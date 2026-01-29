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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17975179761797717978
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 17:03

Schmit
Це не "реакція українців", це бредогенератор зрадойоба ...

а казати за всіх українців - це ознака психічного захворювання
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 17:03

хотабу тепер РосТВ "ні - ні "

  prodigy написав:‼️У Полтаві заборонили російськомовний контент, включаючи український контент російською, — мовний омбудсмен

Російськомовний культурний продукт заборонили у транспорті, закладах громадського харчування, культури та інших громадських місцях.

Обмеження стосується книг, музики, фільмів, театральних постановок, концертів та культурно-освітніх заходів російською мовою.

https://www.rbc.ua/rus/news/lishe-knigi ... 15561.html

виступаю, за заборону російської мови на форумі Finance.ua(конкертно цій на гілці),
хто згоден прошу підтримати

тобто хотабу тепер РосТВ "ні - ні "
Востаннє редагувалось flyman в Сер 03 чер, 2026 17:06, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 17:04

  pesikot написав:
  sashaqbl написав:
  pesikot написав:З мобілізацією в Росії є нюанси ... вже оголошували мобілізацію, тоді Верхній Ларс майже зламали
Тому виникають прості питання, якщо все так просто, то чому не продовжили ще ту мобілізацію ?
І що може вийти з новою хвилєю мобілізації на болотах ?

Нюанси то є.
Але вони вже 4 роки готуються до мобілізації. Посилюють законодавство і репресивний апарат.
Зараз активно роздають мобілізаційні приписи. Тому виглядає, що скоріш за все буде мобілізація і пройде вона краще, ніж попередня.

Ось і подивимось ... може ще побачимо, що наша "бусифікація" - це квіточки ...

а може, що запливи в наших Тисі чи Дністрі - це просто одиночні змагання, а ми побачимо масові російські запливи по річкам ...

Все може бути ... бо лімон за контракт та біла Лада - це одне, а забезоплатно - це зовсім інше
понятно що квіточки, репресивний апарат рф в рази досконаліший, а росіяни в масі затуркані і підтримують війну.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 17:10

  Banderlog написав: понятно що квіточки, репресивний апарат рф в рази досконаліший, а росіяни в масі затуркані і підтримують війну.

Ось і побачимо ... може бути "русский бунт, бессмысленный и беспощадный" )

Що там про Орбана та Ощадбанк ?

Вирішив не помітити, а раніше як співав, як співав ... )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 17:28

  pesikot написав:
  Banderlog написав: понятно що квіточки, репресивний апарат рф в рази досконаліший, а росіяни в масі затуркані і підтримують війну.

Ось і побачимо ... може бути "русский бунт, бессмысленный и беспощадный" )

Що там про Орбана та Ощадбанк ?

Вирішив не помітити, а раніше як співав, як співав ... )

Шо співав що європейська держава і розбереться?
Підстави для перевірки були? Чи дії орбана по перевірці були неправомірні?
А на рахунок бунту. З чого б це їм бунтувати? В нас примусова мобілізація вже 4 роки і ніяких бунтів, тільки пару тцкашників підрізали.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 17:29

  Banderlog написав: понятно що квіточки, репресивний апарат рф в рази досконаліший, а росіяни в масі затуркані і підтримують війну.

Це так, але зараз буду дивитись про FP7. Воно існує, і, більш того Чмут підтвердив, що було вже бойове застосування.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 17:33

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:З мобілізацією в Росії є нюанси ... вже оголошували мобілізацію, тоді Верхній Ларс майже зламали
Тому виникають прості питання, якщо все так просто, то чому не продовжили ще ту мобілізацію ?

Але вони вже 4 роки готуються до мобілізації. Посилюють законодавство і репресивний апарат.
Зараз активно роздають мобілізаційні приписи..

Відкрию страшенну таємницю - мобілізація у них не припинялася. Вона триває приховано - повістки шлють, люди по ним з'являються, потім пакують речі та покірно їдуть куди треба. Спротиву мобілізації немає, бо там впевнені, що нічого нікому не доведуть, лише гірше стане собі та родИні. Можливо тишком-нишком шось "рішають", але не дай Боже "бикувати вголос" як наш Бетон, там таке лише ускладнити може.

ПС. Ідею пана Prodigy підтримую.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Відкрию страшенну таємницю - мобілізація у них не припинялася. Вона триває приховано - повістки шлють, люди по ним з'являються, потім пакують речі та покірно їдуть куди треба. Спротиву мобілізації немає, бо там впевнені, що нічого нікому не доведуть, лише гірше стане собі та родИні. Можливо тишком-нишком шось "рішають", але не дай Боже "бикувати вголос" як наш Бетон, там таке лише ускладнити може.

Не знаю, з якого саме місця ви висмоктали цю таємницю, але не смокчіть там більше.
"Мобілізація не припиняється" тільки в тому плані, що при завершенні контракту не можна звільнитися. А так вони поповнюють свої підрозділи за рахунок контрактників.
sashaqbl
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