Рубрика «Тягнибок російський агент, а інкаше чому його на війні досі не вбили?»
😱Ворожий дрон влучив в автомобіль, у якому перебував командир батальйону безпілотних систем 128-ї бригади «Дике Поле», екснардеп, голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок.
Він зазнав серйозної контузії, — повідомив старший лейтенант, заступник командира роти батальйону Тимур Книш.
🔴За його словами, інцидент стався під час пересування територією гарнізону — FPV влучив просто в машину. Завдяки швидкості пересування та майстерності водія поранення виявилося не смертельним.
«Дякувати Богові, що ця новина стала, я би сказав, гіркою, але не трагічною. Добряча контузія з усіма наслідками — це і баротравми, і струс. Але людина все ж таки жива, вижила, їй надали медичну допомогу. Ми зараз слідкуємо за його здоров'ям», — сказав Книш.
Коли пітун безапеляційно називає Зеленського «власті кієва», «наркоман», «кієвскій рєжим, с котрим неочьом разговаривать» - наші зрадунці мовчать про норми дипломатії , мову підлітка з пітєрской подворотні. Зате коли Зе по ділу розставив так як воно є насправді, жодним словом образливим пітуна не назвав, то «ах, пачіму он нє унізілся і нє попросил міра?». Деякі рідкоземельні кондоми навіть пойорнічали, що всі терміни з великої літери. Так погано що з великої, чи правильно? Це пздц якийсь..Партія форумних зрадунців критикує хоч так кажи, хоч так
Hotab написав:Коли пітун безапеляційно називає Зеленського «власті кієва», «наркоман», «кієвскій рєжим, с котрим неочьом разговаривать» - наші зрадунці мовчать про норми дипломатії , мову підлітка з пітєрской подворотні. Зате коли Зе по ділу розставив так як воно є насправді, то «ах, пачіму он нє унізілся і нє попросил міра?». Це пздц якийсь..
Луки 9,21 1 Кор 6,12
Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время разбрасывать камни, и время собирать камни;
если ты собираешься воевать - то допустимо называть оппонета наркоманом или обреченным старым пердуном если собираешься договариваться - то лучше такие оценки держать максимально в себе это если считать что Зеленский собирался договариваться