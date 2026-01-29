Краткое содержание

- Андрей Билецкий командует Третьим армейским корпусом Украины.

- Он предсказывает поворотный момент в войне на Украине.

- Билецкий считает, что российские войска истощены.

- Он считает, что они не способны на крупные прорывы.

Харьковская область, Украина, 27 мая (Reuters) - У Украины есть шестимесячный период, в течение которого она может перехватить инициативу на поле боя у России и укрепить свои позиции на мирных переговорах, заявил агентству Reuters высокопоставленный командир, предсказав, что «поворотный момент» неизбежен после более чем четырех лет войны .

Российские войска добились незначительных успехов с момента полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, но в этом году продвижение замедлилось, и украинские войска усиливают давление на поле боя, пытаясь отбросить их назад.

Бригадный генерал Андрей Билецкий, командующий Третьим армейским корпусом Украины, одним из самых уважаемых боевых подразделений страны, заявил в интервью Reuters, что, по его мнению, российская армия истощена и не способна добиться крупных прорывов.

Если украинским военным удастся нарастить и поддерживать темп в течение нескольких месяцев, они смогут перехватить инициативу на линии фронта и заставить Россию отказаться от своих планов по захвату последней части Донецкой области на востоке Украины, которую она еще не оккупировала, сказал он.

«Я считаю, что следующие шесть-девять месяцев станут поворотным моментом», — сказал Билецкий в неназванном подземном помещении на северо-востоке Харьковской области.

«Точнее, я думаю, что следующие шесть — самые важные », — сказал он.

........«Нам необходимо определить те направления, где мы можем улучшить свои позиции, занять стратегически важные позиции, а затем вести переговоры с русскими с позиции силы, а не слабости, о действительно стабильном перемирии », — заявил Билецкий, правый политический лидер, основавший закаленный в боях батальон «Азов» и теперь командующий десятками тысяч военнослужащих.

«С военной точки зрения это реалистично».

........Оценивая военную ситуацию, Джон Хелин из финской группы анализа конфликтов Black Bird поддержал мнение Билецкого, заявив, что усталость является проблемой для российских войск, в то время как военные усилия Украины сдерживаются нехваткой личного состава.

«Похоже, что через четыре-пять месяцев этого года вероятность того, что россияне истощатся, значительно возрастет, прежде чем украинские проблемы достигнут критической точки» , — сказал он агентству Reuters.

.........По словам Билецкого, Москва "радикально проигрывает" в сфере связи на поле боя из-за ужесточения мер Маска по ограничению использования Starlink.

Однако он охарактеризовал ситуацию как равную в развитии технологий: Украина лидирует в разработке беспилотных наземных транспортных средств (БНТС) и тяжелых бомбардировщиков, а Россия выигрывает гонку за беспилотники с волоконно-оптической связью, которые невозможно заглушить.