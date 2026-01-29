Додано: Суб 06 чер, 2026 07:52

pesikot написав: Banderlog написав: Shaman написав: «Росія знову обирає війну». Зеленський оцінив відповідь Путіна на його відкритий лист



й так, хотілось би почути коментарів наших "перемовини будь-які", які ще недавно знову розповідали, що саме Україні треба докладати зусиль для перемовин. й так, хотілось би почути коментарів наших "перемовини будь-які", які ще недавно знову розповідали, що саме Україні треба докладати зусиль для перемовин.

Ти вважаєш те хамське послання було для перемовин? Це було спалення мостів. Наша влада ретельно випалює будьякі шляхи до передчасного договору. Ти вважаєш те хамське послання було для перемовин? Це було спалення мостів. Наша влада ретельно випалює будьякі шляхи до передчасного договору.

Путін каже, що буде продовжувати воювати, але у тебе інша реальність - "Путін хоче миру" ... Путін каже, що буде продовжувати воювати, але у тебе інша реальність - "Путін хоче миру" ...



«Ми будемо вчитися не воювати. І лише згодом, приблизно через рік після припинення бойових дій, може йтися про демобілізацію

охріменко правий. Подивись його ще раз.Вікон переговорів більше нема, років на 3 мінімум . Потужний лідер буде при владі до 2030.Ну і генералів тож почитай.У КОМАНДІ НАЦГВАРДІЇ ВІДПОВІЛИ, КОЛИ МОЖЕ ВІДБУТИСЯ ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВДемобілізація українських військовослужбовців стане можливою не раніше ніж через рік після повного завершення бойових дій. Про це в інтерв’ю журналістам повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.Він зазначив, що після закінчення війни армії потрібен буде тривалий час для відновлення, переосмислення та переходу до роботи в мирних умовах.. Це, на мою думку, об’єктивно», — сказав Півненко.За його словами, після завершення війни військові структури мають пройти етап адаптації до нових реалій функціонування.Також командувач звернув увагу, що частина військових зараз змушена перебувати на позиціях без ротації протягом тривалого часу.Окремо він зазначив, що найбільш ефективним способом поповнення армії вважає систему рекрутингу, хоча наразі через неї надходить менше ніж третина новобранців.