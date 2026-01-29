ЛАД написав:Учитывая, что сейчас вряд ли есть значительный отток мужчин из Украины (кроме тех, кто имеет право на выезд, т.е. до 22, старше 60, с 3 детьми и т.д), это называется насыпать соли на хвост.
В горах сезон відкрився, багато ідуть нелегально через кордон.
ЛАД написав:Учитывая, что сейчас вряд ли есть значительный отток мужчин из Украины (кроме тех, кто имеет право на выезд, т.е. до 22, старше 60, с 3 детьми и т.д), это называется насыпать соли на хвост.
В горах сезон відкрився, багато ідуть нелегально через кордон.
інфо з перших рук? раніше цигарки тягали через кордон, тепер ухилянтів?
ЛАД написав:Учитывая, что сейчас вряд ли есть значительный отток мужчин из Украины (кроме тех, кто имеет право на выезд, т.е. до 22, старше 60, с 3 детьми и т.д), это называется насыпать соли на хвост.
В горах сезон відкрився, багато ідуть нелегально через кордон.
інфо з перших рук? раніше цигарки тягали через кордон, тепер ухилянтів?
З перших. І від провідників і від граничерів. За 3-4 чоловіка можно купити квартиру.
Министр миграции Швеции Йохан Форсселл заявил, что его страна поддерживает предложение, которое обсуждалось на встрече Министерства юстиции и внутренних дел в Люксембурге. Он добавил, что любые ограничения должны применяться только к вновь прибывшим, запрашивающим временный статус защиты, а не к тем, кто уже охвачен этой программой.
Учитывая, что сейчас вряд ли есть значительный отток мужчин из Украины (кроме тех, кто имеет право на выезд, т.е. до 22, старше 60, с 3 детьми и т.д), это называется насыпать соли на хвост.
С таким цитированием вам вполне по силам работать в наших СМИ.
по-перше, це свідчить, що розмови про це йдуть - й на високому рівні. бо коли з'явились перші повідомлення про це, наші бігунці почали - та це все плітки. ні, не плітки.
з приводу того, до кого буде використано. там же теж не ідіоти сидять. й якщо перекласти з мови бюрократії на людську мову, це моде означати, що ті, хто зараз під програмою - тих вже не чіпатимуть - зараз. але програма закінчується, й через рік буде НОВА програма. й для неї всі будуть НОВІ. це припущення. але просто показую, що не треба поспішати, подивимось, як воно буде...
в чим вам не подобаються наші ЗМІ? що займають проукраїнську позицію? так є ЗМІ, які підтримують владу, є які критикують, ви своє лайно звідкись теж тягаєте (у вас переважно російськомовне). в наших ЗМІ все ок з різноманіттям думок. тому якщо хочете накинути, пишуть "в руських ЗМІ" - отам майже суцільна пропаганда. й навіть либеральні ЗМІ чомусь займають великодержавну позицію - щось майже не зустрічав підтримки Україна у руських ЗМІ...
й так, хотілось би почути коментарів наших "перемовини будь-які", які ще недавно знову розповідали, що саме Україні треба докладати зусиль для перемовин.
Ти вважаєш те хамське послання було для перемовин? Це було спалення мостів. Наша влада ретельно випалює будьякі шляхи до передчасного договору.
Путін каже, що буде продовжувати воювати, але у тебе інша реальність - "Путін хоче миру" ...
охріменко правий. Подивись його ще раз. Вікон переговорів більше нема, років на 3 мінімум . Потужний лідер буде при владі до 2030. Ну і генералів тож почитай.У КОМАНДІ НАЦГВАРДІЇ ВІДПОВІЛИ, КОЛИ МОЖЕ ВІДБУТИСЯ ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Демобілізація українських військовослужбовців стане можливою не раніше ніж через рік після повного завершення бойових дій. Про це в інтерв’ю журналістам повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.
Він зазначив, що після закінчення війни армії потрібен буде тривалий час для відновлення, переосмислення та переходу до роботи в мирних умовах. «Ми будемо вчитися не воювати. І лише згодом, приблизно через рік після припинення бойових дій, може йтися про демобілізацію. Це, на мою думку, об’єктивно», — сказав Півненко.
За його словами, після завершення війни військові структури мають пройти етап адаптації до нових реалій функціонування.
Також командувач звернув увагу, що частина військових зараз змушена перебувати на позиціях без ротації протягом тривалого часу.
Окремо він зазначив, що найбільш ефективним способом поповнення армії вважає систему рекрутингу, хоча наразі через неї надходить менше ніж третина новобранців.
Banderlog написав:В горах сезон відкрився, багато ідуть нелегально через кордон.
ТЦК готує альтернативу у стилі Арагорна з мерців:
Схема «паперової мобілізації» діяла у Закарпатській та Львівській областях, де керівники районних ТЦК використовували власні електронні ключі для маніпуляцій у державній системі. Посадовці підписували фейкові поіменні списки військовозобов'язаних, які нібито вже були відправлені до військових частин, хоча насправді призову не відбувалося. До лав «віртуального війська» потрапляли особи, які за віком уже не підлягають мобілізації, студенти військових вишів та навіть померлі громадяни. https://wz.lviv.ua/news/552613-paperova ... i-276-osib
Як кажуть самі військові - УПА "українська паперова армія".