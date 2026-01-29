Banderlog написав:І шо оте твоє значить гаряча фаза закінчиться? Я стєсняюсь спитати, а яка тоді почнеться?
Як мала дитина, чесслово)) Ти ж читаєш інформацію? Аналізуєш? Кажуть, шо до кінця року передбачено настання рпв. Наступна фаза - дипломатична. Вона вже триває десь півроку (плюс-мінус), за різними оцінками може тривати рік чи півтора від початку. Тож її завершення може бути трохи після рпв.
Ніхто такого не каже. Кажуть що війна на 3 роки. Хто зараз веде переговори з росією? Ніхто? Нас цікавить тіль3и обмін трупами.
prodigy написав:........... вибивати логістику, особливо ту, яка підвозить БК і пальне до армії окупантів (middle strikes) -50-150км від ЛБЗ за останній місяць у звітах ген.штабу замість 50-70 , стало 437(від 350 мінімум) -автомобільна техніка і цистерни
Не забывайте, что они делают то же самое. Вы в другом посте сами привели цифры выпускаемых дронов.
Banderlog написав:І шо оте твоє значить гаряча фаза закінчиться? Я стєсняюсь спитати, а яка тоді почнеться?
Як мала дитина, чесслово)) Ти ж читаєш інформацію? Аналізуєш? Кажуть, шо до кінця року передбачено настання рпв. Наступна фаза - дипломатична. Вона вже триває десь півроку (плюс-мінус), за різними оцінками може тривати рік чи півтора від початку. Тож її завершення може бути трохи після рпв.
Ніхто такого не каже. Кажуть що війна на 3 роки. Хто зараз веде переговори з росією? Ніхто? Нас цікавить тіль3и обмін трупами.
зрозумів - знайшди одну статтю про три роки - й давай розповідати, що тільки так й кажуть. я одну суперечку вже програв - але готовий забитися ще на пляшку бренді, що до кінця року буде та чи інша домовленність, й бойові дії вщухнуть
перемовини зараз НЕ ВЕДЕ Раша. з ким на Раші вести перемовини?
Shaman написав: повні вигадки по строках. й ці вигадки ви вперто кожного разу цитуєте на форумі. ніхто не збирається воювати роками, окрім Раші. коли вона схаменеться, ця гаряча фаза відразу закінчиться.
піжди. Якто не збирається? Ну тоді шо там по чітким срокам бемобілізації? Можливо через рік після рпв? по принципу чим більше виконуєш обовязок тим більше зобовязаний? а підвищення грошового забезпечення то не на часі? І переговори вести з рф не на часі? І шо оте твоє значить гаряча фаза закінчиться? Я стєсняюсь спитати, а яка тоді почнеться? Ато 2? По всій лбз? Нафтою зерном торгувати можно буде, ракети по містах летіти не будуть а мобілізовані далі будуть в окопах? Такий у вас максимальномирний план?
теж. знайшов реальну проблему, й горлаєш про неї кожен день. міністр оборони щось робить, гадаю скоро буде на затвердження - ось тоді можна говорити й по строкам, й про забезпечення.
я розумію, що тебе це телепає, але нормальних відносин з Рашею не буде ще 30-40 років, а до зміни влади на Раші - відносини будуть ворожими. тому так, буде чергова холодна війна - КНДР-Корея або Індія-Пакистан - ось приклади цього.
це не ми зіпсували ці відносини але після десятків чи навіть сотень тисяч загиблих - для початку їм треба це визнати та покаятися... кажете, не буде цього? от й нормальних відносин не буде...
Shaman написав:............. й мова про вбивства цивільних не йде - не пишу цю маячню, ми не руські... на Раші питання "навіщо?" вже звучить. й нам потрібно, щоб воно звучало все голосніше... а для цього так, треба кошмарити саме Москву...
А что в таком случае означает "кошмарити Москву"?
ніхто не збирається воювати роками, окрім Раші. коли вона схаменеться, ця гаряча фаза відразу закінчиться.
fler написав:Як мала дитина, чесслово)) Ти ж читаєш інформацію? Аналізуєш? Кажуть, шо до кінця року передбачено настання рпв. Наступна фаза - дипломатична. Вона вже триває десь півроку (плюс-мінус), за різними оцінками може тривати рік чи півтора від початку. Тож її завершення може бути трохи після рпв.
Нагадаю: обіцяє та ж людина, що обіцяла каву в Ялті в 23му.
Добавлю, насколько понимаю, все переговоры ведутся через посредников. Разных. Начиная от США и заканчивая всякими арабами. О прямых переговорах после 2022 не слышал ни разу.
prodigy написав:............ попереду важке літо і осінь (як завжди, з 2023р), не про гроші (чи дембель) думки. тримайтесь хлопці.
"Денег нет, но вы держитесь!"
це ви курси пропаганди не ті проходили) тому дивуєтесь. отака бандерівська ідеологія ) гроші для земельних магнатів та власників магазинів. А бійцям - не треба нам ні слави ні заплати, заплата нам то радість боротьби, солодше нам у бою помирати ніж жити в путах як живі раби
Краткое содержание - Фредериксен представил программу правительства на третий срок... КОПЕНГАГЕН, 2 июня (Reuters) - Новое левоцентристское правительство премьер-министра Дании Метте Фредериксен будет противостоять давлению США по поводу будущего Гренландии, бороться с внутренней инфляцией и расширять систему социального обеспечения, говорится в программном документе, опубликованном во вторник. Этот план направлен на решение кризиса стоимости жизни, который преследовал Фредериксен на протяжении всей избирательной кампании, в ходе которой социал-демократы потерпели худшее поражение за более чем столетие. В предложенных мерах не был учтен налог на богатство , который Фредериксен предлагал ввести во время выборов.
ЛАД пропускає ці іноземні новини через перекладач - тому він/вона з англійської - то таке. чому не виправляє вручну? спитайте
Последнее выделенное, вроде, исправлял, почему-то осталось. Но второе ... fler в запале даже не обратила внимание, что не Фредериксен кого-то там преследовал, а её "преследовал кризис стоимости жизни. Ну что возьмёшь с докторыни.
Hotab написав: Не неси дічь, шмідт зрадович Бити треба прифронтову логістику, щоб не було і думки наступати . І заодно продовжувати виносити нєфтянку. Відсутність результатів на фронті + вибивання економіка = рецепт початку перемовин.
Ох, скільки було вже тих геймченджерів = рецептів початку перемовин. Джавеліни з нлавами, байрактари, 777, PzH 2000 з екскалібурами, леопарди, хаймарси, атакамси, штормшедоу, Ф16 і навіть "Курськ обміняємо на...". Але як тільки наша недолуга влада отримує якийсь тимчасовий геймченджер, то замість реальних перемовин окриляється контрнаступами, кавою в Криму, кордонами 91 і репараціями. Так буде і з мідлстрайками, на жаль. Пару місяців кацапи перетерплять, пониють, скопіюють наші рішення, змасштабують їх і та сама чи ще більша срака понесеться вже у нашу сторону. То ж містам у зоні 100-150 км від ЛБЗ варто готуватись вже зараз. ............ Дзерказьна/симетрична відповідь здійснюється для того, щоб такого більше не було. Якщо б Україна ще у 2023 дзеркально відповідала або хоча б реально показала, що має спроможності руйнування ворожої енергетики (як зробив це недавно Іран, врятувавши свою енергетику)........
"Не неси дічь, шмідт зрадович". У нас была в 2023 такая возможность? А "срака несеться у нашу сторону" уже 4 года. Вы не заметили? В Киеве, правда, поменьше 4 лет. Насчёт "геймченджерів"... Сложно сказать, подействуют ли сегодняшние. Посмотрим. Но переговоры начинать надо. Хотя бы для того, чтобы знать требования врага, а не гадать о них. Переговоры не означают личную встречу Пу-Зе.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 03 чер, 2026 11:30, всього редагувалось 1 раз.