sashaqbl написав:Трохи новин російської мобілізації:
За 1 квартал 2026 року було виплачено 71216 бонусів за підписання контракту, це приблизно 800 контрактів на день. Рік тому було 89601 виплат за 1 квартал, тобто рік у рік набір контрактників у ЗС РФ упав приблизно на 20%.
За цей же період Генштаб України озвучив цифру завданих втрат майже 90 тис. Цікаво було б дізнатися, наскільки наш набір покриває втрати.
vt313 написав:......... Мене не влаштовує розвиток в рамках сх.
Багато заводів зникло, багато заводів залишилось, багато заводів з'явилось. Я бачу і те і інше. Я працюю на новому заводі, який орендує площі в "зниклого" заводу. І що?
Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість.
Зачем "вибирати країну"? Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш. Не смешно будет сравнивать? Можно проще - що було (1991) і що стало (2021). И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?
новий ФЕД, старий ФЕД... це до війни... ви взагалі знаєте, що виробляв новий ФЕД? ви взагалі знали про його існування?
маслоекстракційні заводи - казав не один раз. знову не бачили?
новий ФЕД - это вот этот?
Сума чистого прибутку компанії є додатною (60719 тис. грн у 2020 році), що може вказувати на продуману бізнес-модель.
vt313 написав:......... Мене не влаштовує розвиток в рамках сх.
Багато заводів зникло, багато заводів залишилось, багато заводів з'явилось. Я бачу і те і інше. Я працюю на новому заводі, який орендує площі в "зниклого" заводу. І що?
Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість.
Зачем "вибирати країну"? Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш. Не смешно будет сравнивать? Можно проще - що було (1991) і що стало (2021). И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?
Ви там говорили про якесь місце в світі.
Можна мабуть, були телеграф, бібліотека, став - інтернет. Як на мене інформатика, то що стосується промисловості, зараз на пару порядків вище ніж було в 1991. Тому я не дуже собі представляю, що Ви можете запропонувати за 1991р для порівняння.
vt313 написав:......... Мене не влаштовує розвиток в рамках сх.
Багато заводів зникло, багато заводів залишилось, багато заводів з'явилось. Я бачу і те і інше. Я працюю на новому заводі, який орендує площі в "зниклого" заводу. І що?
Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість.
Зачем "вибирати країну"? Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш. Не смешно будет сравнивать? Можно проще - що було (1991) і що стало (2021). И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?
Ви там говорили про якесь місце в світі.
Можна мабуть, були телеграф, бібліотека, став - інтернет. Як на мене інформатика, то що стосується промисловості, зараз на пару порядків вище ніж було в 1991. Тому я не дуже собі представляю, що Ви можете запропонувати за 1991р для порівняння.
Та я вже давно пояснював, воно до цього молодого токаря не доходить, він хоче стоять 12 годин на добу і точить снаряди. І все бідкається за східних робочих, які тримали всю економіку, а західні в той самий час тупо нічого не створювали, а тільки торгували.
vt313 написав:......... Мене не влаштовує розвиток в рамках сх.
Багато заводів зникло, багато заводів залишилось, багато заводів з'явилось. Я бачу і те і інше. Я працюю на новому заводі, який орендує площі в "зниклого" заводу. І що?
Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість.
Зачем "вибирати країну"? Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш. Не смешно будет сравнивать? Можно проще - що було (1991) і що стало (2021). И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?
Ви там говорили про якесь місце в світі.
Можна мабуть, були телеграф, бібліотека, став - інтернет. Як на мене інформатика, то що стосується промисловості, зараз на пару порядків вище ніж було в 1991. Тому я не дуже собі представляю, що Ви можете запропонувати за 1991р для порівняння.
Можна, але після війни.
тільки ні інтернет, ні CAD системи, ні ШІ не стали "проривними технологіями", напр. як електроенергія
ЛАД написав:Зачем "вибирати країну"? Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш. Не смешно будет сравнивать? Можно проще - що було (1991) і що стало (2021). И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?
новий ФЕД, старий ФЕД... це до війни... ви взагалі знаєте, що виробляв новий ФЕД? ви взагалі знали про його існування?
маслоекстракційні заводи - казав не один раз. знову не бачили?
новий ФЕД - это вот этот?
Сума чистого прибутку компанії є додатною (60719 тис. грн у 2020 році), що може вказувати на продуману бізнес-модель.
ЛАД написав:Сегодняшняя система позволила, с одной стороны, значительно усилить обратную связь и ускорить поставки, но, с другой стороны, привела к тому, о чём вы пишете. Непонятно, почему не действует (отменена?) система военной приёмки.
Я не знаю, як МО контролює якість постачання. Моя думка когось цікавить тільки при формуванні замовлення через брейв. І то на рівні: брати/не брати.
По-моему, это тот случай, когда вместе с водой выплеснули ребёнка. Военная приёмка имела много недостатков, но обеспечивала достаточно высокое качество продукции. Во всяком случае, заметно выше гражданской и уж точно не допускались "неякісно припаяні компоненти".
Зараз критично щоб "продукція" максимально швидко починала масово застосовуватись. Так, вимоги знижуються, але більше в плані паперового супроводу ніж якості. BRAVE1, VIP1, "Залізний Полігон" - це реально революційний прорив в порівнянні з традиційною "Военная приёмка". І дуже жаль що вони стали можливими та з"явились лише в 2024-му а не в 2014-му.
По словам официальных лиц, бывший пилот Air Canada обвиняется в том, что в течение 17 лет перевозил тысячи пассажиров на коммерческих рейсах без надлежащей лицензии.
Полиция сообщила, что 59-летний пилот Джеффри Уолл из Онтарио, получивший повышение до капитана в 2009 году, использовал поддельные документы. Теперь ему предъявлено несколько обвинений, связанных с мошенничеством.
В Air Canada заявили, что пилот был немедленно отстранен от работы после обнаружения поддельных документов в прошлом году. «Компания добровольно сообщила об этом в Министерство транспорта Канады», — говорится в заявлении авиакомпании.
Авиакомпания заявила, что безопасность пассажиров никогда не подвергалась риску, отметив, что все пилоты проходят переподготовку каждые шесть месяцев.
Заместитель начальника региональной полиции Пил Ник Милинович сообщил, что Уолл летал в Air Canada 27 лет, начав свою карьеру в 1998 году.
По данным полиции, пилот якобы предоставлял ложную информацию о своей квалификации с 2009 года, когда его назначили командиром воздушного судна, или капитаном.
Для этой работы пилотам требуется лицензия пилота транспортной авиации (ATPL), которую получают, в частности, путем сдачи серии письменных экзаменов.
«Это очень похоже на ситуацию, когда врач, имеющий лицензию на семейную медицину, проводит операцию на головном мозге в своем кабинете», — сказал Милинович.
По данным полиции, за последние 17 лет Уолл управлял самолетами нескольких типов компании Boeing и совершил в общей сложности 900 внутренних и международных рейсов, заработав миллионы долларов в качестве заработной платы — и все это, предположительно, без надлежащих документов.
Правда,
В Air Canada заявили, что пилот имел полную подготовку и действующую коммерческую пилотскую лицензию, но не имел лицензии ATPL, необходимой для работы в качестве капитана в соответствии с канадскими правилами.
На вопрос о том, почему предполагаемое мошенничество Уолла оставалось незамеченным в течение многих лет, Милинович отметил, что преступники могут стать «очень искусными» в «обмане и хитрости».
«Нередко мошенничество продолжается годами, — сказал он. — В конце концов, это вас настигает, и тогда мы вмешиваемся».
Не можу уявити як це можливо. В ліцензію (особистий бланк, «хлібна карточка») щороку екзаменатор вписує щорічну перевірку навичок (після фактичної перевірки) . Він бачить це бланк CPL ( Commercial Pilot Licence) чи ATPL (Airline Transport Pilot Licence) , остання вище класом і є необхідною для PIC (pilot in command). Крім того пілот кожні 4 роки здає англійський екзамен , і його результати теж вдруковуються в ліцензію . Всі ліцензії та всіх пілотів на контролі тримає CAA (civil aviation authority) країни (знаходиться в Мінтрансі) , де теж все це контролюють (окрім авіакомпанії). Коротше щось фантастичне . Але ж вдалось!
vt313 написав:......... Мене не влаштовує розвиток в рамках сх.
Багато заводів зникло, багато заводів залишилось, багато заводів з'явилось. Я бачу і те і інше. Я працюю на новому заводі, який орендує площі в "зниклого" заводу. І що?
Я Вам пропонував, Ви вибираєте країну, ми порівнюємо промисловість.
Зачем "вибирати країну"? Напишу я, например, Германию. Или Бангладеш. Не смешно будет сравнивать? Можно проще - що було (1991) і що стало (2021). И, если не секрет, для примера, який завод зник і який з'явився ваш новий?
Ви там говорили про якесь місце в світі.
Можна мабуть, були телеграф, бібліотека, став - інтернет. Як на мене інформатика, то що стосується промисловості, зараз на пару порядків вище ніж було в 1991. Тому я не дуже собі представляю, що Ви можете запропонувати за 1991р для порівняння.
Можна, але після війни.
Информатика это всё-таки больше услуги, а не производство. Она позволяет улучшить управление, усовершенствовать техпроцессы, но сама по себе ничего не производит. Я уже писал о ХТЗ, ХАЗе, велозаводе. Не буду писать ещё о некоторых заводах, сильно уменьшивших производство. Вы, конечно, можете предложить вместо них маслоэкстракционные предприятия. Или заводы по скрутке кабелей. Не хотите сравнивать "що було і що стало"? Хотя, по-моему, это вполне реально по конечной продукции. Мало что совершенно нового появилось за эти 30 лет. Мобилки и оборудование для мобильной связи? Так мы, вроде это не производим. Персоналки? Да, есть отвёрточная сборка. Сейчас сходу даже не могу сообразить, что ещё. Остальное - всякие тракторы, самолёты, автомобили, всякая быттехника? Как были, так и остались. Естественно, поменялись и усовершенствовались за 30 лет модели. Я вам предложил варианты, с кем сравнивать - с Германией или Бангладеш. Видимо, вам это тоже смешно. Тогда, если хочется, выберите сами, с кем сравнивать.
"Можна, але після війни" - оборонка? Или повышенная бдительность? Я не спрашивал названия предприятий "до и после". Понятно, что я не просил указать координаты или даже названия предприятий. Достаточно было написать в общем - типа "станки вместо сахзавода". Или наоборот. Но вы пишете уже не первый пост без всякой конкретики.
P.s. В качестве помощи вам могу предложить хороший пример модернизации завода без его уничтожения - ПрАТ «Харківський плитковий завод» (ХПЗ) (входит до вертикально-інтегрованої Керамічної групу Golden Tile Ceramic Group). Нечастый случай.