕЛЕННЯ, який ми ПОВИННІ БЕРЕГТИ
І не у всіх громадян України є бажання чи доступ до данних спутникової розвідки...
І 95% населення не мають наприклад моєї специфічної підготовки яка дозволяє не зійти з розуму під час підрахунку вбитих ворогів на полі бою....
Це зрозуміло?
Навіщо допомогати педераційникам, які й так розповсюдять ( і ще більш зманіпулюють) розкидані шматки людських тіл загинувших від їх ракет УКРАЇНЦІВ?
budivelnik
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 14:42

  ЛАД написав:На практиці відсутність будь-яких обмежень призводить до виникнення відносно більш-менш тонкого прошарку високооплачуваних людей і великої кількості відносно (і не тільки відносно) бідних.
Чомусь у всіх сучасних розвинутих країнах є закони, які якоюсь мірою запобігають занадто великим різницям в доходах. Десь вони жорствіші, десь м'якіші, але існують всюди.

Так ведь и прослойка людей, которые одновременно обладают очень высокой квалификацией и готовы брать на себя большую ответственность, не менее тонка, чем прослойка богатых людей. Зависть пролетариата понятна, но именно возможность стать богатым поощряет стремление к квалификации и риску.
Там, где государство перебарщивает с давлением на богатых, богатые начинают искать себе другую юрисдикцию, часто вместе с бизнесом.
Иногда это происходит тихо, а иногда и демонстративно, вплоть до получения совершенно неприличного гражданства, как это сделал Депардье.
Исход квалифицированных людей ещё никогда не делал низкоквалифицированных богаче.
И да, разница в миллион раз - не предел.
Сибарит
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:сморід від штанців пробують перебити збільшенням доходів.
так хотів дурню написати що й ніколи читати
Мова йшла чому поліцаям піднімають і військовим ні. А ти написав все навпаки. До чого тут сморід від штанців твоїх синів до підняття зарплат тиловим поліцаям?
До речі помічаю все більше й більше чоловіків які сидять на пошті видаючи пенсії.
Зарплата аж 6-8 тис на руки (по селам навіть менше бо півставки), зате броня.
Саме час поліцаям попроцювати за броню та кусок хліба, а кому не подобається ось вам наказ на звільнення та мобілізаційне розпорядження.
Але відбувається навпаки, псам режиму піднімають, підкреслюючи їх важливість для боротьби патріотичних еліт проти злочинного народу
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 14:54

Сам збрехав-сам пробуєш приписати мені свою брехню?
Піднімають УСІМ від тиловиків з 20000 до 30000, до тих хто на нулі...
Я розумію що ти шукаєш спосіб як себе оправдлати
Але ти б краще спочатку штанці виправ, тоді аміак зникне, очі сльозитись перестануть -зможеш краще бачити...
От наприклад ШІ
Основні зміни та підвищення (план на 2026 рік):

Збільшення виплат: Передбачено підвищення виплат військовим до
від рівня, встановленого на 1 січня 2026 року.
Нова мінімальна зарплата: З червня 2026 року планується підвищити мінімальний рівень грошового забезпечення для тилових посад (які не беруть безпосередньої участі в бойових діях) до 30 000 грн.
Бойові виплати: Запроваджується ризикова формула «10/20/40», що передбачає виплати за бойові дні:
10 000 грн — за день утримання позиції.
20 000 грн — за день штурмово-пошукових дій.
40 000 грн — за день активних наступальних операцій.
Прогноз доходу: За регулярного виконання бойових завдань дохід піхотинця на передовій може становити 250–400 тис. грн на місяць.
Спеціальний контракт: Очікується введення спеціальних контрактів на 18–24 місяці з вищою фіксованою оплатою.
Цільовий військовий збір: Розглядається законопроєкт (№ 15167), за яким з 1 січня 2027 року всі кошти з військового збору (5%) будуть іти виключно на грошове забезпечення військових через спеціальний фонд
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 15 тра, 2026 14:59, всього редагувалось 1 раз.
