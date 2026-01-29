Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:26
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
По большому счёту могут проиграть обе стороны.
По-моему, у нас как раз этот случай.
ИМХО щоб програли обидві то треба щоб москалі як мінімум відступили до кордонів 2022 року.
Для того щоб ми перемогли - достатньо того щоб москалі втратили Крим
budivelnik
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:28
vt313 написав: ЛАД написав: vt313 написав:
.................
рф проиграла, да.
А по поводу перемоги України я не говорив.
"війна
виграна
" - кем?
Де я писав війна виграна?
Это цитата из вашего поста
viewtopic.php?p=5961880#p5961880
.
Или его кто-то написал под вашим ником?
ЛАД
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:29
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Це вже навряд.....
Трошки історично довідки
1667 рік Андрусівський договір - Росія і Польща ПОДІЛИЛИ Україну
проходить 120 років
1772 рік+1793+1795 - Росія Прусія і Австрія ПОДІЛИЛИ ПОЛЬЩУ
проходить 120 років
1921 рік Рижський Договір - Росія і Польща ПОДІЛИЛА Україну
пройшло 18 років
1939 рік Пакт Молотова - Росія і Німеччина ПОДІЛИЛИ ПОЛЬЩУ
пройшло 83 роки
2022 рік Росія пропонує Польщі поділити Україну...
Але в цей раз поляки памятаючи чим закінчились попередні домовленості з педерацією вже ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ від пропозиції і займають сторону України.
Просто поглянемо на економічні стосунки України і москалів після Мінська 2.
А що там дивитись ?
перших пять років вони будуть на нулі.
Потім підпишемо договори про визнання кордонів з Кубанською і Белгородською Народними республіками.....
budivelnik
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:32
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
По большому счёту могут проиграть обе стороны.
По-моему, у нас как раз этот случай.
ИМХО щоб програли обидва то треба щоб москалі як мінімум відступили до кордонів 2022 року, а їх економіка не відновлювалась до стану 2022 десятки років. Все інше - Піррова перемога
Я дописал тот пост как раз о территориях. ПосмотрИте.
А что касается пирровой победы, согласен. И писал об этом уже несколько раз.
Любая наша сегодняшняя победа (реально возможная) будет пирровой.
ЛАД
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:34
budivelnik У 2025 році Україна отримала близько 250 млн дол. за транзит російської нафти через свою територію.
Дюрі-бачі
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:35
І де там написано що Україна виграла війну?
vt313
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:35
ЛАД написав: vt313 написав: ЛАД написав:
Они проиграли.
Но вы говорите: "
війна виграна
".
Т.е. выиграна Украиной.
рф проиграла, да.
А по поводу перемоги України я не говорив.
"війна
виграна
" - кем?
"іностранними спеціалістами" (с)
flyman
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:36
Дюрі-бачі написав: budivelnik
У 2025 році Україна отримала близько 250 млн дол. за транзит російської нафти через свою територію.
І що?
За те що пропустила російську нафту крім 250 млн за транзит отримала 60 млрд допомоги...
Не пробуй бути святішим від Папи Римського....
budivelnik
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:42
flyman написав: ЛАД написав:
...........
К вопросу о наших мужчинах в Европе и, в частности, в Германии.
ЕС откажется принимать украинцев мобилизационного возраста? 15 ч. назад Власти Украины просят ЕС вывести из-под дейстивия директивы о временной защите мужчин мобилизационного возраста. Германия не против. https://www.dw.com/ru/evrosouz-mozet-osloznit-pereezd-v-evropu-ukrainskim-bezencam-mobilizacionnogo-vozrasta/video-77441735
Но, вообще-то, там короткое видео на 2:37. Переводить звук в текст лень. Так что рекомендую интересующимся просто послушать.
Вопрос рассматривался по просьбе и требованию Киева.
Скорее всего, сильно зажмут только в случае прихода к власти АдГ (или хотя бы значительного усиления их влияния). Или аналогичных партий в др. странах. Но радоваться нашим потужникам вряд ли придётся, потому что в этом случае резко сократится или просто прекратится и помощь Украине.
тобто АдГ (тіпа сочувствующіє РФ) от візьмуть і зроблять, щоб "ресурсу" стало більше, як в тому анекдоті, вони "за кого за нас, чи за медведя?"
Станет больше только людского "ресурсу".
Но значительно меньше денег и оружия. Много навоюет этот "ресурс" и чем - "лопатами Кулебы"?
ЛАД
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Додано: Суб 06 чер, 2026 20:48
vt313 написав:
І де там написано що Україна виграла війну?
Не выкручивайтесь.
Там написано:
"війна виграна"
.
Кем?
ЛАД
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