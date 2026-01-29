pesikot написав:З мобілізацією в Росії є нюанси ... вже оголошували мобілізацію, тоді Верхній Ларс майже зламали Тому виникають прості питання, якщо все так просто, то чому не продовжили ще ту мобілізацію ? І що може вийти з новою хвилєю мобілізації на болотах ?
Нюанси то є. Але вони вже 4 роки готуються до мобілізації. Посилюють законодавство і репресивний апарат. Зараз активно роздають мобілізаційні приписи. Тому виглядає, що скоріш за все буде мобілізація і пройде вона краще, ніж попередня.
Ось і подивимось ... може ще побачимо, що наша "бусифікація" - це квіточки ...
а може, що запливи в наших Тисі чи Дністрі - це просто одиночні змагання, а ми побачимо масові російські запливи по річкам ...
Все може бути ... бо лімон за контракт та біла Лада - це одне, а забезоплатно - це зовсім інше
понятно що квіточки, репресивний апарат рф в рази досконаліший, а росіяни в масі затуркані і підтримують війну.
Banderlog написав: понятно що квіточки, репресивний апарат рф в рази досконаліший, а росіяни в масі затуркані і підтримують війну.
Ось і побачимо ... може бути "русский бунт, бессмысленный и беспощадный" )
Що там про Орбана та Ощадбанк ?
Вирішив не помітити, а раніше як співав, як співав ... )
Шо співав що європейська держава і розбереться? Підстави для перевірки були? Чи дії орбана по перевірці були неправомірні? А на рахунок бунту. З чого б це їм бунтувати? В нас примусова мобілізація вже 4 роки і ніяких бунтів, тільки пару тцкашників підрізали.
pesikot написав:З мобілізацією в Росії є нюанси ... вже оголошували мобілізацію, тоді Верхній Ларс майже зламали Тому виникають прості питання, якщо все так просто, то чому не продовжили ще ту мобілізацію ?
Але вони вже 4 роки готуються до мобілізації. Посилюють законодавство і репресивний апарат. Зараз активно роздають мобілізаційні приписи..
Відкрию страшенну таємницю - мобілізація у них не припинялася. Вона триває приховано - повістки шлють, люди по ним з'являються, потім пакують речі та покірно їдуть куди треба. Спротиву мобілізації немає, бо там впевнені, що нічого нікому не доведуть, лише гірше стане собі та родИні. Можливо тишком-нишком шось "рішають", але не дай Боже "бикувати вголос" як наш Бетон, там таке лише ускладнити може.
fler написав:Відкрию страшенну таємницю - мобілізація у них не припинялася. Вона триває приховано - повістки шлють, люди по ним з'являються, потім пакують речі та покірно їдуть куди треба. Спротиву мобілізації немає, бо там впевнені, що нічого нікому не доведуть, лише гірше стане собі та родИні. Можливо тишком-нишком шось "рішають", але не дай Боже "бикувати вголос" як наш Бетон, там таке лише ускладнити може.
Не знаю, з якого саме місця ви висмоктали цю таємницю, але не смокчіть там більше. "Мобілізація не припиняється" тільки в тому плані, що при завершенні контракту не можна звільнитися. А так вони поповнюють свої підрозділи за рахунок контрактників.