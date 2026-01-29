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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18093180941809518096>
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 15:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:Давайте іще разок. Трохи внятніше. Хто куди пішов? Чи священники митрополитства пцу отримали рукоположенння від тих самих кдбістстких священників

Звісно.
Ну і не скромне питання Ви самі до якої деномінації належите і чому не на фронті?

Деномінація це що, ви у мене вирішили декілька нулів "обрізать"?
На фронті це де, в окопі, чи перед моніторами? У мене оце, останнє, і у вас не окоп. А підмінить особисто вас не можу, бо я не електрик, і не охоронець за любі гроші, хай тільки сплачують буду охоронять, хоч москаль, будь-хто. І Батя у нас різний, у вас Бандюкович. Та й Бог схоже різний.

Деномінація церкви — це окрема, самостійна гілка (напрямок) у межах однієї релігії, що має власну назву, доктринальні особливості та адміністративно-ієрархічну структуру.
Каструля з емігрантської гілки після 500 єврового траншу та келиху халявного баварського полізла в високі матерії в яких нібельмеса , зато отрутою на українців прискати що не дотягують до її воукстандартів
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 15:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Путин всё равно в плюсе и результаты получше, чем у Трампа.
А ослабление "Единой России"... За её счёт усиливаются "Новые люди" и КПРФ. Думаете, они намного лучше?
Гітлер точно був гіршим діячем для світу ніж організатори Веймарської республіки... і саме тому Німеччину роздерли на шматки в 1945 році...
Тому чим вищий рівень рашафашизму будуть проповідувати її керівники -тим скорше Китай (при мовчазному погодженні Заходу) забере собі все до Уралу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 15:21

  Banderlog написав:
  prodigy написав:то чого ти беснуєшся-релігія для тупих неосвідчених людей(такі є не тільки в селах на полонині, в містах також), як приклад ларіса доліна, яку розвели як лохиню

То якого ти освічений лізеш до нас? Ми якось самі розберемось без шмаркатих істориків :lol:
Таке враження, що совок вернувся і я з викладачем научного атеїзму балакаю :lol: повір мені церква пережила і не такі гоніння і шоколадного з зелею теж переживе.

переживе... українська церква... а РПЦ які гоніння мала? це майже завжди - окремий підрозділ державної влади... комуністи так, трохи батюшок поганяли... хто встояв свого часу - так це УГКЦ. а як переживе владу гундяєвих РПЦ - подивимось...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 15:25

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
а коли його в це макаєш - то він починає сипати особистими образами, бо те,
що я пишу важко заперечити, важко заперечувати очевидні речі. й залишається
демагогія та особисті образи...

Так когда в армию, Аника-воин?
О фронте уже не спрашиваю, хотя бы просто в армию?

P.s. Вы уже жаловаться научились? :)

це питає ухилянт з 40річним стажем :lol:

про скарги - знову повторюєте чужі фрази? ;) ні ЛАД, це ваш приятель хунтер постійно скаржиться. тут я користуюсь саме російським правилом щодо російських чиновників - "дабы дурь каждого видна была" :lol:

що там з пропозиціями для Раші? чи визнаєте, що причина в Раші й поки ніякі пропозиції не допоможуть, поки ситуація на Раші ще не погіршиться.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 15:27

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Путин всё равно в плюсе и результаты получше, чем у Трампа.
А ослабление "Единой России"... За её счёт усиливаются "Новые люди" и КПРФ. Думаете, они намного лучше?
Гітлер точно був гіршим діячем для світу ніж організатори Веймарської республіки... і саме тому Німеччину роздерли на шматки в 1945 році...
Тому чим вищий рівень рашафашизму будуть проповідувати її керівники -тим скорше Китай (при мовчазному погодженні Заходу) забере собі все до Уралу.

Германию роздерли на шматки в 1945 совсем не потому.
И она, как видите, восстановилась.
И сомневаюсь, что Запад будет приветствовать такое усиления Китая. Даже молчаливо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 15:32

  ЛАД написав:
  prodigy написав: то чого ти беснуєшся-релігія для тупих неосвідчених людей(такі є не тільки в селах на полонині, в містах також), як приклад ларіса доліна, яку розвели як лохиню
Тут вы снова ошибаетесь.
И очень сильно.
Есть очень много очень умных и очень "освідчених людей", которые искренне верят в бога.

так ЛАД ти визначся - ти освічена людина чи ні? бо щось не віруєш :lol:

щодо церкви - 70 років радяньскої влади не пройшли даремно. й разом з радянським шлаком атеїзм дуже поширений в країні. релігія зберіглася саме на Галичині - це факт, але переважно не православна.

а оці всі новообернені віруючі, які так багато жертвують на УПЦ-РПЦ - ви щиро вірите, що вони вірують? Нусенкіс вірує, але він скоріш виключення - а більшість намагається грошима відмолити, скільки людей свого часу закопали в териконах. а Паші-мерседеси та інші на ці два відсотки й живуть :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 15:34

  ЛАД написав:Ой+
Пару дней назад мы говорили о больших долгах "міста Харків і харківських комунальних підприємств".
Вот информация, которая немного дополняет тему.
Харьковский горсовет на сессии 12 июня дал согласие на получение трех кредитов в Укргазбанка СКП «Харьковзеленстрой». ...
https://www.objectiv.tv/objectively/2026/06/12/eshhe-odno-kommunalnoe-predpriyatie-harkova-vozmet-kredity-ofitsialno/
Харькову приходится много тратить на ремонты и закупку энергетического оборудования - много было разрушений.
При этом недавно читал, что Терехов сетовал на недостаточную помощь правительства (не помню, это было обращение к центру или в каком-то интервью). Значительно большее внимание Киеву.

А в Києві вважають, що їх оббирають:
Київська міська рада 18 грудня ухвалила бюджет столиці на наступний рік у розмірі понад 106 млрд грн.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Він більший за стартовий бюджет цього року на 16 млрд. І це в умовах, коли держава забирає у столиці до держбюджету 60 відсотків ПДФО, і так званий "військовий" ПДФО.
І "заднім числом" цієї осені з бюджету столиці фактично вкрали ще й 8 млрд грн коштів громади. Держава це зробила, порушивши Бюджетний кодекс і Конституцію України", - сказав Кличко https://epravda.com.ua/finances/yakiy-b ... ik-815637/

"Безплатне" метро точно не до економії та підготовки до зими.
Важливо, щоб потім із боргами не виходила така ситуація:
Квартиру 76-річного киянина Івана Берестецького продали за борги перед житлово-будівельним корпоративом (ЖБК) "Харчовик-4". Пенсіонер роками не платив за комуналку, крім того, йому виставляли рахунки за затоплення. У чоловіка не було справного лічильника, тому на нього списували і втрати води в будинку. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... isyach.htm

Як на мене ситуація трагічна, мали би бути якісь соціальні служби, враховуючи к-ть перестарілих та ще і очевидно без родичів поблизу. Хоча в постсоціалістичних країнах східної Європи таке проходили ще на початку 90-их.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 15:35

Shaman
Вы способны хоть на что-то, кроме детсадовских приколов? :)
Хантер не стал бы обжаловать мой пост с вопросом к вам об армии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 15:36

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Путин всё равно в плюсе и результаты получше, чем у Трампа.
А ослабление "Единой России"... За её счёт усиливаются "Новые люди" и КПРФ. Думаете, они намного лучше?
Гітлер точно був гіршим діячем для світу ніж організатори Веймарської республіки... і саме тому Німеччину роздерли на шматки в 1945 році...
Тому чим вищий рівень рашафашизму будуть проповідувати її керівники -тим скорше Китай (при мовчазному погодженні Заходу) забере собі все до Уралу.

Германию роздерли на шматки в 1945 совсем не потому.
И она, как видите, восстановилась.
И сомневаюсь, что Запад будет приветствовать такое усиления Китая. Даже молчаливо.
А ну рокажи ко нам чому роздерли Німеччину
Напевно тому що вона вирішила що скрєпоносна нація аріїв. а всіх інших - в газові камери...
Як тільки це ДО ІНШИХ дійшло - так Німеччина й закінчилась....
Те саме з педерацією
Поки ще були ті хто вірив в руССкАю кУлЬтУрмУльтУр - доти педерацію підтримували
Зараз ще є ті хто вірить що Пуйло все замутило , а населення хороше..
Як тільки НАСЕЛЕННЯ педерації доведе що Пуйло це квіточки... так відразу й почнеться зворотній відлік....
А китаю віддадуть чи Монголії...Чи Японії... це ж вже не питання, педераційники в тому розподілі слова мати не будуть так само як не мали німці.

ПС
а через 50-70 років виховних процедур (читай мої ТРИ покоління) педераційники вже нічим не будуть відрізнятись від хомо виховане....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 15:37

  Banderlog написав: та ви шо. :lol: Так я представте собі теж ніразу не воєнний. Особисто мене підміняти не треба, тим більше що на моєму місці ви врятлі справитесь. Просто ідіть в тцк і батя ваш зеля відправить вас туди де й місце такому патріоту і спеціалісту.
Бо якось неудобно виходить :oops:

звісно, на вас напевне весь фронт тримається? ;) є деякі речі, які у вас звісно виходять краще, ніж в мене - але це не про роботу 8)
Shaman
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