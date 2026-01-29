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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 14 чер, 2026 15:39
ЛАД написав:
мой пост с вопросом к вам об армии.
А я це роблю постійно
Бо мені не подобається коли подібну фігню питають в мене
І тому не хочу щоб щось подібне виникало від інших
ПС
Ще якщо це питання виникає в Саші чи Бандерлога - то вони хоч МАЮТЬ ПРАВО його задати
А яке право має іждівєнєц задавати дурні питання тим в кого він на утриманні?
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Додано: Нед 14 чер, 2026 15:39
ЛАД написав:Shaman
Вы способны хоть на что-то, кроме детсадовских приколов?
Хантер не стал бы обжаловать мой пост с вопросом к вам об армии.
але от біда - й я не обжалував. я якщо й скаржусь, то зазвичай на зовсім знахабнілих персонажів, які пустилися берега - але не в мій бік. за себе я відповім
ви же скільки разів цю тупу підначку написали замість відповіді на питання? вже більше десяти разів? знаєте, що таке флуд?
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Додано: Нед 14 чер, 2026 15:41
budivelnik написав: ЛАД написав:
мой пост с вопросом к вам об армии.
А я це роблю постійно
Бо мені не подобається коли подібну фігню питають в мене
І тому не хочу щоб щось подібне виникало від інших
ПС
Ще якщо це питання виникає в Саші чи Бандерлога - то вони хоч МАЮТЬ ПРАВО його задати
А яке право має іждівєнєц
задавати дурні питання тим в кого він на утриманні?
не просто іждівенець, а ухилянт з 40річним стажем
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Додано: Нед 14 чер, 2026 15:44
prodigy написав:
...
Церква жавжди була і є тормозом прогресу і розвитку суспільства (як казали в молодості
Ти тормоз... "перестройки")
...
найцікавіше, що в повсякденному житті РПЦ живе по григорианському календарю... переписка, укази та інше...
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Додано: Нед 14 чер, 2026 15:45
Shaman написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
мой пост с вопросом к вам об армии.
А я це роблю постійно
Бо мені не подобається коли подібну фігню питають в мене
І тому не хочу щоб щось подібне виникало від інших
ПС
Ще якщо це питання виникає в Саші чи Бандерлога - то вони хоч МАЮТЬ ПРАВО його задати
А яке право має іждівєнєц
задавати дурні питання тим в кого він на утриманні?
не просто іждівенець, а ухилянт з 40річним стажем
досвід парторга-не пропєш...
Він же цим питанням пробує СЕБЕ приписати в когорту Саша/Бандерлог....
Так би мовити за ЇХ рахунок-покращити своє безпробудне існування.
Мене злить тільки ЦЕ.
Бо хоча я маю ІНШУ думку (скажімо так не погоджуюсь з Думкою Саші/Бандерлога), але я прекрасно розумію що я від ЇХ діяльності залежу більше ніж вони від моєї( хоча б по тій простій причині що на одного бійця ЗСУ працює десять в тилу+фінанси Заходу, навіть якщо я працюю за трьох - це все одно не все...).
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Додано: Нед 14 чер, 2026 15:53
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
...
Переход "громади УПЦ до ПЦУ без священника" вызывает большие сомнения в том, что это решение именно верующих, регулярно посещающих данную церковь.
а чого так? чи звикли, що в людей не маже власної думки? громада не хоче славити Кіріла - а в попа свої інтереси...
Люди могут иметь власну думку, но вряд ли для верующих настолько важна здравица Кириллу, которая не знаю насколько часто там провозглашается. Думаю, редко. Они ходят в церковь не для этого.
нормальним людям це важливо. казати здравиці людини, яка призиває вбивати твоїх співгромадян. й можу помилитися, але мають поминати кожного дня...
Пока что УПЦ от экзархата не отказалась и вряд ли откажется. Не разбираюсь в порядке официального признания церкви другими церквями, но подозреваю, что при отказе от экзархата и отсутствии томоса (а его точно не дадут - 2 томоса в одной стране, думаю, невозможно) УПЦ окажется в положении между небом и землёй. Как была УПЦ КП.
Кстати, вы знаете, что ПЦУ до сих пор не входит в Всесвітню рада церков, хотя в Конференцію європейських церков уже вошла?
Вряд ли вы разбираетесь во всех этих тонкостях лучше меня (т.е. никак), поэтому лучше не обсуждать эту тему.
отут ви як завжди помиляєтесь - я розбираюсь краще, бо цікавився цими питання. я зазвичай й дискутую з приводу тих питань, які знаю
бачите, ви теж оперативно свої знання підтягнули. ви правильно кажете, при відмові від РПЦ - УПЦ стає неканонічною. а для них це питання життя та смерті. висновок? ніхто не виходив, а значить УПЦ МП прямо порушує вимоги закону. й тоді єдиний варіант - об'єднатися - що гадаю колись й станеться. й тоді постане єдина Православна церква України
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