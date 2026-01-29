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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18053180541805518056>
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 15:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А точно-точно есть куда переходить?
Питання кому переходити..
Тобі - нікуди , ти вже не те що згнив заживо - ти що від тебе залишилось - вже засмерділось....
А Україні - є куди...
В 1991 році хтось підозрював що прийдеться від України митними заборонами захищатись?
А в 2022 році хтось підозрював що продукцію ВПК України будуть купувати Західні країни?

Тому ще раз
Переходити ЗАВЖДИ є
а - кому
б - куди....

Єдине виключення-халявщики люмпени... Ті можуть тільки просити ...а самі точно нікуди не перейдуть.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 15:10

  buratinyo написав:Ну, ладно. Цель кремля политического уровня - установить в Украине любую власть, которая как минимум не будет сопротивляться начавшемуся в 2003 году отжиму украинских активов кремлевской мафией во главе с путиным.

А можно якось поконкретніше.
Які саме українські активи хотів віджати Путін і кому вони належать?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 15:12

Сполучені Штати Америки, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль у 2025 році продовжили програми модернізації та вдосконалення своїх ядерних арсеналів. Більшість розгорнули нові ядерні або ядерно-спроможні системи озброєнь. Про це йдеться у щорічній доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), оприлюдненій сьогодні, 8 червня, інформує FREEДОМ.
Із загального світового запасу приблизно в 12 187 боєголовок станом на січень 2026 року близько 9745 перебували в арсеналах для можливого застосування. При цьому близько 4 012 були розгорнуті на ракетах і літаках, а від 2100 до 2200 — перебували у стані високої бойової готовності на балістичних ракетах. Майже всі вони належать Росії та США, наголошується в доповіді.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По высококвалифицированному мнению владельца львовского магазина не надо "БУДУВАТИ ПЛАНИ РОЗВИТКУ", а надо продолжать генеральную линию на создание "великой с/х державы"
На думку людини яка своєю діяльністю отримала результат який кращий ніж результат 95% тут присутніх -
головне не будувати нАпОлЄйОнОвСькІ плАнИ - в яких відсутнє матеріальне забезпечення
А БУДУВАТИ плани про ТЕ що МОЖЕШ виконати виходячи з наявних ресурсів...

Анекдот
Ви яку мовук вчили в школі ? - англійську
і як - не вивчив....
От бачите а я кращий від Вас, в вчив дві мови....
і що ? - також не вивчив...

Лад, яке діло того того наскільки геніТальний план збудував для Совка Хрущов про побудову комунізму в 1980 році?
План - збудували?
а комунізм?
Та ви не те що комунізм, ви соціалізм просрали...
і ттепер замість того щоб заткнутись і не вилазити з під плінтуса - постійно штовхаєте Україну на шлях -який вас привід до розвалу.
ти це спеціально робиш?
ти ж казав що тобі в україні добре і ти хочеш щоб твоїм внукам в Україні було краще ніж тобі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 15:21

  budivelnik написав:
  _hunter написав:А точно-точно есть куда переходить?


А в 2022 році хтось підозрював що продукцію ВПК України будуть купувати Західні країни?

Переходити ЗАВЖДИ є
а - кому
б - куди....

Вполне могли предполагать, что экспорт будет:
По оценке Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), по итогам 2014—2018 годов Украина заняла 12-е место среди стран мира по объёму экспорта вооружений с долей в мировом экспорте 1,3 %; основными импортёрами вооружений из Украины за тот период были Китай (27 %), Россия (23 %) и Таиланд (14 %).[9]. По данным SIPRI, в 2016 году Украина экспортировала военную технику на сумму $528 млн, из которых техника ВВС — $196 млн, техника сухопутных войск — $145 млн, двигатели — $168 млн, ракеты — $19 млн


Так еще раз: _куда_ переходить? И сколько процентов от ВВП этот экспорт принес? :roll:
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 08 чер, 2026 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Так еще раз: _куда_ переходить?
Кому ?
Тобі - в задницю
Україні - нарощувати випуск товарів НАРОДНОГО споживання....
якщо по галузям...
таксистам з ланосів переходити на опель а потім і на мерседес....
селянам - з випуску зерна переходити на муку а потім і на макарони
і так по кожній галузі....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 15:25

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Так еще раз: _куда_ переходить?

селянам - з випуску зерна переходити на муку а потім і на макарони
і так по кожній галузі....
Україні - нарощувати випуск товарів НАРОДНОГО споживання....

И девать эти товары - куда? - чисто на внутренний рынок - ибо вшешний плотно Китай занял. При этом - даже на внутреннем особого спроса не наблюдается...
Я ж там цифры долей аграрки в ВВП уже показывал. - PAM для этой муки/макаронов - какой?
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:И девать эти товары - куда?
Зїдати самим...
В цьому поки що суть порівняння між розвинутими країнами і Україною..
Ми в ТРИ рази повинні збільшити СВІЙ внутрішній ринок щоб наблизитись до розвинутих
А що таке збільшити в ТРИ рази
це кожен повине таким чином змінити свою продуктивність праці, щоб мати можливість виготовляти в три раз більше.
І той хто зможе виготовити в три рази більше - той буде мати платоспроможний попит на в три рази більшу кількість товарів/послуг.
Тобто в Україні є ринок в 1 000 млрд доларів в рік.. при сьогоднішніх наших 200 млрд рік ВВП
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 15:50

кому повинні?

  budivelnik написав:
  _hunter написав:И девать эти товары - куда?
Зїдати самим...
В цьому поки що суть порівняння між розвинутими країнами і Україною..
Ми в ТРИ рази повинні збільшити СВІЙ внутрішній ринок щоб наблизитись до розвинутих
А що таке збільшити в ТРИ рази
це кожен повине таким чином змінити свою продуктивність праці, щоб мати можливість виготовляти в три раз більше.
І той хто зможе виготовити в три рази більше - той буде мати платоспроможний попит на в три рази більшу кількість товарів/послуг.
Тобто в Україні є ринок в 1 000 млрд доларів в рік.. при сьогоднішніх наших 200 млрд рік ВВП

кому повинні?
з якого рожна?
чому ТРИ а не СТОПІЦЦОТ?
бо це догма ЕШБ?
а може в ТРИ рази скоротити населення? Тоді ВВП виросте в ТРИ рази на душу!
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2026 15:53

  budivelnik написав:
  _hunter написав:И девать эти товары - куда? - чисто на внутренний рынок - ибо вшешний плотно Китай занял. При этом - даже на внутреннем особого спроса не наблюдается...
Я ж там цифры долей аграрки в ВВП уже показывал. - PAM для этой муки/макаронов - какой?
Зїдати самим...
В цьому поки що суть порівняння між розвинутими країнами і Україною..
Ми в ТРИ рази повинні збільшити СВІЙ внутрішній ринок щоб наблизитись до розвинутих

Но я же про это написал буквально в предыдущем сообщении: "Зїдати самим" - _уже_ плохо получается. При троекратном росте - в три раза хуже получится...
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