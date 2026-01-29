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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:06
vt313 написав:
Чисто стратегічно.
Є військово- політичний і соціально-економічний стан.
Була якась позиція до війни. Буде після війни.
Якщо позиції покращились, значить війна виграна, погіршились, - програна.
В росії будуть гірші позиції по всім пунктам, нехай по більшості.
І сценаріїв, крім фантастичних, перемоги, немає.
Коли воюють двоє і в обидвох позиці погіршуються то перемагає той, в кого позиція після війни краща.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:09
budivelnik написав:
Але в цей раз поляки памятаючи чим закінчились попередні домовленості з педерацією вже ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ від пропозиції і займають сторону України
Просто поглянемо на економічні стосунки України і москалів після Мінська 2.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:11
Дюрі-бачі написав: vt313 написав:
Чисто стратегічно.
Є військово- політичний і соціально-економічний стан.
Була якась позиція до війни. Буде після війни.
Якщо позиції покращились, значить війна виграна, погіршились, - програна.
В росії будуть гірші позиції по всім пунктам, нехай по більшості.
І сценаріїв, крім фантастичних, перемоги, немає.
Коли воюють двоє і в обидвох позиці погіршуються то перемагає той, в кого позиція після війни краща.
тобто перемога в кого менше народу - вищий ВВП на одиницю ресурсу (ЕШБ)
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:11
Дюрі-бачі написав: vt313 написав:
Чисто стратегічно.
Є військово- політичний і соціально-економічний стан.
Була якась позиція до війни. Буде після війни.
Якщо позиції покращились, значить війна виграна, погіршились, - програна.
В росії будуть гірші позиції по всім пунктам, нехай по більшості.
І сценаріїв, крім фантастичних, перемоги, немає.
Коли воюють двоє і в обидвох позиці погіршуються то перемагає той, в кого позиція після війни краща.
Можуть програти оба.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:14
Hotab написав:
Коли пітун безапеляційно називає Зеленського «власті кієва», «наркоман», «кієвскій рєжим, с котрим неочьом разговаривать» - наші зрадунці мовчать про норми дипломатії , мову підлітка з пітєрской подворотні.
Зате коли Зе по ділу розставив так як воно є насправді, жодним словом образливим пітуна не назвав, то «ах, пачіму он нє унізілся і нє попросил міра?».
Деякі рідкоземельні кондоми навіть пойорнічали, що всі терміни з великої літери. Так погано що з великої, чи правильно?
Це пздц якийсь..Партія форумних зрадунців критикує хоч так кажи, хоч так
Да, Путин агрессор, мерзавец, подонок, ... что там дальше по списку?
Да, он не хочет мира, а хочет добиться "целей СВО".
Да, "Зе по ділу розставив так як воно є насправді".
И никто не требует унижаться.
Но когда лидер воюющей страны хочет заключить мир и предлагает переговоры, то такой тон недопустим.
Уже писал, такое письмо Зе мог бы написать, если бы наши войска стояли хотя бы под Тулой. А ещё лучше под Подольском или хотя бы Серпуховом. Тогда его предложение мира выглядело бы как милость победителя.
В сегодняшней ситуации оно направлено на что угодно, но только не на предложение переговоров. На такое "предложение мира" Путин не мог согласиться ни при каких условиях.
Такое письмо явно направлено на срыв
любых переговоров.
Если цель была такая, то вопросов нет.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:16
vt313 написав: ЛАД написав:
Они проиграли.
Но вы говорите: "війна виграна
". Т.е. выиграна Украиной.
рф проиграла, да.
А по поводу перемоги України я не говорив.
"війна виграна
" - кем?
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:20
Дюрі-бачі написав: vt313 написав:
Чисто стратегічно.
Є військово- політичний і соціально-економічний стан.
Була якась позиція до війни. Буде після війни.
Якщо позиції покращились, значить війна виграна, погіршились, - програна.
В росії будуть гірші позиції по всім пунктам, нехай по більшості.
І сценаріїв, крім фантастичних, перемоги, немає.
Коли воюють двоє і в обидвох позиці погіршуються то перемагає той, в кого позиція після війни краща.
Это не обязательно.
По большому счёту могут проиграть обе стороны.
По-моему, у нас как раз этот случай.
Но проигрыш РФ меня мало беспокоит (чтобы не сказать - совсем).
А вот значительные потери Украины...
P.s. Не видел, что vt313
уже об этом написал. Тут я с ним согласен.
Хотя при этом формально
одна из сторон может "победить" (например. захватив территории).
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 06 чер, 2026 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:23
ЛАД написав: vt313 написав: ЛАД написав:
Они проиграли.
Но вы говорите: "війна виграна
". Т.е. выиграна Украиной.
рф проиграла, да.
А по поводу перемоги України я не говорив.
"війна виграна
" - кем?
Де я писав війна виграна?
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:25
ЛАД написав:
По большому счёту могут проиграть обе стороны.
По-моему, у нас как раз этот случай.
ИМХО щоб програли обидва то треба щоб москалі як мінімум відступили до кордонів 2022 року, а їх економіка не відновлювалась до стану 2022 десятки років. Все інше - Піррова перемога
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 06 чер, 2026 20:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:25
ЛАД написав:
Такое письмо явно направлено на срыв любых переговоров.
Если цель была такая, то вопросов нет.
Ти хоч раз в житті проводив переговори?
І що робив, коли опонент ще не почавши перемовини -починав вимагати від тебе ВСЕ...
Погоджувався що це і є початкова точка?
Тому для совків пояснюю
Пуйло- Здавайтесь..
Зеленський - на наступний день після того як ти здашся китайцям
тоді якщо пуйло ХОЧЕ перемовин, він зменшує хотелки
Пуйло - відступапйте до Києва
Зеленський- після того як ти відступиш за Урал....
Пуйло - ладно здайте запоріжжя
Зеленський - Кубань наша
і от так і йде зближення, бо під час перемовин кожен повинен чимось поступатись , тому перемовини виграє той хто їх почне з більшими захцянками...
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