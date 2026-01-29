Додано: Вів 02 чер, 2026 20:54

vt313 написав: мені просто цікаво, навіщо Ви придумуєте те, що є в відкритому доступі? мені просто цікаво, навіщо Ви придумуєте те, що є в відкритому доступі?

Я не придумую і точно так сао як ви вмію користуватись мінфіном...Просто я знаю як це рахується і показую тим хто вміє читати але не розуміє що і звідки..НаприкладВи постійно пробуєте вставити що ЛЮДИ(кількість) важливіші від ПЛАТНИК податків і пробуєте залякати тим щоОТ ВСІ ВИЇДУТЬ і ВИ ЗАГНЕТЕСЬ....а от розуму побачити що за останні 5 років з України виїхало 20% населення... а в платників податків нічого не змінилось -ви побачити не в стані...Може колись пелена з очей впаде і до вас дійдеМої продавці є споживачами послуг які надають інші виробники...Працівники інших виробників є споживачами послуг які надають мої продавці...Якщо населення ЗМЕНШИЛОСЬ на 20%... то як би для вас дивно це не звучало але зменшилась як кількість споживачів так і на стільки ж зменшилась кількість працівників..ТобтоВід того що з України виїхало 8 млн споживачів( які одночасно (частина з них) була працівниками магазинів які обслуговували цих 8 млн) - то НАВАНТАЖЕННЯ на мене не змінилосб.Скажу більшемій магазин обслуговує всього 600 унікальних покупців..ГрубоЯкщо в Україні буде всього 600 споживачів, і всього 1 мій магазин - то мої прибутки не зміняться.