Hotab написав:Коли пітун безапеляційно називає Зеленського «власті кієва», «наркоман», «кієвскій рєжим, с котрим неочьом разговаривать» - наші зрадунці мовчать про норми дипломатії , мову підлітка з пітєрской подворотні. Зате коли Зе по ділу розставив так як воно є насправді, жодним словом образливим пітуна не назвав, то «ах, пачіму он нє унізілся і нє попросил міра?». Деякі рідкоземельні кондоми навіть пойорнічали, що всі терміни з великої літери. Так погано що з великої, чи правильно? Це пздц якийсь..Партія форумних зрадунців критикує хоч так кажи, хоч так
Зайшов випадкова на форум, тут одна і та ж сам пропаганда. Рівень Марафону ))) ---------------------------------------------------------- Знайди публічні образи Зеленського Путіним і Путіна Зеленським.
Якщо брати саме **публічні образи та характеристики**, то риторика обох сторін була дуже жорсткою.
### Як Путін називав Зеленського
Путін особисто рідко використовував прямі образи, але регулярно вживав такі формулювання:
* «неонацист», «глава неонацистського режиму»; * «маріонетка Заходу»; * «нелегітимний президент» (після завершення формального президентського терміну у 2024 році); * «ганебний», «хамський» (щодо окремих заяв або листів Зеленського); ([The Times][1])
Водночас у російській державній пропаганді Зеленського дуже часто називали:
Ці слова часто лунали від російських чиновників, телеведучих та депутатів, хоча не завжди безпосередньо від самого Путіна.
### Як Зеленський називав Путіна
Тут висловлювання були ще жорсткішими і більш персональними.
Зеленський публічно називав Путіна:
* «убивцею»; ([Українська правда][2]) * «терористом»; ([lenta.ua][3]) * «істотою» («существом») після смерті Навального; ([Интерфакс-Украина][4]) * «не людиною» в сенсі людяності; ([Інформатор UA][5]) * людиною, яка «робить свою роботу як убивця, без емоцій»; ([MY.UA][6]) * «Путін сам по собі і є війна»; ([Интерфакс-Украина][4]) * «нікчемою» («ничтожество Путин») після теракту в «Крокус Сіті Холі». ([Reddit][7])
### Якщо коротко
У персональних образах **Зеленський висловлювався про Путіна значно різкіше**, використовуючи слова на кшталт «убивця», «терорист», «не людина», «нікчема». ([Українська правда][2])
Путін же зазвичай дотримувався більш бюрократичної або ідеологічної лексики — «неонацист», «нелегітимний», «маріонетка», хоча російська пропагандистська машина активно використовувала й особисті образи на адресу Зеленського. ([The Times][1])
Hotab написав:Коли пітун безапеляційно називає Зеленського «власті кієва», «наркоман», «кієвскій рєжим, с котрим неочьом разговаривать» - наші зрадунці мовчать про норми дипломатії , мову підлітка з пітєрской подворотні. Зате коли Зе по ділу розставив так як воно є насправді, жодним словом образливим пітуна не назвав, то «ах, пачіму он нє унізілся і нє попросил міра?». Деякі рідкоземельні кондоми навіть пойорнічали, що всі терміни з великої літери. Так погано що з великої, чи правильно? Це пздц якийсь..Партія форумних зрадунців критикує хоч так кажи, хоч так
Зайшов випадкова на форум, тут одна і та ж сам пропаганда. Рівень Марафону ))) ---------------------------------------------------------- Знайди публічні образи Зеленського Путіним і Путіна Зеленським.
Випадково зайшов ...
Зайшов відбілити Путіна, в черговий раз ... щоб потім знов писати "коли це я вихваляв Росію та Путіна" )
* «убивцею»; ([Українська правда][2]) * «терористом»; ([lenta.ua][3]) * «істотою» («существом») після смерті Навального; ([Интерфакс-Украина][4]) * «не людиною» в сенсі людяності; ([Інформатор UA][5]) * людиною, яка «робить свою роботу як убивця, без емоцій»; ([MY.UA][6]) * «Путін сам по собі і є війна»; ([Интерфакс-Украина][4]) * «нікчемою» («ничтожество Путин») після теракту в «Крокус Сіті Холі». ([Reddit][7])
І що з цього неправда ?
Чи розв"язати в Европі найбільшу війну з часів 2СВ, це ознака філантропства та людяності ?
fox767676 написав: как будто ... во все районы Москвы полетит баллистика и реактивные бпла
воно все туди летить, але що ж поробиш, коли раптом шось вискакує на шляху до москви та відбиває ці атаки Хто б міг подумати, що сьогодні у Кронштадті (і не лише там) нашим добрим дронам влаштують потужну засідку?))
ЛАД написав:Не сомневаюсь, что нелегальный выезд продолжается. Но думаю, что бОльшая часть выехавших пользуются более легальными возможностями. Хотя, конечно, спорить не возьмусь, никаких данных о масштабах нелегальных переходов через кордон не имею.
Але ПРОТИ економічного бронювання.. Правда? Нехай збагачуються корупціонери... головне щоб для люмпенів виглядало ща все справедливо.
А садить их (да с конфискацией) - воообще не вариант? Ввести там, я не знаю, 0-ю декларацию наконец-то. Как один теоретик утверждал - "всех убытков от коррупции - неуплаченные налоги"...
Hotab написав:Коли пітун безапеляційно називає Зеленського «власті кієва», «наркоман», «кієвскій рєжим, с котрим неочьом разговаривать» - наші зрадунці мовчать про норми дипломатії , мову підлітка з пітєрской подворотні. Зате коли Зе по ділу розставив так як воно є насправді, жодним словом образливим пітуна не назвав, то «ах, пачіму он нє унізілся і нє попросил міра?». Деякі рідкоземельні кондоми навіть пойорнічали, що всі терміни з великої літери. Так погано що з великої, чи правильно? Це пздц якийсь..Партія форумних зрадунців критикує хоч так кажи, хоч так
Зайшов випадкова на форум, тут одна і та ж сам пропаганда. Рівень Марафону ))) ---------------------------------------------------------- Знайди публічні образи Зеленського Путіним і Путіна Зеленським.
Якщо брати саме **публічні образи та характеристики**, то риторика обох сторін була дуже жорсткою.
### Як Путін називав Зеленського
Путін особисто рідко використовував прямі образи, але регулярно вживав такі формулювання:
* «неонацист», «глава неонацистського режиму»; * «маріонетка Заходу»; * «нелегітимний президент» (після завершення формального президентського терміну у 2024 році); * «ганебний», «хамський» (щодо окремих заяв або листів Зеленського); ([The Times][1])
Водночас у російській державній пропаганді Зеленського дуже часто називали:
Ці слова часто лунали від російських чиновників, телеведучих та депутатів, хоча не завжди безпосередньо від самого Путіна.
### Як Зеленський називав Путіна
Тут висловлювання були ще жорсткішими і більш персональними.
Зеленський публічно називав Путіна:
* «убивцею»; ([Українська правда][2]) * «терористом»; ([lenta.ua][3]) * «істотою» («существом») після смерті Навального; ([Интерфакс-Украина][4]) * «не людиною» в сенсі людяності; ([Інформатор UA][5]) * людиною, яка «робить свою роботу як убивця, без емоцій»; ([MY.UA][6]) * «Путін сам по собі і є війна»; ([Интерфакс-Украина][4]) * «нікчемою» («ничтожество Путин») після теракту в «Крокус Сіті Холі». ([Reddit][7])
### Якщо коротко
У персональних образах **Зеленський висловлювався про Путіна значно різкіше**, використовуючи слова на кшталт «убивця», «терорист», «не людина», «нікчема». ([Українська правда][2])
Путін же зазвичай дотримувався більш бюрократичної або ідеологічної лексики — «неонацист», «нелегітимний», «маріонетка», хоча російська пропагандистська машина активно використовувала й особисті образи на адресу Зеленського. ([The Times][1])