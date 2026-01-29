США планируют существенно сократить число боевых самолетов и военных кораблей, которые они предоставляют для операций НАТО в Европе, сообщила в пятницу, 12 июня, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных европейских представителей. "Это решение ограничит способность НАТО наносить удары на большие расстояния и вести наблюдение", - отмечается в материале с уточнением, что об этом плане европейцам сообщили в начале июня в письменном документе, части которого были изучены журналистами издания.
Согласно сообщению, Вашингтон намерен сократить число истребителей типов F-16 и F-15E с нынешних примерно 150 до около 100, а количество морских разведывательных самолетов - с 26 до 15. Помимо этого, из Европы должны быть выведены все восемь самолетов-заправщиков и передислоцированы ракетная подводная лодка, авианосец, а также несколько военных кораблей и десятки самолетов, участвующих в миссиях этого авианосца.
По данным источников NYT, этот процесс "начнется очень скоро - гораздо раньше, чем к этому готовились европейские партнеры". Об этих планах также сообщала 4 июня немецкая газета Die Welt. По ее данным, США передали НАТО засекреченный список из 11 позиций, который предусматривает существенное сокращение американского военного присутствия в Европе, в частности авиации и ВМС, из-за переориентации на Тихоокеанский регион. .........При прежней системе распределения нагрузки (burden sharing) США обеспечивали примерно половину военного потенциала НАТО. Теперь Вашингтон ожидает до запланированной в июне конференции Force Sourcing Conference предложений о том, какие страны Европы смогут заместить США в тех областях, где сократятся поставки.
США планируют существенно сократить число боевых самолетов и военных кораблей, которые они предоставляют для операций НАТО в Европе, сообщила в пятницу, 12 июня, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных европейских представителей. "Это решение ограничит способность НАТО наносить удары на большие расстояния и вести наблюдение", - отмечается в материале с уточнением, что об этом плане европейцам сообщили в начале июня в письменном документе, части которого были изучены журналистами издания.
Согласно сообщению, Вашингтон намерен сократить число истребителей типов F-16 и F-15E с нынешних примерно 150 до около 100, а количество морских разведывательных самолетов - с 26 до 15. Помимо этого, из Европы должны быть выведены все восемь самолетов-заправщиков и передислоцированы ракетная подводная лодка, авианосец, а также несколько военных кораблей и десятки самолетов, участвующих в миссиях этого авианосца.
По данным источников NYT, этот процесс "начнется очень скоро - гораздо раньше, чем к этому готовились европейские партнеры". Об этих планах также сообщала 4 июня немецкая газета Die Welt. По ее данным, США передали НАТО засекреченный список из 11 позиций, который предусматривает существенное сокращение американского военного присутствия в Европе, в частности авиации и ВМС, из-за переориентации на Тихоокеанский регион. .........При прежней системе распределения нагрузки (burden sharing) США обеспечивали примерно половину военного потенциала НАТО. Теперь Вашингтон ожидает до запланированной в июне конференции Force Sourcing Conference предложений о том, какие страны Европы смогут заместить США в тех областях, где сократятся поставки.
Военные расходы России в январе-марте 2026 года достигли нового максимального показателя в 5,9 трлн рублей.. Это на 30% больше, чем в первом квартале 2025 года, когда они составляли 4,5 трлн рублей, подсчитал немецкий экономист Янис Клюге (Janis Kluge) - научный сотрудник берлинского Фонда науки и политики (SWP). Его расчеты были опубликованы в пятницу, 12 июня, на платформе Substack.
Украина "находится в новой позиции силы", а Россия оказалась в тупике и "не может победить военным путем", сказал представитель правительства ФРГ. По его словам, результатом может стать возобновление переговоров о мире.
Власти Германии в пятницу, 12 июня, выразили надежду на то, что переговоры по завершению войны России в Украине могут возобновиться. "Здесь может постепенно открыться окно для дипломатии", - цитирует агентство AFP слова высокопоставленного представителя правительства ФРГ. При этом он оговорился, что дает свою оценку "с должной осторожностью", поскольку она зависит от ряда факторов.
Динамика войны "изменилась в последние недели", и сегодня Киев "находится в новой позиции силы", сказал представитель правительства, объяснив это в том числе поддержкой Украины со стороны Германии и всей Европы. Россия же "не может победить военным путем", а ее экономика "находится в упадке", добавил он. По его словам, из такой ситуации могут возникнуть новые возможности для переговоров.
Этот вопрос обсуждался 7 июня на встрече канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. .........11 июня канцлер ФРГ, выступая в бундестаге, заявил, что добиться мира в войне РФ против Украины, продолжающейся уже пятый год, можно лишь с участием Европы и Соединенных Штатов. Ранее в правительственных кругах Германии уже говорили, что окно для возможных переговоров европейцев и украинцев с Россией "медленно открывается".
КИЕВ, 12 июня (Reuters) - Украина запрашивает у своих союзников дополнительные 20 миллиардов долларов военного финансирования, чтобы закрепить, по ее мнению, нынешнее преимущество на поле боя над Россией, сообщил в пятницу украинский источник в оборонном ведомстве. Запрос будет сделан в следующий четверг на заседании Контактной группы по обороне Украины, альянса, объединяющего более 50 стран, также известного как Рамштайнская группа, который оказывает финансовую и военную помощь Киеву. .........Роберт Бровди, командующий украинскими беспилотными силами, заявил агентству Reuters, что его стратегическая цель состоит в том, чтобы заставить Россию отвести свои войска с линии фронта, уничтожив их линии снабжения и логистику с помощью эскалации атак беспилотников. Для достижения этой цели, по его словам, Украине нужны деньги. «Производственные возможности, качество беспилотников и количество экипажей, работающих в Украине, достаточны, чтобы нанести сокрушительный удар по российской экономике, парализовать ее логистику и привести к гибели людей», — сказал Бровди. ........На встрече на следующей неделе каждому из союзников будет предложено внести от 2 до 6 миллиардов долларов для достижения целевого показателя в 20 миллиардов долларов либо в виде помощи, либо в виде займа, сообщил источник.
Краткое содержание - Украина уже использует ИИ для выполнения множества функций на поле боя. - Цель состоит в том, чтобы объединить искусственный интеллект в единую операционную систему для поля боя. - Киев заявляет, что это позволит ускорить принятие решений. - Россия также использует искусственный интеллект для нанесения ударов беспилотниками и ракетами. .........по словам Цвока (глава центра искусственного интеллекта Министерства обороны), цель состоит в создании единой операционной системы, которая будет рекомендовать решения на поле боя на всех уровнях — от отдельных подразделений на передовой до стратегического командования. Это значительно ускорит анализ данных с линии фронта протяженностью 1200 километров (750 миль), что позволит давать рекомендации командирам, сказал он. ........Украина действует по принципу участия человека в принятии решений, касающихся боевых действий, но, по словам Цвока, системы искусственного интеллекта в конечном итоге могут превзойти людей, присутствие которых, в свою очередь, замедлит принятие решений. «Тогда возникает вопрос: как нам успевать принимать решения, которые предлагают автономные системы?» — сказал он.
Депутат Государственной думы РФ от КПРФ Вячеслав Мархаев потребовал от Кремля представить "четкий план" завершения войны в Украине, в противном случае, по словам Мархаева, Россию ждут "социальный взрыв и хаос", за которые будет ответственна "несменяемая власть". Пост об этом парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале в четверг, 11 июня.
За "мнимым благополучием", картину которого пытаются создать власти РФ, "не видно реальных достижений, кроме личного обогащения элит", подчеркнул депутат, Он отметил также, что тарифы на ЖКХ в России за последние 25 лет выросли на 366 процентов, при этом "инфраструктура, доставшаяся от СССР, разрушается, а средства уходят не на ремонт сетей, а на яхты, дворцы и зарубежные активы".