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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18084180851808618087
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 13:56

Для того щоб ЗАХИЩАТИ - не обовязково бути в ЗСУ, можна й в тилу робити більше ніж Бровді на нулі.

Не обов'язково.
Але якщо всі будуть робити тільки в тилу, то дуже швидко захищати буде нічого і про капітуляцію мови не буде. Бо країна буде окупована.
Друга частина: "можна й в тилу робити більше ніж Бровді на нулі", - дуже спірна. Це ж чим треба займатися - створенням "атомної бомби" (умовно)?
Доречі, Бровді навряд чи на нулі.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 14:03

  ЛАД написав:
  Будівельник написав: Ще раз для совокофіла..
1 ЛЮДИ НЕ ХОЧУТЬ воювати (крім 1% населення в яких природний рівень адреналіну зашкалює і саме з них формуються військові-поліціянти-злочинці)
2 Для того щоб ЗАХИЩАТИ - не обовязково бути в ЗСУ, можна й в тилу робити більше ніж Бровді на нулі.
3 Парторг -ти як допомагаєш Україні відбити агресію?
Підтримуєш фінансово Бандерлога/Сашу ?
Чи підтримуєш працею дії харківських волонтерів?

Чи ти просто вийшов по3,14здіти як тобі в Україні погано. і як українська влада мало для тебе совка зробила?

Не обов'язково.
Але якщо всі будуть робити тільки в тилу, то дуже швидко захищати буде нічого і про капітуляцію мови не буде. Бо країна буде окупована.
Друга частина: "можна й в тилу робити більше ніж Бровді на нулі", - дуже спірна. Це ж чим треба займатися - створенням "атомної бомби" (умовно)?
Доречі, Бровді навряд чи на нулі.
Тому не всі в тилу....
Але якщо в тилу 80% працездатного населення чоловіки, а в ЗСУ 20% чоловіків працездатного - то може це тому що на ОДНОГО ВОЇНА треба ПЯТЬ тих хто його буде забезпечувати..

До речі
В совку відсоток тил/фронт - був приблизно такий самий......
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 13 чер, 2026 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 14:15

  budivelnik написав:..........
Тому не всі в тилу....
Але якщо в тилу 80% працездатного населення чоловіки, а в ЗСУ 20% чоловіків працездатного - то може це тому що на ОДНОГО ВОЇНА треба ПЯТЬ тих хто його буде забезпечувати..

До речі
В совку відсоток тил/фронт - був приблизно такий самий......

В "совку" в тилу значно більше людей займалося виробництвом озброєння, а не груші околачувало.
Внаслідок цього на третьому-четвертому роках війни більшість озброєння "совок" виробляв самостійно, а не очікував милості від союзників (чи "партнерів").
А якщо отримувати озброєння від партнерів, то таке співвідношення не потрібно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 14:18

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: Треба владі тілитись не тільки з поліцаями, ми тож не лохи, за печеньки не пригаєм.

скільки ти в ЗСУ, ти завжди казав, що там не за печеньки. й враховуючи, що досі там - непеченьок все більше...

Не треба всі умови в зсу міряти з моїми умовами. В мене далеко не середня температура по лікарні. Не всі штабні щури...
Не розумію твого возмущєнія, ти ж свою роботу виконуєш не через самурайську прєданность Ахмєтову, а за прєззрєнні грязні бумажки?) І можеш в будьякий момент піти?
То в чому тут різниця? Є робота, якщо її не хотять виконувати за одну суму то суму треба збільшувати...
Так ж кругом? Ти ж не бусифікуєш дантистів? Чи акушерів, коли є в них дефіцит? :lol:
То чим ця робота не така, що має бути поза ринком?

так тоді а що ти з себе сиротку корчиш? ти як оті, що жаляться, що не можна на еенергію ціну підіймати, бо за пенсіонерів переймаються, а насправді хочуть свою Теслу по 4 грн, а не по 15 заправляти...

це ж ти на Ахметова працював, не я - переплутав? :lol:

так а де я проти підвищення забезпечення військових? це тоді до ЛАДа, це він не бачить, де гроші шукати для ЗСУ... ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 14:24

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
Тому не всі в тилу....
Але якщо в тилу 80% працездатного населення чоловіки, а в ЗСУ 20% чоловіків працездатного - то може це тому що на ОДНОГО ВОЇНА треба ПЯТЬ тих хто його буде забезпечувати..

До речі
В совку відсоток тил/фронт - був приблизно такий самий......

В "совку" в тилу значно більше людей займалося виробництвом озброєння, а не груші околачувало.
Внаслідок цього на третьому-четвертому роках війни більшість озброєння "совок" виробляв самостійно, а не очікував милості від союзників (чи "партнерів").
А якщо отримувати озброєння від партнерів, то таке співвідношення не потрібно.
1 Мене вже радує що совок признав що ефективність роботи в Україні вища ніж в совку
Бо по його словам люди в совку при тому самому відсотку тил/фронт були зайняті більше ніж в Україні.
Парторг-ти деколи давай майору те що хочеш написати , бо без срібляників залишишся.
2 Те що совок заявив що нам допомагають... то він напевно запамятував що СРСР допомага як мінімум не менше, а то й більше.
В нашому Бюджеті допомога від Союзників становить 50% наших розходів, ще 50% ми створюємо самостійно.
Мені цікаво скільки у ВВП СРСР займала допомога союзників по ленд-лінзу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 14:27

13 июня (Reuters) - Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил в субботу, что Соединенные Штаты и Иран согласовали рамочное соглашение о мирном урегулировании, которое положит конец многомесячному конфликту на Ближнем Востоке, и что окончательный текст соглашения уже достигнут.
Шариф добавил, что Пакистан сейчас готовится к электронной подписанной конференции, которая, как ожидается, состоится в течение следующих 24 часов, после чего на следующей неделе пройдут переговоры на техническом уровне.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/pakistan-pm-says-us-iran-peace-deal-signing-expected-within-24-hours-2026-06-13/
Если, действительно, подпишут, интересно будет почитать, на что в конечном итоге согласились.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 14:51

Краткое содержание
- Украина и Молдова рассматривают членство в ЕС как ключевой фактор для укрепления своих позиций в Европе.
- Переговоры с двумя странами-кандидатами могут начаться в следующий понедельник.
- Первая «группа» направлений политики касается реформирования законодательства.
- Процесс реформирования законов и приведения их в соответствие со стандартами может занять годы.
.......Даже в условиях продолжающейся борьбы Украины с российским вторжением, президент Владимир Зеленский сделал членство в ЕС ключевой стратегической целью для интеграции своей страны в европейский политический мейнстрим.
Зеленский в своем сообщении в Telegram поблагодарил ЕС и его лидеров «за этот важный шаг для Европы». Он также поздравил соседнюю Молдову.
«Украина делает все необходимое, и важно, чтобы ЕС тоже держал свое слово», — написал он.
Он заявил, что открытие первого кластера территорий, которые будут обсуждаться на переговорах, «является значительной политической и моральной поддержкой для нашего государства и нашего народа».
https://www.reuters.com/world/eu-envoys-greenlight-first-phase-membership-talks-ukraine-moldova-2026-06-12/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 14:53

budivelnik
Не владельцу алкоточки оценивать "користь для суспільства".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 14:59

  ЛАД написав:budivelnik
Не владельцу алкоточки оценивать "користь для суспільства".
1 Я вже пінсіонер
2 Користь я визначаю через свої дії в допомозі ЗСУ і дії вихованих мною дітей.
тому не пенсіонеру задача якого перетворювати харчі в лайно і ні копійки не виділити для ЗСУ - обговорювати дію людини яка робить БЕЗМЕЖНО більше (навіть вирахувати неможливо - бо ти НУЛЬ) і навіть хантер чи флайман і ті разок/другий кудись задонатили тому навіть вони БЕЗМЕЖНО більше від тебе зробили корисного для України
ПС
то що там з твоїм розуммом
довів сам собі - що ти один з найдурніших порадників на цих гілках
бо іншим - ти довів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 15:03

ДУБАЙ, 13 июня (Reuters) - Траурная церемония по случаю смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи начнется в Тегеране 4 июля и завершится его захоронением в северо-восточном городе Мешхед 9 июля, сообщило в субботу государственное информационное агентство.
Хаменеи был убит в результате израильских и американских ударов по Ирану в феврале. Его смерть ознаменовала конец более чем тридцатилетнего пребывания у власти в Исламской Республике.
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-says-funeral-late-supreme-leader-khamenei-begin-july-4-burial-set-july-9-2026-06-13/
Ничего себе похороны - через 3 с лишним месяца после смерти.
Вроде как по мусульманским традициям
Тело покойного необходимо похоронить как можно раньше. Если смерть мусульманина наступила утром, то погребение должно состояться до захода солнца того же дня. В том случае, если человек умер днём или ночью, его могут похоронить на следующий день.
ЛАД
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