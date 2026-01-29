ЛАД написав:Тут Bigor скептически высказывался о Терехове. По проценту доверия украинцев мэр Харькова Игорь Терехов среди политиков уступает только президенту Владимиру Зеленскому — 52% против 61% соответственно. При этом у Терехова самый высокий в списке чистый баланс доверия-недоверия (+32%).
І це ще за умови перехресного субсидіювання, коли ціни в рази (орієнтовно вчетверо) нижче за собівартість.
Согласен, бесплатный общественный транспорт это популизм. Но и фраза из вашей первой ссылки: "Ну, звісно, нехай проїзд в метро коштує 8 гривень. Це 20 центів. Дуже цікаво, яку послугу можна отримати, де завгодно в світі, за 20 центів"
Десь там, у Люксембурзі, проїзд громадським транспортом- зеро. Це менше, ніж 20 центів, не знаю в яку кількість разів.
Де є зарплати, там є доходи з яких можна стимулювати громадський транспорт чи якісь екологічні проєкти. А у нас, наприклад, коли взимку був дефіцит е/е і випливають цифри, що потрібно в Києві 2000-3000 кВт по 1-2 грн для будинків без газу, означає субсидіювання 26-40 тис на таку квартирку в місяць. Питання чиїм коштом? Зараз абсолютно скривлена економіка, але всі ці дисбаланси вилізуть як що доживем до миру.
ЛАД написав:P.s. В качестве помощи вам могу предложить хороший пример модернизации завода без его уничтожения - ПрАТ «Харківський плитковий завод» (ХПЗ) (входит до вертикально-інтегрованої Керамічної групу Golden Tile Ceramic Group). Нечастый случай.
Харківська плитка завжди була дурним тоном. Краще візьміть або Турцію, або Іспанію.
Была. Давно не покупал плитку, не знаю. понад 30% продукції почало стабільно йти на експорт у понад 20 країн світу (включаючи Німеччину)".
ЛАД написав:Что имеется ввиду? Количество военнослужащих в СБС?
Так , кількість ОПЕРАТОРІВ Бо ми вже виходимо на плато де обмеженням є не кількість БПЛА а кількість людей які можуть ними керувати
ПС якби навчились (зробили інтернет-міст) від точки запуску до наприклад Львів , і щоб операторами могли бути підлітки ... то це взагалі ВАУ, бо з мого особистого досвіду, навчитись керувати бпла, навіть просто керувати -це ще те завдання для людини старшого віку( втрата орієнтації практично відразу), а підлітки з цим би справлялись як з інтернет забавкою.
від точки запуску до наприклад Львів
deepstrike запускають у Луцьку/Рівно (на Кроштатд, ленінград) , а керування з Київа