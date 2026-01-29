Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:45

sashaqbl написав: budivelnik написав: Я не за СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Я за ЕФЕКТИВНІСТЬ

Тому

Якщо людину яка за три роки чомусь навчилась знімати і відправляти в іншу галузь Я не за СПРАВЕДЛИВІСТЬЯ за ЕФЕКТИВНІСТЬТомуЯкщо людину яка за три роки чомусь навчилась знімати і відправляти в іншу галузь Ну ти ж вважаєш, що ти НЕ МОЖЕШ БУТИ ЕФЕКТИВНИМ на фронті.

З чого ти взяв, що в людей, які воюють 4 роки - здоровя краще ніж в тебе? Ну ти ж вважаєш, що ти НЕ МОЖЕШ БУТИ ЕФЕКТИВНИМ на фронті.З чого ти взяв, що в людей, які воюють 4 роки - здоровя краще ніж в тебе?

Я тобі не про це....За 30 років еволюції України, виросли 2-3 млн людей які НАВЧИЛИСЬ заробляти, всі інші також вчились ...але не навчились...За 12 років Війни - навчились воювати так само не всі військвослужбовці ЗСУ, але з тих 2 млн які через ЗСУ пройшли -як мінімум це фахівці екстракласу...Була така приказка у Велику ВітчизнянуХто вижив перших три місяці - той брав Берлін...Ти роки на війні-порівняй рівень втрат в перших пів-року і рівень втрат якщо пройшло більше пів року....А тепер загальний висновокЄ ті хто в тилу працюють за трьохЄ ті хто в ЗСУ воюютьза трьох...Чи є резон проводити обмін МІЖ ЦИМИ групами?Нема, все одно ті хто воювали -будуть проходити реабілітацію від війни і як мінімум рік/два будуть відновлювати свої економічні вміння/звязки , так само як і ті хто прийдуть в перших пів-року будуть просто матеріалом з якого може щось вийде. а може й ні...То може тоді по іншому....Навколо тих хто економічно найефективніший групувати тих хто по різним причинам пішов з ЗСУ ( з групи найменш потрібних(неефективних) для ЗСУ, але тих хто в ЗСУ найкращий утримувати всіма можливими способами (наприклад зарплатами/відпустками/умовами служби) і навколо них групувати тих хто не входить в групу економічно ефективних..Таким чиномЗСУ буде мати підтримку як з сторони мобілізації так і зі сторони економікиТі хто тримають економіку будуть мати можливість тримати її й далі...З груп не потрібні в економіці і не потрібні в ЗСУ будуть виокремлюватись ті хто кращі для ЗСУ і для ЕКОНОМІКИ...Так при цьому зявиться пару мільйонів НІДЕ не потрібних....ні тобі, ні мені....