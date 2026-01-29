Banderlog написав:Давайте іще разок. Трохи внятніше. Хто куди пішов? Чи священники митрополитства пцу отримали рукоположенння від тих самих кдбістстких священників
Звісно.
Ну і не скромне питання Ви самі до якої деномінації належите і чому не на фронті?
Деномінація це що, ви у мене вирішили декілька нулів "обрізать"? На фронті це де, в окопі, чи перед моніторами? У мене оце, останнє, і у вас не окоп. А підмінить особисто вас не можу, бо я не електрик, і не охоронець за любі гроші, хай тільки сплачують буду охоронять, хоч москаль, будь-хто. І Батя у нас різний, у вас Бандюкович. Та й Бог схоже різний.
Деномінація церкви — це окрема, самостійна гілка (напрямок) у межах однієї релігії, що має власну назву, доктринальні особливості та адміністративно-ієрархічну структуру.
Каструля з емігрантської гілки після 500 єврового траншу та келиху халявного баварського полізла в високі матерії в яких нібельмеса , зато отрутою на українців прискати що не дотягують до її воукстандартів
ЛАД написав:Путин всё равно в плюсе и результаты получше, чем у Трампа. А ослабление "Единой России"... За её счёт усиливаются "Новые люди" и КПРФ. Думаете, они намного лучше?
Гітлер точно був гіршим діячем для світу ніж організатори Веймарської республіки... і саме тому Німеччину роздерли на шматки в 1945 році... Тому чим вищий рівень рашафашизму будуть проповідувати її керівники -тим скорше Китай (при мовчазному погодженні Заходу) забере собі все до Уралу.
prodigy написав:то чого ти беснуєшся-релігія для тупих неосвідчених людей(такі є не тільки в селах на полонині, в містах також), як приклад ларіса доліна, яку розвели як лохиню
То якого ти освічений лізеш до нас? Ми якось самі розберемось без шмаркатих істориків Таке враження, що совок вернувся і я з викладачем научного атеїзму балакаю повір мені церква пережила і не такі гоніння і шоколадного з зелею теж переживе.
переживе... українська церква... а РПЦ які гоніння мала? це майже завжди - окремий підрозділ державної влади... комуністи так, трохи батюшок поганяли... хто встояв свого часу - так це УГКЦ. а як переживе владу гундяєвих РПЦ - подивимось...
Shaman написав:......... а коли його в це макаєш - то він починає сипати особистими образами, бо те, що я пишу важко заперечити, важко заперечувати очевидні речі. й залишається демагогія та особисті образи...
Так когда в армию, Аника-воин? О фронте уже не спрашиваю, хотя бы просто в армию?
P.s. Вы уже жаловаться научились?
це питає ухилянт з 40річним стажем
про скарги - знову повторюєте чужі фрази? ні ЛАД, це ваш приятель хунтер постійно скаржиться. тут я користуюсь саме російським правилом щодо російських чиновників - "дабы дурь каждого видна была"
що там з пропозиціями для Раші? чи визнаєте, що причина в Раші й поки ніякі пропозиції не допоможуть, поки ситуація на Раші ще не погіршиться.
ЛАД написав:Путин всё равно в плюсе и результаты получше, чем у Трампа. А ослабление "Единой России"... За её счёт усиливаются "Новые люди" и КПРФ. Думаете, они намного лучше?
Гітлер точно був гіршим діячем для світу ніж організатори Веймарської республіки... і саме тому Німеччину роздерли на шматки в 1945 році... Тому чим вищий рівень рашафашизму будуть проповідувати її керівники -тим скорше Китай (при мовчазному погодженні Заходу) забере собі все до Уралу.
Германию роздерли на шматки в 1945 совсем не потому. И она, как видите, восстановилась. И сомневаюсь, что Запад будет приветствовать такое усиления Китая. Даже молчаливо.
prodigy написав: то чого ти беснуєшся-релігія для тупих неосвідчених людей(такі є не тільки в селах на полонині, в містах також), як приклад ларіса доліна, яку розвели як лохиню
Тут вы снова ошибаетесь. И очень сильно. Есть очень много очень умных и очень "освідчених людей", которые искренне верят в бога.
так ЛАД ти визначся - ти освічена людина чи ні? бо щось не віруєш
щодо церкви - 70 років радяньскої влади не пройшли даремно. й разом з радянським шлаком атеїзм дуже поширений в країні. релігія зберіглася саме на Галичині - це факт, але переважно не православна.
а оці всі новообернені віруючі, які так багато жертвують на УПЦ-РПЦ - ви щиро вірите, що вони вірують? Нусенкіс вірує, але він скоріш виключення - а більшість намагається грошима відмолити, скільки людей свого часу закопали в териконах. а Паші-мерседеси та інші на ці два відсотки й живуть
Київська міська рада 18 грудня ухвалила бюджет столиці на наступний рік у розмірі понад 106 млрд грн. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. "Він більший за стартовий бюджет цього року на 16 млрд. І це в умовах, коли держава забирає у столиці до держбюджету 60 відсотків ПДФО, і так званий "військовий" ПДФО. І "заднім числом" цієї осені з бюджету столиці фактично вкрали ще й 8 млрд грн коштів громади. Держава це зробила, порушивши Бюджетний кодекс і Конституцію України", - сказав Кличко https://epravda.com.ua/finances/yakiy-b ... ik-815637/
"Безплатне" метро точно не до економії та підготовки до зими. Важливо, щоб потім із боргами не виходила така ситуація:
Квартиру 76-річного киянина Івана Берестецького продали за борги перед житлово-будівельним корпоративом (ЖБК) "Харчовик-4". Пенсіонер роками не платив за комуналку, крім того, йому виставляли рахунки за затоплення. У чоловіка не було справного лічильника, тому на нього списували і втрати води в будинку. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... isyach.htm
Як на мене ситуація трагічна, мали би бути якісь соціальні служби, враховуючи к-ть перестарілих та ще і очевидно без родичів поблизу. Хоча в постсоціалістичних країнах східної Європи таке проходили ще на початку 90-их.
ЛАД написав:Путин всё равно в плюсе и результаты получше, чем у Трампа. А ослабление "Единой России"... За её счёт усиливаются "Новые люди" и КПРФ. Думаете, они намного лучше?
Гітлер точно був гіршим діячем для світу ніж організатори Веймарської республіки... і саме тому Німеччину роздерли на шматки в 1945 році... Тому чим вищий рівень рашафашизму будуть проповідувати її керівники -тим скорше Китай (при мовчазному погодженні Заходу) забере собі все до Уралу.
Германию роздерли на шматки в 1945 совсем не потому. И она, как видите, восстановилась. И сомневаюсь, что Запад будет приветствовать такое усиления Китая. Даже молчаливо.
А ну рокажи ко нам чому роздерли Німеччину Напевно тому що вона вирішила що скрєпоносна нація аріїв. а всіх інших - в газові камери... Як тільки це ДО ІНШИХ дійшло - так Німеччина й закінчилась.... Те саме з педерацією Поки ще були ті хто вірив в руССкАю кУлЬтУрмУльтУр - доти педерацію підтримували Зараз ще є ті хто вірить що Пуйло все замутило , а населення хороше.. Як тільки НАСЕЛЕННЯ педерації доведе що Пуйло це квіточки... так відразу й почнеться зворотній відлік.... А китаю віддадуть чи Монголії...Чи Японії... це ж вже не питання, педераційники в тому розподілі слова мати не будуть так само як не мали німці.
ПС а через 50-70 років виховних процедур (читай мої ТРИ покоління) педераційники вже нічим не будуть відрізнятись від хомо виховане....
Banderlog написав: та ви шо. Так я представте собі теж ніразу не воєнний. Особисто мене підміняти не треба, тим більше що на моєму місці ви врятлі справитесь. Просто ідіть в тцк і батя ваш зеля відправить вас туди де й місце такому патріоту і спеціалісту. Бо якось неудобно виходить
звісно, на вас напевне весь фронт тримається? є деякі речі, які у вас звісно виходять краще, ніж в мене - але це не про роботу