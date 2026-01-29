Дюрі-бачі написав:Тобто не робили? Тобто населення зменшилось з 52 до 30 млн. не через еміграцію молоді?
Ні Через виїзд російськомовних в 1991-2004 році - так Через виїзд Євреїв (близько 0,3 млн осіб) так Через падіння народжуваності мінімум на 100 000 народжень в рік , що за 30 років дало ще мінус 3 млн так Через окупацію криму і ОРДЛО - мінус 2 млн Кримчан і 4 млн ОРДЛО - так....
Так що не треба байок. про дикий виїзд населення з України
Shaman написав:......... поки в нас ЛАД відправліє на фронт незгідних з його маячнею ...
Пока что вы отправляете на фронт всех ухилянтив кроме себя, любимого.
чергова брехня. я НІКОГО на фронт не відправляю. Кабанчика хіба, но то інша справа. я неодноразово писав - коже відповідає за себе й перед собою.
а ви відправляєте. але тут же починяєте крутити дупою. не розумію, це радянська чи руська звичка - щось зробити, а потім казати - це не я. як там щодо відповідати за свої слова? ні, це не про ЛАДа. але скільки пафосу в "обличении" проукраїнських форумчан...
Ну понятно, в армії нікому ні чітких сроків демобілізації не потрібно ні грошей. це все російське іпсо. Тут всі за майдан європейської гідності, за эпіфанія, за мову та довічне правління потужного преЗе!дента і в сзч ніхто не іде, а хто ідуть ті вертаються прям в 3тю штурмову бо там ставлення людяне
ти знаєш, що над цим працюють, й ніхто від цього не відмовлявся - а чого ти кожен день про це накидаєш? ще й пишеш, наче ВЖЕ відмовилися..
Shaman написав:......... поки в нас ЛАД відправліє на фронт незгідних з його маячнею ...
Пока что вы отправляете на фронт всех ухилянтив кроме себя, любимого.
чергова брехня. я НІКОГО на фронт не відправляю. Кабанчика хіба, но то інша справа. я неодноразово писав - коже відповідає за себе й перед собою.
а ви відправляєте. але тут же починяєте крутити дупою. не розумію, це радянська чи руська звичка - щось зробити, а потім казати - це не я. як там щодо відповідати за свої слова? ні, це не про ЛАДа. але скільки пафосу в "обличении" проукраїнських форумчан...
Не "проукраїнських форумчан", а пустопорожних малограмотных болтунов-пропагандонов, которые никак не поймут благодаря чему иранские аятоллы позволяют себе такое поведение. И без всякого пафоса, которого они не заслуживают. А ваше осуждение ухилянтов (вполне заслуженное) это не отправление на фронт?
Ну понятно, в армії нікому ні чітких сроків демобілізації не потрібно ні грошей. це все російське іпсо. Тут всі за майдан європейської гідності, за эпіфанія, за мову та довічне правління потужного преЗе!дента і в сзч ніхто не іде, а хто ідуть ті вертаються прям в 3тю штурмову бо там ставлення людяне
ти знаєш, що над цим працюють, й ніхто від цього не відмовлявся - а чого ти кожен день про це накидаєш? ще й пишеш, наче ВЖЕ відмовилися..
накидаю? що нема сроків 4,5р ? Не начасі? Помоєму ніхто нічим не займається. Нас тримають за лохів
Ти різницю між трудової міграцією і еміграцією - розумієш? От є ДЕСЬ кращі умови праці бо (влада краща, населення вже живе по правильним умовам 300 років ...) і є ЛЮДИНА... Яка різниця ТОБІ - де працює людина, якщо 70% від створеного вона потім сама споживає? Чого ти псуєш атмосферу ТУТ, розповідаючи разом з летусорком і ладом страшилки? Ну виїзжало пів Закарпаття на заробітки... і що ? в Закарпатті стало ГІРШЕ ? від того що в країну привезли звідкість гроші?
Це в тебе в свідомості хтось забив цвяхами треба дати по 500 євро треба вкрасти на заході треба когось обдурити....
Але це ж фігня... Простій людині легше важко працюючи заробити ніж чекати поки ти натягнеш сову на глобус.