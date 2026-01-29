prodigy написав:sashaqbl вас демобілізація цікавить, чи мобілізація?
Не буває ДЕмобілізації без мобілізації. Законодавством США передбачена мобілізація. Але востаннє вона оголошувалась під час війни у Вєтнамі. В 2003 мобілізації не було - тільки призив резервістів. Це зовсім інша тема, тому порівняння теж хуюхувате.
Water написав:Вже тута було? https://thepage.ua/ua/news/yevropejska- ... z-pereliku російську мову вилучено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії; це важливе рішення для захисту українського мовного простору; закон є виконанням європейських зобов'язань України.
ЛАД написав: Хотя, честно говоря, мне это не нравится, несмотря на то, что понимаю военных, которые говорят об этом. Если люди будут получать "от 300 до 460 тыс." (или от 6700 до 10 000 долл.), как они после демобилизации будут смотреть на работы, за кот. им будут платить 500-600 долл.?
.
Нравится это или не нравится, речь идёт о смыслах, за которые воюют. Пока государство не может предложить таких смыслов.
Понятно, что оно хочет, чтобы мы вели экзистенциальную войну, и желательно за собственные деньги. Но зачем это людям? Чтобы говорить по-украински? Ходить в томосовскую церковь?
Ради защиты демократических ценностей?
У нас миллионы людей уехали за безопасностью и куском хлеба и не думают ни о каких «ценностях». Так с чего у кого-то складывается мнение, что у мобилизованных другая мотивация?
prodigy написав:Возможно дадуть півроку відпустки? і знову на 6 років?
російські олігархі дали х*йлу термін- коли має закінчитись сво
Цю чуш про олігархів, про закінчуться ракети і ціну на нафту можете вже не розказувати на неї давно ніхто не ведеться. Виходим з умов що війна триває і далі. Олігархам в росії війна вигідна так само як і нашим, вони навчились заробляти і в війну, вони самі і діти їх в безпеці. Хіба загинула хоч одна дитина російського чи українського олігарха?
та взагалі-то й олігархи гинули... Війна вигідна тим, хто кормиться з війни - а багато руським олігархів до цього не дотичні...
й дивна ти людина - олігархи ВЖЕ заробили гроші, їм їх витрачати треба - а тут у цивілізований світ не пускають...
треба дивитись відео Макла Накі (яке я постив 2 дні тому), з 2022р путін не чипав тільки найближне коло олігархів
Основні фігури з цього кола: Брати Аркадій та Борис Ротенберги — друзі Путіна по секції самбо. Отримують найбільші державні підряди (будівництво Кримського мосту, інфраструктурні об'єкти).
Геннадій Тимченко — давній друг Путіна та співзасновник компанії Gunvor. Вважається одним з "гаманців" президента, контролює активи у нафтогазовому секторі та транспорті.
Юрій Ковальчук — головний акціонер банку "Росія", який вважається "особистим банком" путінського оточення. Також контролює медіа-активи, що формують державну пропаганду.
Сергій Чемезов — колишній колега Путіна по КДБ у НДР. Очолює державну корпорацію "Ростех", яка монополізує російський оборонно-промисловий комплекс.
Ігор Сєчин — ще один давній соратник з часів роботи в мерії Санкт-Петербурга. Керує нафтовим гігантом "Роснефть" і є одним з найвпливовіших "яструбів" у політичному керівництві.
всі інші , типу Дерипаска чи Абрамович, його до ноги, це не його друзі, а дойні корови
націналізація на 6 трлн. рублів за останні 5 років
У 2026 році Росія встановила рекорд — 155 мільярдерів із загальним статком 695,5 мільярда доларів. Попри санкції та війну, багато хто не просто зберіг, а примножив капітал завдяки високим цінам на сировину, воєнним замовленням та схемам паралельного імпорту. Ось найпомітніші фігури:
Мордашев, Потанін, Алікперов, Мікельсон
Фінансування війни: «кровна підписка» та рекордні внески 2026 року Найважливіша зміна після 2022 року — олігархи втратили навіть ілюзію незалежності. Вони стали фінансовими донорами режиму. За оцінками українських джерел, у перший рік війни щонайменше 81 російський олігарх прямо чи опосередковано брав участь у постачанні армії або фінансуванні агресії.
У 2026 році тиск посилився. Після закритої зустрічі Путіна з бізнесменами 26 березня олігархи почали масово перераховувати «безповоротні добровільні внески» до бюджету. Станом на початок червня сума сягнула 220 мільярдів рублів — це майже в 130 разів більше, ніж планував уряд на весь рік за цією статтею.
Серед донорів називають Сулеймана Керімова, Володимира Потаніна, Олега Дерипаску. Дерипаска, власник «Русалу», раніше публічно скаржився: «Ми просто тупо втрачаємо все, що вдалося мобілізувати у 2022–2023 роках… Йде якийсь позамежно примітивний експеримент, який безславно закінчиться банкрутством тисячі компаній». Він також організовував відправку «добровольців» на фронт. Проте публічна критика швидко згасає — страх і залежність сильніші.
Олігархи постачають армії пальне, метали, техніку, фінансують пропаганду та «патріотичні» проєкти. Деякі, як Олександр Бабаков, підтримують медійні батальйони, що виправдовують війну.
олігархи ніколи не наважаться на заколот, чи на фінансування зміни влади, це не тюремні "вори в законі", це вори у яких неформальний договір з самим пуйлом.
Banderlog написав:У нас миллионы людей уехали за безопасностью и куском хлеба и не думают ни о каких «ценностях». Так с чего у кого-то складывается мнение, что у мобилизованных другая мотивация?
у нас мільони людей (на мій погляд), це 75% від тих, хто виїхав зробили це в марті-квітні 2022р (коли по Одесі був один прильот, жк Тирас, загинула сімя Глодан(мати і дитина), а чергі на кпп Паланка вже були кілометрові
більшість з тих, хто виїхав , побачили як це не мерзко звучить, у війні-вікно можливостей для себе, тікали не просто в Польшу чи Молдову(які на кордоні з Україною), а навіть в США/Канаду чи Ірландію. Це не для того, щоб перечекати на складні часи (2-3 тижні по арестовичу), це тотальний поворот у житті, цінностей для таких людей тільки гроші (це сучасні любарські) мобілізовані після 2024 року-ті самі люди, яким не вдалось втекти за Тису як воні воюють, ти бачиш на власні очі, але це нічого не міняє в суспільстві так було зажди, у 1917-1918 році в Києві самостійники і патріоти теж були в меншості (тому і програли) тому, попри всі закони і заборони, в Аркадії 70% пісен досі російською мовою
у мене вся надія на тебе і твоїх побратимів, вірю що витримаєш все, не зігнешся під тиском, бо ти Українець
В ніч на суботу, 13 червня, у Темрюкському районі Краснодарського краю РФ безпілотники атакували морський термінал. Після удару на території об'єкта спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула одна людина, ще троє отримали поранення.