Депутат Государственной думы РФ от КПРФ Вячеслав Мархаев потребовал от Кремля представить "четкий план" завершения войны в Украине, в противном случае, по словам Мархаева, Россию ждут "социальный взрыв и хаос", за которые будет ответственна "несменяемая власть". Пост об этом парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале в четверг, 11 июня.
За "мнимым благополучием", картину которого пытаются создать власти РФ, "не видно реальных достижений, кроме личного обогащения элит", подчеркнул депутат, Он отметил также, что тарифы на ЖКХ в России за последние 25 лет выросли на 366 процентов, при этом "инфраструктура, доставшаяся от СССР, разрушается, а средства уходят не на ремонт сетей, а на яхты, дворцы и зарубежные активы".
а як вони хочуть? так завжди буває, коли одні й ті ж обличчя у владі 30 років. й комуністичні обличчя теж. комуністи зараз вже не ті - попів нагороджують, за олігархів голосують. це вони коли бідні були, то щось там про пролетаріат казали
Banderlog написав:не кривляйся- ти на ахметова а я на депутата держдуми бабакова. І що на бабакова працювати гірше я б не сказав.
Але ти проти бабакова не маєш нічого проти, а проти ахмєтова - маєш
трішки про бабакова
Погляди, заклики, пропозиції
Вважає, що не Росія веде «спецоперацію» в Україні, а «проти Росії ведеться велика гібридна війна із застосуванням передових інформаційних, економічних та військових засобів». Висловлює впевненість, що майбутнє захоплених Росією частин Запорізької та Херсонської областей буде пов'язане з Росією, але це вимагатиме «колосальних інвестицій». На запитання де знайти на все це гроші? — Бабаков пропонує: «надрукувати їх, здійснивши адресну емісію у промисловість та сільське господарство».[8] Бабаков вважає, що смертний вирок, який винесли напередодні трьом іноземним «найманцям» у ДНР, має бути виконаний. «Це буде прикладом для тих, хто ще збирається приїхати постріляти в російських людей».[9]
Санкції
У 2014 році його занесли до списку санкцій Євросоюзу через окупацію Криму Росією.[10] 2019 та 2021 року на кілька днів влада Швейцарії тимчасово знімала обмеження для отримання ним медичної допомоги[11].
25 лютого 2022 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, занесений до списку санкцій Євросоюзу, крім того, до списку санкцій внесено його сина Михайла Олександровича Бабакова.[12]
11 березня 2022 року внесений до санкційного списку Великої Британії.
30 вересня 2022 року був внесений до санкційних списків США. У листопаді 2022 отримав підозру від СБУ[6], у липні 2023 року отримав ще одну підозру за підтримку війни проти України[13].
Також перебуває в санкційних списках Швейцарії, Австралії, Японії та Нової Зеландії.[14]
На те, що хрещення відбулося у Свято-Духівському кафедральному соборі, звернула увагу журналістка Соня Кошкіна. Вона наголосила, що обряд проводив митрополит Мелетій, який перебуває під санкціями, та розкритикувала рішення публічних осіб проводити хрещення дитини за його участі.
ватна селебрітісь поперлась до московського попа(громадянина рф), твого кореша і це на 5му році війни. Що сказати? зовсім тупі чи підл*ки