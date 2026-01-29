budivelnik написав:Претензія від Саші була наступна В мене штатка не заповнена, якщо твій син прийде шофером-ефективність підрозділу зросте на 30%, тому мені по барабану що він в тилу ефективніший від хантера...
Ти брешеш. Я писав, що в мене ШТАТКА НЕ ЗАПОВНЕНА. Якщо її заповнити - то ефективність підрозділу зросте на 30%. І озвучив ОДНУ З ВАКАНСІЙ. Чому саме цю? Бо вона підходить навіть для геть тупих людей, які мало що вміють.
ЛАД написав:Так я об этом всё время и пишу. Но вы не предлагаете ничего, кроме фортеці.
які варіанти - ані ІЗраіль, ані Корея, ані Пакистан нічого більше не придумали... у вас хибне припущення - з Рашею можна домовитися. я вам наводжу, що ніт - як євреї з нацистами під час 2СВ - не можна...
такі держави, як сучасна Раша, точніше навіть імперія - вони довго не проіснують, вони колапсують. а от після цього й будемо дивитися, про що можна з ними розмовляти.
О Корее я уже 100 раз писал. Но вы, конечно, "не помните". Израиль уже давно договорился с Египтом и Иорданией, в 2020 подписаны соглашения о полноценном дипломатическом признании с Марокко, постепенно нормализуются отношения и с другими странами. Если бы не палестинская проблема, то уже продвинулись бы гораздо дальше. Уже говорил - не пишите о том, чего не знаете. Но можете ждать, когда "колапсують". Правда сами говорите, что предсказать, когда это произойдёт, невозможно.
почалось. от Корею ми з вами не обговорювали, а 100 розів - й поготів. повторить будь-ласка тезисно
дивиться - у вас замість конкретики - знову загальні фрази про Корею.
про Ізраіль - проблема ІЗраілю - це Іран. там бачите, як ефективно домовляються - й по-іншому не буде, поки квіри при владі... й палестинська проблема - вона ключова. й до речі, я не бачу її рішення. поки ІЗраіль йде шляхом повзучої депортації..
budivelnik написав:Претензія від Саші була наступна В мене штатка не заповнена, якщо твій син прийде шофером-ефективність підрозділу зросте на 30%, тому мені по барабану що він в тилу ефективніший від хантера...
Ти брешеш. Я писав, що в мене ШТАТКА НЕ ЗАПОВНЕНА. Якщо її заповнити - то ефективність підрозділу зросте на 30%. І озвучив ОДНУ З ВАКАНСІЙ. Чому саме цю? Бо вона підходить навіть для геть тупих людей, які мало що вміють.
Ти мене звинувачуєш в брехні? А що я збрехав? Те ще ти НЕ ОЗВУЧИВ а як я міг перекрутити неозвучене? тому вийми з роту великий палець і ОЗВУЧ скільки кого тобі потрібно і чому саме мій син який вміє працювати ефективно без залучення додаткових фахівців. повинен зломати налагоджену схему поставки до ЗСУ на мільйони гривень в рік, щоб підняти ефективність якогось взводу на 30%?