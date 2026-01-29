Ти казав про капіталізм. А капіталізм - це ринок. Ринкову зарплату ти платити не в стані, тільки байки розказувати про ефективність свою і своїх синів ухилянтів в тилу.
Але по факту навіть ту зарплату, що мені платять - половина з неї фінансуєтсья європейцями, а не тобою. Бо бюджет наполовину тільки наповнюється українськими платниками податків.
По зброї і БК - набагато менше ніж половина , тому що по поставкам є окремі програми, і вони поза межами бюджету.
Тому ти колись питав про ефективність. Так от, якщо твої сини і решта ухилянтів згадають нарешті, що є ОБОВЯЗОК захищати країну, і штатка мого підрозділу заповниться, але при цьому забезпечення знизиться на 30% - то ефективність підрозділу ВИРОСТЕ.
Але ти мені не повіриш, бо тобі зручніше вірити в байки про власну ефективність. І в політично причесані байки говорящих голів з марафону, які заграють з майбутнім електоратом.