на яких умовах ти пропонуєш нам з владою домовлятись?
Умови виставлять вони? А потім якщо схочуть то поміняють на нові?
Нє приятелю, воно так не работає. Це не домовленість, це диктатура.
Отже і ми маєм право грати по таких самих правилах...
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Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:07
на яких умовах ти пропонуєш нам з владою домовлятись?
Умови виставлять вони? А потім якщо схочуть то поміняють на нові?
Нє приятелю, воно так не работає. Це не домовленість, це диктатура.
Отже і ми маєм право грати по таких самих правилах...
Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Та ні. Американці добре розуміють нелінійність процесу.
В США близько двох третин рядового та сержантського складу залишають армію протягом перших 6 років служби.
Термін служби в зоні бойових дій 6-9 місяців.
Якщо хочеш будувати ЕФЕКТИВНУ систему, то вона апріорі не може бути лінійною.
Про правило парето чув наприклад?
Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:32
Що з правила паретто ти хочеш притягнути за вуха?
Те що чим меншу вибірку з населення ти обираєш - тим кращу ефективність ти отримаєш.
Друге питання
Що бусифікація і цілеспрямований підбір -це різні речі. З цим погоджуюсь..
Але давай так
Було 300 000 професіоналів які перед війною були КОНТРАКТНИКИ... тобто люди знали що підписують контракт
Набрали 1 млн за пів року в 2022 році.....
Потім що року добирали 200 000
При цьому щороку демобілізовувалось і йшло в СЗЧ тих самих 200 000 (бо зміни чисельності ЗСУ не відбувалось)
Отже 4+ років, в ЗСУ йшов природний відбір, в якому слабкі гинули частіше ніж сильні, йшли в СЗЧ частіше ніж сильні....
Так що Парето показує що зараз бусифікований буде в рази гіршим від ВЕТЕРАНА ( згадай римля, Ветеран-це той хто пройшов найбільше баталій... і тому вступав в бій ОСТАННІМ)
Але додатково
За два роки Війна змінилась таким чином що знайшлась ніша для тих хто може освоїти БПЛА....
Тому ще раз
АКСІОМА
Чим довше ти в якійсь галузі тим ефективнішим ти в ній стаєш
( при чому це стосується будь-яких галузей, бізнес, сільське господарство , жулік на зоні) і так далі....
ПС
я не просуваю думку що на плечах тих хто сьогодні, без зовнішньої підпитки ми зможемо пройти всю війну...
Але ти повинен зрозуміти
Якщо ми хочемо ПЕРЕМОГТИ, то зобовязані ЕФЕКТИВНО використовувати те що є , а не впроваджувати соціалізм....
Якщо я ефективний в тилу - то міняти мене на долярчика в ЗСУ а його в тил - то отримати
а - в тилу дятла який навіть себе не прогодує не те що на тебе заробить
б - в ЗСУ дятла який підніме два снаряда й скаже а тепер несіть мене в санчастину, або залишайте тут помирати...
Тому ще раз
ПЕРЕСТАНЬ боротись за СПРАВЕДЛИВІСТЬ
почни боротись за ефективність...
Якщо віриш що флайман/хантер можуть тебе замінити через 3 місяці, а ти заміниш їх то вперед....
Але я ТЕБЕ в ЗСУ ТОЧНО не заміню, і не факт що ТИ зможеш замінити в тилу МЕНЕ.
Питання
То набуя нам такий обмін який одночасно погіршить і тил і нуль?
Ми що хочемо ПРЕМОГТИ
чи ПРОГРАТИ але справедливо, і потім тебе загребуть в рашаармію і ти підеш воювати з поляками?
Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:47
При этом ещё и перевирает собственную цитату.
демобілізація не "настала ... після 1948р".
В 1948 она была полностью закончена, а началась всё же в 1945.
Проводилась поэтапно.
При этом видим, что самым старшим было 52 года (а не 60).
Т.о. до августа 1947 из армии было демобилизовано 6 120 000, а в 1948 оставшийся 1 080 000 человек.
И это называется "демобілізація настала після 1948р"
Просто поразительно, как людям не надоедает врать даже во имя, по их мнению, "благой цели".
Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:54
не бачу принципової різниці, загребуть воювати з москалями чи з поляками. Для мене поляки також ні який не братній народ.
Щодо твого дарвінізму про виживання сильніших то це хрєнь. виживають пристосовуваніші а сильні гинуть.
Це правило діє як загалом для країни.
Твої сини виживуть, а сильні в ссо загинуть.
Так і в армії. Сильні в ссо загинуть, а обмежено придатні в тцк виживуть.
В тцк з меншою ймовірністю виживуть ніж в волонтьорах. Но з більшою ніж в дшб.
Це колись компесувалось тільки тим, що сильніше розмножались сильні.
Соціальною кастрацією непридатних.
Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:58
"масштабна мобілізація резервістів" - 6000 человек.
И вряд ли американские военные участвовали в боевых действиях по 3-4 года. Или даже по году. И там не было постоянных боевых действий.
Не хочу искать данные, но наверняка там была ротация.
Додано: П'ят 12 чер, 2026 23:36
Слушай ты, мудило тра_ханый.
Пусть меня забанят хоть пожизненно, но иначе такого подонка назвать не могу.
Да, я не был ликвидатором.
Но в ликвидации аварии по разным оценкам участвовало от 600 до 800 тыс. человек. Причём вторая цифра - с учётом всех, кто привлекался к работам в 30-километровой зоне кратковременно или не получили официального статуса.
Наибольший вклад внесли три наиболее пострадавшие республики:
Украина: более 200 000 человек;
Россия: около 200 000 человек;
Беларусь: около 100 000 человек.
Остальные сто тысяч распределились между республиками Кавказа, Центральной Азии и Прибалтики.
Итого из Украины было 200 тыс. при населении 51 млн. - один из 250. При этом добровольцев там не было. Туда людей мобилизовывали и отправляли. Более 240 тыс. было военнослужащих - "партизан".
Сегодня через армию прошло уже порядка 1,5 млн. при населении примерно 37 млн. (максимум), т.е. каждый 25-й. Где вы?
Но на строительство жилья для эвакуированных направляли добровольцев и легко можно было отказаться. Я поехал добровольно. Пусть я был не на "передовой", а в "тылу", но я там был.
Кстати, далеко не все ликвидаторы были на самОм объекте. Много было вспомогательного персонала: десятки тысяч водителей (осуществлявших подвоз материалов и эвакуацию), поваров, медиков, обеспечивавших жизнедеятельность лагерей ликвидаторов, а также сотрудников милиции, охранявших Зону отчуждения от мародеров.
А вы, Аника-воин, пока что только призываете других "стойко держаться" и продолжать "воевать до победы над врагом".
Додано: Суб 13 чер, 2026 00:37
Тут сегодня много написали об обещаниях повысить зарплату военным, установить сроки службы.
Интересно, людям, прослужившим уже год-два-три, тоже предложат "підписати нові контракти з чіткими термінами замість безстрокової служби"? Или тем, кто подписал раньше контракт на 3 года?
Ещё на 10 или на 24 месяца?
Хотя, вроде Фёдоров обещает: "Справедливість для тих, хто найдовше в Силах оборони та провів найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби." Правда, пока никакой конкретизации.
И за какие деньги повысят зарплаты? Наши "партнёры" добавили на это средства?
Вроде, не слышно.
Если нет, а повышение "за счёт внутренних ресурсов", то почему не сделали это раньше?
Хотя, честно говоря, мне это не нравится, несмотря на то, что понимаю военных, которые говорят об этом.
Если люди будут получать "от 300 до 460 тыс." (или от 6700 до 10 000 долл.), как они после демобилизации будут смотреть на работы, за кот. им будут платить 500-600 долл.?
Наёмные армии не новость в истории. Но в новейшее время не вижу примеров массовых армий.Разве что в колониальных войнах, но это другая ситуация. Да и численность ограниченная.
Есть ещё пример ЧВК, но их численность это тысячи, а не десятки тысяч человек. У "Вагнеров" доходило до 50 тыс., но это уже за счёт зэков, а ядро было около 10 тыс.
Да и сейчас росс. армия занималась привлечением иностранных наёмников. Но о больших успехах в этом отношении не слышал. Хотя платят они своим контрактникам неплохо. И это уже вызвало протесты ряда государств.
Почему у нас это должно получиться лучше?
И я понимаю, что я "отживший своё "совок", но я не понимаю "экзистенциальную" войну за независимость, ведущуюся руками наёмников, в то время, когда собственные граждане отсиживаются в тылу. Или в эвакуации за границей.
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