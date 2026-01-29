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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18025180261802718028>
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 18:23

  fox767676 написав:Він особисто зацікавлений у парагвайському сценарії для України, бо неукраїнець як і хазяї цього цуцика


Про своих россиийских хазяев - ты молчишь, а ты им служишь )

У тебя ментальность - не могу быть без хазяина )

Поэтому, завали свой хлебальник ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 18:25

❗️путін змарнував шанс вийти з війни, далі умови для рф лише погіршуватимуться, – голова МЗС Сибіга.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Xenon написав:
️путін змарнував шанс вийти з війни, далі умови для рф лише погіршуватимуться, – голова МЗС Сибіга.
Є таке слово "блєф"
Це важливий скілл але вкрай недостатній для дипломатії та міжнародних відносин
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ох як ми "роздратували" Луку ...

Вірно, Banderlog ? ...
Ти ж постійно писав, що "Луку не потрібно дратувати" ...

"Не хочемо бути фаршем": Лукашенко відхрестився від відправки військ в Україну
"Ми що, маємо йти за чужу волю воювати в Україну? Ми що, хочемо там стати м'ясним фаршем? Ні, ми цього не хочемо", - сказав Лукашенко.


Чи пояснили Луці його місце ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 18:34

  fox767676 написав:Є таке слово "блєф"
Це важливий скілл але вкрай недостатній для дипломатії та міжнародних відносин

То де там "залізні копита Трампа" ? ... про які ти пи** ....

ІЩСХ, жодного разу не вибачився за свій пи** ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:но мое мнение - такие пикировки ухудшают краткосрочный прогноз, но улучшают среднесрочный +

тема переговоров и мира все больше вход
В Україні владне коло повністю зачищене від переговорщиків. Й

А в Росії ? Де переговорники ? )

Тільки не ті, які кажуть "fuck you" )
не бачу з якого ти радуєшся. Війна вже 4,5 роки і буде ще 3 роки. Все йде по парагвайському сценарію.

Цуцика цілком влаштовує парагвайський варіант бо воно неукраїнське
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 18:46

Алтернатива за кого?

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Учитывая, что сейчас вряд ли есть значительный отток мужчин из Украины (кроме тех, кто имеет право на выезд, т.е. до 22, старше 60, с 3 детьми и т.д), это называется насыпать соли на хвост.


В горах сезон відкрився, багато ідуть нелегально через кордон.
Не сомневаюсь, что нелегальный выезд продолжается.
Но думаю, что бОльшая часть выехавших пользуются более легальными возможностями. Хотя, конечно, спорить не возьмусь, никаких данных о масштабах нелегальных переходов через кордон не имею.

К вопросу о наших мужчинах в Европе и, в частности, в Германии.
ЕС откажется принимать украинцев мобилизационного возраста?
15 ч. назад
Власти Украины просят ЕС вывести из-под дейстивия директивы о временной защите мужчин мобилизационного возраста. Германия не против.
https://www.dw.com/ru/evrosouz-mozet-osloznit-pereezd-v-evropu-ukrainskim-bezencam-mobilizacionnogo-vozrasta/video-77441735Но, вообще-то, там короткое видео на 2:37. Переводить звук в текст лень. Так что рекомендую интересующимся просто послушать.
Вопрос рассматривался по просьбе и требованию Киева.
Скорее всего, сильно зажмут только в случае прихода к власти АдГ (или хотя бы значительного усиления их влияния). Или аналогичных партий в др. странах. Но радоваться нашим потужникам вряд ли придётся, потому что в этом случае резко сократится или просто прекратится и помощь Украине.

тобто АдГ (тіпа сочувствующіє РФ) от візьмуть і зроблять, щоб "ресурсу" стало більше, як в тому анекдоті, вони "за кого за нас, чи за медведя?"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 18:47

  pesikot написав:
  fox767676 написав:Є таке слово "блєф"
Це важливий скілл але вкрай недостатній для дипломатії та міжнародних відносин

То де там "залізні копита Трампа" ? ... про які ти пи** ....

ІЩСХ, жодного разу не вибачився за свій пи** ...

по твому вихід трама з війни в Україні а в перспективі і з європи та близького сходу це по твому нічого такого? Нормальній українській владі цього було б достатньо.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Залізні копита Трампа нормально постукали по усіляким сатрапчикам типу мадуроса , хаменеї, єрмачка . Люди зітхнулт з полегшенням. В українського мадуроса ще є залишки внутрішньої та міжнародної підтримки але рано чи пізно він опиниться там де потрібно
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 06 чер, 2026 19:01, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 18:58

сценарій (1 із ...): симетрична відповідь блокади пального

  fox767676 написав:У рф багато сценаріїв, нажаль
Самий безболісний для нас - якщо просто перенесуть фокус з Запоріжжя на Донбас
Гірші - залучити більше корейців , провести мобілізацію, піти на Київ , ...
Так рф понесла репутаційні та економічні втрати але то ніщо у порівнянні з втратами України які зростають у геометричній прогресії

один із оглядачів розмірковував, що можливий варіант "симетричної відповіді" блокадою доріг на Київ мідлстрайками дронів із Білорусі, тобто РБ таким чином "вступає" і "розтягує лінію" та "сіру зону"
flyman
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