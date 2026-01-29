ЛАД написав:а обсуждает направления развития страны. Можно ставить такие задачи, а можно продолжать рассказывать о великой с/х державе.
Можна звичайно ставити завдання через три пятирічки прийти до комунізму... і потрапити в розвал совку... А можна , отримавши від совка шиш Спочатку переобладнати колгоспну ферму ( в колгоспі 100 років без урожаю)_________________________1991рік потім купити Джон Дір ( замість 30-літньої ниви)___________________1995 Потім побудувати птахофабрику___________________________________2000 ( щоб європа злякалась і бачачи ефективність ввела обмеження) паралельно розширити бджільництво ______________________________2005 (щоб європа ще сильніше злякалась і ввеле квоти) потім підняти продуктивність зернового господарства________________2010 (щоб європа ЗАКРИЛА ринок для пшениці) потім перестати продавати насіння сонячника і кукурудзи бо побудували власні олійні заводи_________________________________2015 потім почати розглядати розвиток тваринництва-о власні олійні заводи дають море відходів які є ЧУДОВОЮ стравою для тварин...__2020
І ХОТІЛИ перейти до харчової промисловості...______________________2025 але педераційники побачивши що наше сільське господарство створює кращі умови для життя населення ніж їхні газ/нафта - вирішили повоювати... І як завжди влізли двома ногами в лайно, бо ми б ще років 30 розвивали б ЦИВІЛЬНУ промисловість а так змушені переступити через себе і ВІДІБРАТИ в педерації доходи від продажу зброї...
А можна БУДУВАТИ ПЛАНИ РОЗВИТКУ...
От тільки питання якщо я 30 років заробляв - то мене будуть цікавити плани розвитку розроблені кимось типу Дюра-бачі за грантові гроші?
ЛАД написав:а обсуждает направления развития страны. Можно ставить такие задачи, а можно продолжать рассказывать о великой с/х державе.
Можна звичайно ставити завдання через три пятирічки прийти до комунізму... і потрапити в розвал совку... А можна , отримавши від совка шиш Спочатку переобладнати колгоспну ферму ( в колгоспі 100 років без урожаю)_________________________1991рік потім купити Джон Дір ( замість 30-літньої ниви)___________________1995 Потім побудувати птахофабрику___________________________________2000 ( щоб європа злякалась і бачачи ефективність ввела обмеження) паралельно розширити бджільництво ______________________________2005 (щоб європа ще сильніше злякалась і ввеле квоти) потім підняти продуктивність зернового господарства________________2010 (щоб європа ЗАКРИЛА ринок для пшениці) потім перестати продавати насіння сонячника і кукурудзи бо побудували власні олійні заводи_________________________________2015 потім почати розглядати розвиток тваринництва-о власні олійні заводи дають море відходів які є ЧУДОВОЮ стравою для тварин...__2020 ......
Там какая-то тенденция вроде бы прослеживается, но никак уловить не могу... А страны в ЕС, в которых тоже аграрка порядочную долю ВВП занимает - точно будут рады новому конкуренту на открытом рынке?
При этом:
В 2020 году прибыль украинских сельскохозяйственных предприятий по сравнению с предыдущим годом, выросла в 1,5 раза (на 47,7%) – до 58,4 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики.
Но при всей этой потужноси:
В 2020 году валовой внутренний продукт вырос на 455 710 млрд грн (на 53.9%) — с 845 829 млрд грн до 1 301 539 млрд грн. За год зафиксировано 4 квартальных значений ВВП. Данные за 2020 год помогают понять экономическую ситуацию и влияние различных факторов на развитие Украины.
ЛАД написав:Тут много разговоров о богатстве, о люмпенах, о вкладе в развитие страны. Сегодня умер Ричард Скольер. Судя по всему, он был далеко не беден, но помнить его будут не благодаря этому.
І що такого екстраординарного він зробив? ..........
Австралийцы, видимо, дураки и ничего не понимают - в 2024 назвали его «Австралийцем года», а в 2021 он был награждён Орденом Австралии. Стал, правда, не АС, а "только" АО, но тоже немало.
Може ти навчишся в першу чергу поважати Героїв України ... того ж Степана Бандеру, який поклав своє життя на те щоб ти мав країну в якій живеш.. і перестанеш шукати на протилежній частині землі якихось невідомих для України людей. Зверни увагу, ти й тут дієш згідно свого алгоритму шукаєш пісчинку в оці опонента, не помічаючи колоду в своїх очах..
ПС я жодним чином не пробую заперечити вибір АВСТРАЛІЙСЬКОГО народу.... Я навіть не проти того щоб КУНГУРУ вважалось символом Австралії.... але для України це що міняє? Я тобі привів приклад бувшої Безоса? чим її діяльність по роздачі 14 млрд доларів уступає твому прикладу? чи Нобель (він хоч на території совку в Азейбарджані гроші заробив)....
_hunter написав:точно ли сектор в потолок не уперся?
Різниця між парторгом і бізнесменом заключається в тому що Парторг любить лозунги... дАгнАть-пЕрЕгнАть - це його стиль...
Бізнесмен - маю грошей на лопату.... , добре купую лопату і заробляю на трактор є на трактор -заробляю на комбайн є на комбайн-купую гектари купив гектари -купую завод..
Тут бах ... а далі збільшуватись в ЦІЙ галузі - нікуди ... але ж капітали то надходять.... Бізнесмен тоді -добре, а куди їх вкласти... вискакує парторг(парторги люблять керувати розподілом ЧУЖИХ грошей) - і кричить - будуй Атомну станцію.. Бізнесмен , рахує капітал і питає в парторга - в мене є на третину станції, даєш 2/3 -почнаєм будувати.. Що робить парторг ( в якого в холодильнику миша повісилась?) - правильно , заскакує на коника які бізнесмени ретрогради і не хочуть створювати промисловість.... А бізнесмен порахувавши свої можливості, переходить в ту галузь яка а - має перспективи розвитку б - вхідний білет в галузь коштує менше ніж є в бізнесмена ( ясно що Є включає в себе як власні капітали так і капітали які можна залучити під заставу власних)
BIGor написав:Не знаю, хто то такий, але це з разряду "за все хороше і проти всього поганого". Політичний популізм та і все. Можливо вже йде прогрів населення перед виборами.
Это мэр Харькова. И при желании это можно называть популизмом, а можно постановкой целей государства. Он не говорит о повышении пенсий и зарплат или ещё о каких-то плюшках, а обсуждает направления развития страны. Можно ставить такие задачи, а можно продолжать рассказывать о великой с/х державе. И, кстати, он действует в этом направлении, руководствуясь подходом Дюрі-бачі, - встречается с западными мэрами и политиками, пытаясь договориться о поддержке Харькова в направлении такого развития. И, к сожалению, "мир ще не підписано". Я чуть выше этого поста выкладывал его сообщение о прилётах в Харькове.
Мер на своєму рівні ніяк не може впливати на "постановкой целей государства". Ні на центральну владу, ні на законодавчу, ні на виконавчу (окрім свого міста). Добре якщо займається містом, громадським транспортом, водоканалом, розміщенням ВПО ітд.
ЛАД написав:Я тоже. Но других вариантов не существует? Только либо война, либо капитуляция?
так й на Раші знищення не буде після дерашизація - нація отримає можливість розвиватися далі без цього імперського баласту. але це коли мова йде про реальну денацифікацію.
коли про це патякають руські (в країні де реально напівнацистський режим) - це вони так маскують бажання встановити проросійську владу. ось що вони мають на увазі.
Немножечко не так. В кремле установлен режим маФиозного типа. Режиму уже 26 лет. Ни ху ху себе. Его основной интерес - монополизация газового бизнеса. Метод достижения цели - рейдерские захваты, что характерно для мафии. Для масштабных рейдерских захватов на уровне близком к государственному - создают ЧВК, нанимают сторонних военных специалистов, обманом привлекают пушечное мясо, арендуют целые подразделения ВС при необходимости. Для последнего запускают поток лжи, беспрерывную лживую наглую пропаганду по обвинению жертвы рейдерского захвата во всех грехах. И тут в головах мафиози возникает подходящая для развязывания войны идея нацизма - социализма.
Кстати, может кто-то заметил как в новостных лентах и частных блоггерских каналах активно продвигают сейчас идею распрекрасной жизни при социализме в ссср. Причем блоггеры как правило сами не жили в то время. Это составной элемент кремлевской пропаганды. Подменяют воспоминания о молодости восхвалением советского строя (особой разновидности рабовладельческого строя) и коммунистической партии, чрезвычайно тесно сотрудничавшей с гитлеровской германией. Почему тесно? Да потому что идеология по сути одна и та же. Ее суть - смертельная ненависть к кому-то. Одни ненавидели абсолютно всех евреев , а другие всю буржуазию . Но за то и те, и другие очень очень любили грабить соседей.
Ну, ладно. Цель кремля политического уровня - установить в Украине любую власть, которая как минимум не будет сопротивляться начавшемуся в 2003 году отжиму украинских активов кремлевской мафией во главе с путиным.
Востаннє редагувалось buratinyo в Пон 08 чер, 2026 15:07, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:точно ли сектор в потолок не уперся?
...... А бізнесмен порахувавши свої можливості, переходить в ту галузь яка а - має перспективи розвитку б - вхідний білет в галузь коштує менше ніж є в бізнесмена ( ясно що Є включає в себе як власні капітали так і капітали які можна залучити під заставу власних)
Излишне длинная подводка к вопросу, который и так был задан... А точно-точно есть куда переходить? - особенно если учесть, что все "низко-висящие фрукты" - давно собраны...
ЛАД написав:а обсуждает направления развития страны. Можно ставить такие задачи, а можно продолжать рассказывать о великой с/х державе.
Можна звичайно ставити завдання через три пятирічки прийти до комунізму... і потрапити в розвал совку... А можна , отримавши від совка шиш Спочатку переобладнати колгоспну ферму ( в колгоспі 100 років без урожаю)_________________________1991рік потім купити Джон Дір ( замість 30-літньої ниви)___________________1995 Потім .........
Понятно, Терехов не освоил азы ЕШБ. Куда уж ему, отсталый человек.
Вот, правда, Украина до самой войны производила, в основном, мягкие сорта (продовольственную и фуражную пшеницу) и импортировала большую часть сырья и муки (крупки) из твердых сортов для производства качественных макаронных изделий (преимущественно из Италии и Турции). Сейчас ситуация переломилась и по данным профильной ассоциации «Мукомолы Украины», в 2025 году украинские аграрии впервые в истории намолотили столько дурума, что смогли на 50% закрыть внутреннюю потребность отечественных производителей макарон. И крупные партии украинской твердой пшеницы уже регулярно закупает Италия — мировой эталон макаронной индустрии, испытывающий дефицит собственного сырья. При этом и сегодня у украинского дурума остаются две ключевые сложности:
- Качество семян: Из сотен зарегистрированных в Украине сортов твердой пшеницы лишь около 10% технологически пригодны для производства высококачественной макаронной муки (с нужным уровнем клейковины, белка и стекловидности). Аграриям приходится тщательно подбирать семенной материал (часто европейской селекции).
- Капризность культуры: Твердая пшеница более чувствительна к болезням и требует строгого соблюдения агротехнологий по сравнению с неприхотливыми мягкими сортами.
По высококвалифицированному мнению владельца львовского магазина не надо "БУДУВАТИ ПЛАНИ РОЗВИТКУ", а надо продолжать генеральную линию на создание "великой с/х державы" и уменьшение численности населения (с/х державе вполне достаточно миллионов 10, максимум, 15).
Европа никак не сможет установить квоты на наш экспорт. И очень интересно, каким образом мы сумели "переступити через себе і ВІДІБРАТИ в педерації доходи від продажу зброї"?