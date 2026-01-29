budivelnik написав:Я не за СПРАВЕДЛИВІСТЬ Я за ЕФЕКТИВНІСТЬ Тому Якщо людину яка за три роки чомусь навчилась знімати і відправляти в іншу галузь
Ну ти ж вважаєш, що ти НЕ МОЖЕШ БУТИ ЕФЕКТИВНИМ на фронті. З чого ти взяв, що в людей, які воюють 4 роки - здоровя краще ніж в тебе?
Я тобі не про це.... За 30 років еволюції України, виросли 2-3 млн людей які НАВЧИЛИСЬ заробляти, всі інші також вчились ...але не навчились... За 12 років Війни - навчились воювати так само не всі військвослужбовці ЗСУ, але з тих 2 млн які через ЗСУ пройшли -як мінімум це фахівці екстракласу... Була така приказка у Велику Вітчизняну Хто вижив перших три місяці - той брав Берлін... Ти роки на війні-порівняй рівень втрат в перших пів-року і рівень втрат якщо пройшло більше пів року....
А тепер загальний висновок Є ті хто в тилу працюють за трьох Є ті хто в ЗСУ воюютьза трьох... Чи є резон проводити обмін МІЖ ЦИМИ групами? Нема, все одно ті хто воювали -будуть проходити реабілітацію від війни і як мінімум рік/два будуть відновлювати свої економічні вміння/звязки , так само як і ті хто прийдуть в перших пів-року будуть просто матеріалом з якого може щось вийде. а може й ні... То може тоді по іншому.... Навколо тих хто економічно найефективніший групувати тих хто по різним причинам пішов з ЗСУ ( з групи найменш потрібних(неефективних) для ЗСУ, але тих хто в ЗСУ найкращий утримувати всіма можливими способами (наприклад зарплатами/відпустками/умовами служби) і навколо них групувати тих хто не входить в групу економічно ефективних..
Таким чином ЗСУ буде мати підтримку як з сторони мобілізації так і зі сторони економіки Ті хто тримають економіку будуть мати можливість тримати її й далі...
З груп не потрібні в економіці і не потрібні в ЗСУ будуть виокремлюватись ті хто кращі для ЗСУ і для ЕКОНОМІКИ... Так при цьому зявиться пару мільйонів НІДЕ не потрібних....ні тобі, ні мені....
prodigy написав:Брати комуняків чи москалів за приклад - це дно. Звісно, вони впоралися. Але це була людиноненависницька система. Фігово, що деякі люди виросли в совку, з совковими зайобами в голові і досі пропонують совкові рішення. Заградотряди теж впоралися зі своєю задачею. І москалі час від часу успішно використовують цей приклад.
слухайте, не нагнетайте там де це зовсім не потрібно, жодних комуняцких зайобів на відміну від Банделога і ЛАДа у мене немає, де ви побачили, що я пропоную копіювати рядянську демобілізацію? може треба трошки перекурити, відірватись від форуму і подихати (якщо є мождивість чистим повітрям)
sashaqbl саме для Вас інформація як приклад демобілізації (чи теж не підходить?)
Після повалення режиму Саддама Хусейна у 2003 році масштабної демобілізації власних військ США не проводили.
Навпаки, США перейшли до тривалої окупації та стабілізації, що вимагало постійної ротації. Саму ж іракську армію розпустили (за наказом Coalition Provisional Authority Order 2), що стало початком багаторічного повстанського руху.
Повернення американських солдатів додому (демобілізація) після вторгнення відбувалася за багаторівневою процедурою, оскільки армія США спиралася на поєднання регулярних сил і резервів.
Процес повернення та переходу до цивільного життя включав кілька етапів:
1. Ротація та виведення (Redeployment)
Фази повернення: Війська не виводили одночасно. Після вторгнення у березні-квітні 2003 року основні бойові підрозділи (Active Duty) залишалися в Іраку, а пізніше відбувалися регулярні 6-12-місячні ротації.
Масштабна демобілізація:Оскільки регулярна армія була занадто малою для тривалої операції, активно залучалася Національна Гвардія (National Guard) та Резерв Армії США.2.
Етапи демобілізації для резервістів (Demobilization Process)
Для військових Національної гвардії та резерву, яких призвали на службу, процес повернення додому був чітко регламентованим. Він відбувався на спеціальних військових базах в США:
Медичний та психологічний скринінг:Військових перевіряли на наявність фізичних поранень, посттравматичного синдрому (ПТСР) та інших наслідків бойових дій.
Адміністративна обробка: Солдати здавали спорядження, заповнювали фінансові документи для відновлення цивільної зарплати та отримували інформацію про пільги для ветеранів.
3. Реінтеграція та пільги Військовослужбовці проходили програму повернення до цивільного життя, де отримували доступ до медичного страхування (наприклад, через систему Veteran's Health Administration) та підтримку у працевлаштуванні.
Урядові програми дозволяли колишнім резервістам і гвардійцям зберігати свої цивільні робочі місця, гарантуючи захист від звільнення після повернення з фронту.
Banderlog написав: -демобілізація в армії США після виведення з Афганістану 2020р, читайте
Виведення військ США з Афганістану не було повноцінною демобілізацією всього армійського резерву, а являло собою поетапний логістичний вивід контингенту та закриття військових баз згідно з Догською угодою 2020 року.
Процес тривав з 2020 до серпня 2021 року та включав наступні етапи:
1. Поетапне скорочення сил (2020 рік)Підписання угоди: У лютому 2020 року адміністрація Дональда Трампа підписала угоду з Талібаном. Згідно з нею, чисельність військових США мала скоротитися з приблизно 13 000 до 8 600 осіб за перші кілька місяців.
Передача баз: Військові США розпочали закриття або передачу менших передових оперативних баз (FOB) і форпостів афганським урядовим силам.
2. Призупинення та перегляд плану (початок 2021 року) Зміна адміністрації: До січня 2021 року чисельність американського контингенту в країні зменшилася до 2 500 військовослужбовців.
Нові терміни: У квітні 2021 року президент Джо Байден оголосив, що решта військ буде виведена до вересня 2021 року.
3. Фінальний вивід та репатріація (травень – серпень 2021 року)Передача командування: У липні 2021 року командування місією було передано Центральному командуванню США (CENTCOM), а всі операції були перенесені з Афганістану в сусідні країни для забезпечення підтримки "з-за обрію" (over-the-horizon).Екстрена евакуація: Через стрімкий наступ талібів виведення прискорилося і перетворилося на масову екстрену евакуацію. Військові до 30 серпня 2021 року утримували міжнародний аеропорт імені Хаміда Карзая, забезпечуючи вивезення дипломатів, американських громадян та афганських біженців.4.
Процедура демобілізації та повернення додому
Після того, як військові залишили зону бойових дій (Афганістан), сам процес повернення до нормального життя та демобілізації (для резервістів) включав:
Карантин та медичне обстеження: Військові проходили первинний огляд, перевірку на інфекційні захворювання та декомпресію на перевалочних базах (наприклад, у Німеччині) перед вильотом у США. Реінтеграційні програми: Особовий склад проходив психологічне тестування та програми підтримки ветеранів для полегшення повернення до цивільного життя або переведення на інші бази. Розформування підрозділів: Підрозділи Національної гвардії та Резерву Армії США проходили процедури "деактивації" та поверталися до своїх штатів.
останній пункт стосується офіцерів і командирів підрозділів: впевнений, що така кількість військових підрозділів не потрібна в мирний час, тому будуть скорочувати(або об"єднувати батальони/бригади в яких не вистачає по штатному розкладу більше 50%+), тобто може з трьох бригад зроблять одну (ви це добре розумієте), передача матчасті в інший підрозділ теж займає час. це теж треба враховувати в майбутньому
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 12 чер, 2026 19:11, всього редагувалось 2 разів.
prodigy написав:в США була мобілізація резервистів у лютому 2026р перед сво з Іраном(мій приятель з Сан Дієго-з 2017р на пенсії, майстер чиф сержант) отримав наказ і прибув на корабль десь в 20-х числах лютого кораблі покидали базу і курсом на перську протоку, навіть старі вертольотоносці USS_Essex_(LHD-2) /https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Essex_(LHD-2) (до речі, цю інформацію публікувало CNN)
"Мобілізація" і "призив резервістів" - це трошки різні речі, і стосуються трошки різних категорій людей. Тому порівнювати їх трохи некоректно.
prodigy написав:в США була мобілізація резервистів у лютому 2026р перед сво з Іраном(мій приятель з Сан Дієго-з 2017р на пенсії, майстер чиф сержант) отримав наказ і прибув на корабль десь в 20-х числах лютого кораблі покидали базу і курсом на перську протоку, навіть старі вертольотоносці USS_Essex_(LHD-2) /https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Essex_(LHD-2) (до речі, цю інформацію публікувало CNN)
"Мобілізація" і "призив резервістів" - це трошки різні речі, і стосуються трошки різних категорій людей. Тому порівнювати їх трохи некоректно.
в США не існує військового призиву (як в СССР), армія 100% контрактна.
Обов'язковий призов на строкову військову службу в Україні був скасований у 2024 році після ухвалення закону про мобілізацію. Раніше, з жовтня 2022 року, призов не проводився тимчасово — на період дії воєнного стану
у квітні 2024-го нардепи підтримали закон про мобілізацію. Строкову службу скасували і на майбутнє — на мирний час. Збройні сили переходять на контракт, а призовники з 18 років повинні проходити базову загальновійськову підготовку (БЗВП) або базову військову службу.