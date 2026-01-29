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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18087180881808918090
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 08:09

Уражено комбінат "Темп" Росрезерву у Ярославській області, де зберігалося пальне. ВІДЕО+ФОТО
Ціллю дронової атаки у Ярославській області став рибінський ФДКУ "Комбінат "Темп"" Росрезерву. Джерело: https://censor.net/ua/p4008245

кобінат ТЕМП це хаб для зберігання нафтопродуктів , які поставляють по регіону і для армії в першу чергу

Лазаревское(біля Туапсе) знов палає...работайте братья(с)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 09:30

  ЛАД написав:
Украина "находится в новой позиции силы", а Россия оказалась в тупике и "не может победить военным путем", сказал представитель правительства ФРГ. По его словам, результатом может стать возобновление переговоров о мире.

Власти Германии в пятницу, 12 июня, выразили надежду на то, что переговоры по завершению войны России в Украине могут возобновиться. "Здесь может постепенно открыться окно для дипломатии", - цитирует агентство AFP слова высокопоставленного представителя правительства ФРГ. При этом он оговорился, что дает свою оценку "с должной осторожностью", поскольку она зависит от ряда факторов.

Динамика войны "изменилась в последние недели", и сегодня Киев "находится в новой позиции силы", сказал представитель правительства, объяснив это в том числе поддержкой Украины со стороны Германии и всей Европы. Россия же "не может победить военным путем", а ее экономика "находится в упадке", добавил он. По его словам, из такой ситуации могут возникнуть новые возможности для переговоров.

Этот вопрос обсуждался 7 июня на встрече канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.
.........11 июня канцлер ФРГ, выступая в бундестаге, заявил, что добиться мира в войне РФ против Украины, продолжающейся уже пятый год, можно лишь с участием Европы и Соединенных Штатов. Ранее в правительственных кругах Германии уже говорили, что окно для возможных переговоров европейцев и украинцев с Россией "медленно открывается".
https://www.dw.com/ru/berlin-peregovory-o-mire-v-ukraine-mogut-vozobnovitsa/a-77529363

Замість використати тимчасову "позицию силы" для реальних перемовин — пишуться листи, що їх унеможливлюють, знову звучать тези про каву в Криму, кордони 91, репарації… З іншого боку, у кацапів та сама хвороба, як тільки вони тимчасово опиняються в "позиции силы", так одразу "4 области, Киев, Одесса, на-Бєрлин" і т.п. побєдобєсіє.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 14 чер, 2026 09:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 09:34

Шо сталося?

Командування Чорноморського флоту рф, яке базується в окупованому Севастополі в Криму, розробляє план перенесення органів управління в Новоросійськ. Частина офіцерів вже працюють над практичними питаннями переїзду, хоча офіційне рішення ще не ухвалене. Більшість уже перевозять сім’ї, розпродують майно, яке не можуть вивезти, та облаштовуються на новому місці в Новоросійську.
https://zn.ua/ukr/war/komanduvannja-cho ... atesh.html
fler
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 09:39

  Banderlog написав:
  prodigy написав:Banderlog
ватна селебрітісь поперлась до московського попа(громадянина рф), твого кореша
і це на 5му році війни. Що сказати? зовсім тупі чи
тупий ти, якщо дотепер не дійшл, що ми мали ввіду цю владу і її санкції до духовенства. В яку церкву ходили таку і ходим.
Це просто більшість нормальних чоловіків на фронті то і захоплюють активісти під прикриттям поліцаїв подекуди церкви, але ми ж рано чи п*** вернемси.

такі ми як Бандерлог звісно є. але це не більшість, й нормальні чоловіки з ЗСУ навряд чи будуть за екзархат РПЦ. чи багато в ЗСУ представників РПЦ? гадаю не дуже...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 09:47

  ЛАД написав:
  prodigy написав:...........
У 1401 році волоський воєвода Микола Олександр I добився від Константинопольського патріарха піднесення Церкви на території Валахії до рівня автономної митрополії
........

"молодець, навчився робити запити в гугл". :)

хунтер 2? все, що вміємо - повторювати дописи опонентів? коли буде власна думка ЛАД, а не цитати Вікі? чи власна думка - це розкіш для радянської людини? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Замість використати тимчасову "позицию силы" для реальних перемовин — пишуться листи, що їх унеможливлюють,
А може треба дочекатись поки "позиція сили" трансформується в "проблеми педерації" і тоді вже не нам а педераційникам треба буде думати що нам запропонувати щоб ми "проблеми педерації" не перетворювали в "розвал педерації"....
Як на мене , але шанс що змусимо педераційників ПІТИ з Криму - є , а без Криму їм нафіг не потрібні і всі інші території....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 10:01

  Shaman написав:такі ми як Бандерлог звісно є. але це не більшість, й нормальні чоловіки з ЗСУ навряд чи будуть за екзархат РПЦ. чи багато в ЗСУ представників РПЦ? гадаю не дуже...
а ти їх рахував ? Чи бронь роздавав мп? З мп бусифікують навіть священників.
І я стєсняюсь спитати, це такі ухилянти як ти що 5й рік ніяк до фронту не доберуться нормальні? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://espreso.tv/poglyad-chi-mae-ukra ... ora-putina
GALeon
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