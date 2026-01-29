RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 18094180951809618097
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всю теплу гарну неділю отак протриндіти тут))
Та ну ладно!!! 😅😅
Навіть флудераст муха сьогодні з тяпкою картоплю прополює/окучує від жадності. А ви ото так бездарно час 🤭🤭

Нормальна неділя - це коли зранку взбодрив муху , і пішов по своїм справам 😅
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19327
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2626 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 17:01

  Hotab написав:Всю теплу гарну неділю отак протриндіти тут))
Та ну ладно!!! 😅😅
Навіть флудераст муха сьогодні з тяпкою картоплю прополює/окучує від жадності. А ви ото так бездарно час 🤭🤭

Нормальна неділя - це коли зранку взбодрив муху , і пішов по своїм справам 😅

Трішки дощу ... ні панянку вигуляти, ні картоплю прополоти )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14268
З нами з: 31.08.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1262 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 17:02

  Hotab написав:Всю теплу гарну неділю отак протриндіти тут))
Та ну ладно!!! 😅😅
представ собі... як увлєкатєльно проводжу час :lol: і даж вилізти подихати нізя
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5505
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 17:06

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Всю теплу гарну неділю отак протриндіти тут))
Та ну ладно!!! 😅😅
представ собі... як увлєкатєльно проводжу час :lol: і даж вилізти подихати нізя

Нє, ну в армії часу багато, то я знаю))
Правда інколи потім жалів, що міг би чи англійську підтягнути, щоб потім менше. Чи повчити якісь цивільні авіаційні закони . Вони в армії не треба, але ж думки ще тоді були про майбутнє, і потім все одно вчити довелось 😅
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19327
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2626 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Чомусь в країнах де населення віруюче в польщі в угорщині, в італії таких приколів нема.


з Італією-ти дав у штангу, там країна давно атеїстична
мене ще в 1999р вражали історії, про те, як молодь (яка народилась в католіцизмі від батьків і прадідів) переходить заради цікавості у іншу релігію -іслам

стосовно Польші:
років 10 тому і раніше кількість мігрантів (іновірців) була майже нульова, на противагу сусідам(німцям, шведам, норвежцям), але і Польщі не все smoothly. Суперінтендант (поляк) казав таку історію, коли дитина(син) перейшов у протестанти , тому що дівчина його була протестанткою (тут тільки конфесія різна)

Моя думка, що віра вже давно не грає колишньої ролі у житті суспільства(у сільських ком'юніті США, з населенням 800–2000 мешканців, ще досі грає, але у LA чи NY — серед білих нуль, може, серед іранців/іракців чи китайців(яких 3+ млн) щось грає).

Стосовно вбивства на вулицях(Британії, Ірландії, чи Німеччини, або США), більшість вбивць-ісламісти, чому уряди не реагують-вони бояться протестів(тобто більшість
боїться аргесивної меншини)

Александр Невзоров сьогодні на тему Белфаста:
Продолжение «белфастской истории» печально, но не удивительно. Заигрывание с исламизмом, игра в коммунизм, странные законы дающие правовые привилегии пришельцам и новые правила общественной жизни, рано или поздно должны привести к некому результату.

В Англии, городе Бриерфилд, британец пакистанского происхождения прямо на улице пытался перерезать горло 17-летней девочке. Она госпитализирована с ранениями в области шеи. Все снималось на видео.
Преступника задержали, но тихий ропот и писк потомков колонизаторов все же слышен. Осмелятся ли местные на бунты как в Белфасте? Вероятно, нет.
Во-первых поздно пить боржоми. И все это понимают. Страшно.
Во-вторых, правительство и власти как правило на стороне мигрантов и в тюрьму пойдут те, кто разжигает межнациональную рознь.

Надо отметить, что к расизму и межнациональности проблема не имеет ни малейшего отношения.
Да и очевидно, что мигранты далеко «не все такие». Те кто работают и живут по правилам вопросов не вызывают.

Проблема в том, что приютили огромное количество преступников -дикарей - неадекватов и наделили их равными правами с нормальными людьми. Так получилось. Теперь никто не знает что делать. Все молчат, боятся выглядеть фашистами и терпят.

Однако, это не конец, а только начало истории трансформации жизненного уклада европейцев.


У 1998 році ми знайшли на переході судні до Амстердама нелегала з Гани (молодий хлопчина років 21–23, з його слів), закрили його в "каюті" з решіткою на вікнах і дверях і мали привезти назад в Африку. В Європі у нас були такі порти: Амстердам — Гамбург — Саутгемптон — Антверпен — Гавр — Лісабон.
В кожному порту до судна приїжджала машина поліцейських, і вони чатували на пірсі біля судна (весь час стоянки). В Гамбурзі стояли 48+ годин, то поліцейські змінювалися кожні 12 годин. Періодично поліцаї заходили на судно і перевіряли , чи "stowaway на місті"
Приходить німець і дивиться на нігера, а той починає плакати, каже: «Рятуйте, мене на судні вб’ють», показує сінці на кистях. Німець каже-це ти сам сінці наробив-стукав кулаками об решітку, тоді нігер починає на нього пльювати, сквернословити, достає прутень і починає обсцикати каюту і потім направляє струю на німця. Обісцяв німцю формені брюки. Той розлютився, каже: «Відчиніть двері, я його зараз приб'ю». Кажу не можна, німець наполягає-я тут влада, відчиніть, хочу перевірити стан затриманного.

-Відчиняю каюту. Німець каже: «Відійдіть на пару метрів далі по коридору (він не хоче, щоб ми бачили)». Я з боцманом відійшов на пару метрів .
Німець зайшов до нігера і питає: Everything ok with you?
той щось верещить на нього, тоді німець(поліцейський) дає оперкот у
Сонячне сплетіння
, потім швидко заламує одну руку за спину і нагибає нігера до полу і каже: ти зараз вилежишь з полу всі свої сцяки і волозить того обличчям по сечі.
Хлопець став плакати, німець відпустив больовий на руку і каже: сиди тихо, якщо морякі на тебе поскаржаться, я повернусь і подовжу виховання.
prodigy
 
Повідомлень: 13956
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3416 раз.
Подякували: 3371 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 18094180951809618097
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 27724
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 26639
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 325639
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.