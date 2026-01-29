Всю теплу гарну неділю отак протриндіти тут))
Та ну ладно!!! 😅😅
Навіть флудераст муха сьогодні з тяпкою картоплю прополює/окучує від жадності. А ви ото так бездарно час 🤭🤭
Нормальна неділя - це коли зранку взбодрив муху , і пішов по своїм справам 😅
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Додано: Нед 14 чер, 2026 16:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Всю теплу гарну неділю отак протриндіти тут))
Та ну ладно!!! 😅😅
Навіть флудераст муха сьогодні з тяпкою картоплю прополює/окучує від жадності. А ви ото так бездарно час 🤭🤭
Нормальна неділя - це коли зранку взбодрив муху , і пішов по своїм справам 😅
Додано: Нед 14 чер, 2026 17:01
Трішки дощу ... ні панянку вигуляти, ні картоплю прополоти )
Додано: Нед 14 чер, 2026 17:02
Додано: Нед 14 чер, 2026 17:06
Нє, ну в армії часу багато, то я знаю))
Правда інколи потім жалів, що міг би чи англійську підтягнути, щоб потім менше. Чи повчити якісь цивільні авіаційні закони . Вони в армії не треба, але ж думки ще тоді були про майбутнє, і потім все одно вчити довелось 😅
Додано: Нед 14 чер, 2026 17:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
з Італією-ти дав у штангу, там країна давно атеїстична
мене ще в 1999р вражали історії, про те, як молодь (яка народилась в католіцизмі від батьків і прадідів) переходить заради цікавості у іншу релігію -іслам
стосовно Польші:
років 10 тому і раніше кількість мігрантів (іновірців) була майже нульова, на противагу сусідам(німцям, шведам, норвежцям), але і Польщі не все smoothly. Суперінтендант (поляк) казав таку історію, коли дитина(син) перейшов у протестанти , тому що дівчина його була протестанткою (тут тільки конфесія різна)
Моя думка, що віра вже давно не грає колишньої ролі у житті суспільства(у сільських ком'юніті США, з населенням 800–2000 мешканців, ще досі грає, але у LA чи NY — серед білих нуль, може, серед іранців/іракців чи китайців(яких 3+ млн) щось грає).
Стосовно вбивства на вулицях(Британії, Ірландії, чи Німеччини, або США), більшість вбивць-ісламісти, чому уряди не реагують-вони бояться протестів(тобто більшість
боїться аргесивної меншини)
Александр Невзоров сьогодні на тему Белфаста:
У 1998 році ми знайшли на переході судні до Амстердама нелегала з Гани (молодий хлопчина років 21–23, з його слів), закрили його в "каюті" з решіткою на вікнах і дверях і мали привезти назад в Африку. В Європі у нас були такі порти: Амстердам — Гамбург — Саутгемптон — Антверпен — Гавр — Лісабон.
В кожному порту до судна приїжджала машина поліцейських, і вони чатували на пірсі біля судна (весь час стоянки). В Гамбурзі стояли 48+ годин, то поліцейські змінювалися кожні 12 годин. Періодично поліцаї заходили на судно і перевіряли , чи "stowaway на місті"
Приходить німець і дивиться на нігера, а той починає плакати, каже: «Рятуйте, мене на судні вб’ють», показує сінці на кистях. Німець каже-це ти сам сінці наробив-стукав кулаками об решітку, тоді нігер починає на нього пльювати, сквернословити, достає прутень і починає обсцикати каюту і потім направляє струю на німця. Обісцяв німцю формені брюки. Той розлютився, каже: «Відчиніть двері, я його зараз приб'ю». Кажу не можна, німець наполягає-я тут влада, відчиніть, хочу перевірити стан затриманного.
-Відчиняю каюту. Німець каже: «Відійдіть на пару метрів далі по коридору (він не хоче, щоб ми бачили)». Я з боцманом відійшов на пару метрів .
Німець зайшов до нігера і питає: Everything ok with you?
той щось верещить на нього, тоді німець(поліцейський) дає оперкот у
, потім швидко заламує одну руку за спину і нагибає нігера до полу і каже: ти зараз вилежишь з полу всі свої сцяки і волозить того обличчям по сечі.
Хлопець став плакати, німець відпустив больовий на руку і каже: сиди тихо, якщо морякі на тебе поскаржаться, я повернусь і подовжу виховання.
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