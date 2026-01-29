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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18104181051810618107>
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 19:15

  Прохожий написав:pesikot
"чукча не читатель чукча пЕЙсатель"(с)
кстати тема взятия Малой Токмачки не раскрыта)

Малу Токмачку боронить Banderlog, він контрабасом продає самогон на сторону росіян, тому вони ніяк не можуть перейти в наступ )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 19:15

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Помниться ти чіркав щось про Покровськ і Мирноград.

Помнится мне, что у тебя Покровск был окружен ещё в начале ноября 2025 и нужно слушать Путина, который об этом сказал

Когда был реально захвачен Покровск не напомнишь ?
Что-то ты об не чирикал

PS. Я к тебе московитским языком, тому що українську мову ти перестав розуміти

PPS. Бухать ты тоже прекращай. У тебя трое детей.
та пиши якою хочеш. Ти ж москвороте)
Не помню коли був захоплений. Пропустив коли ти про це писав? Це десь в той час сталось коли зсу відбило більше територій ніж втратило?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 19:16

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Помниться ти чіркав щось про Покровськ і Мирноград.

Помнится мне, что у тебя Покровск был окружен ещё в начале ноября 2025 и нужно слушать Путина, который об этом сказал

Когда был реально захвачен Покровск не напомнишь ?
Что-то ты об не чирикал

PS. Я к тебе московитским языком, тому що українську мову ти перестав розуміти

PPS. Бухать ты тоже прекращай. У тебя трое детей.

детей двое поэтому и бухает...
а
"Прогноз розвитку оперативної обстановки — Сили оборони залишать Костянтинівку до середини літа, але Пояс фортець противник до кінця року взяти не зможе"
https://lb.ua/society/2026/06/15/745074 ... ovzke.html
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 19:19

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Помниться ти чіркав щось про Покровськ і Мирноград.

Помнится мне, что у тебя Покровск был окружен ещё в начале ноября 2025 и нужно слушать Путина, который об этом сказал

Когда был реально захвачен Покровск не напомнишь ?
Что-то ты об не чирикал

PS. Я к тебе московитским языком, тому що українську мову ти перестав розуміти

PPS. Бухать ты тоже прекращай. У тебя трое детей.
та пиши якою хочеш. Ти ж москвороте)
Не помню коли був захоплений. Пропустив коли ти про це писав? Це десь в той час сталось коли зсу відбило більше територій ніж втратило?


напомни ты "оперативный дежурный" в СОУ или все таки в роа?
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 19:22

  Banderlog написав:та пиши якою хочеш. Ти ж москвороте)
Не помню коли був захоплений.

Москвороте пише - "не помню"

Українець пише - "не пам'ятаю"

Не переплутай ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 19:55

  pesikot написав:
  Banderlog написав:📋 Ситуація навколо Костянтинівки

🟡Ситуація навколо Костянтинівки розгортається найважчим сценарієм, адже противник вийшов буквально з усіх сторін на окраїни міста і здійснює активний тиск та просочується в глибину населеного пункту. Спостерігаються фіксації піхоти ворога зі східної частини через Новодмитрівку та постійні фіксації з боку Берестка та Іллінівки.

🇷🇺 З виходом на необхідні рубежі, противник поступово переходить до тривалого поглинання міста, де частково видніється сценарій Покровська. Зокрема, чомусь повторюються помилки зі спробами хаотичних зачисток міста, в той час, коли противник має простір для просування і змінює свої позиції в разі необхідності. У спілкуванні з бійцями, вони зазначають про велику кількість піхоти московитів, яка неспіврозмірна з кількістю наявних ресурсів у Сил Оборони.

🏹 Як ми й передбачали, противник намагається вийти в перешийку міста в північній частині і перекрити всю центральну і південну частину від нормального постачання. Зробити ворог це може найпростішим чином — добратися фізично піхотою в цей район і як в Покровську влаштовувати засідки і координувати своїх пілотів для вогневого контролю. Цю динаміку просувань можна побачити, зокрема, на мапі, яка виражена сірою зоною.

🚀Одночасно з цим противник рівняє із землею сам населений пункт і перетворює його в суцільну руїну, яку скоро навіть неможливо буде утримувати. Поспішність кацапів в успіхах змушує їх штампувати відео за допомогою ШІ про нібито взяття міста чи окремих його районів, а вихід на необхідні рубежі, які прогнозують цей успіх в подальшому підштовхує їх на активний тиск з колосальними втратами. Однак варто не забувати, що кацапи не рахують своїх людей, тому відповідна тактика для них є нормою і не є приводом для радості. В Покровську вони також втратили багато піхоти, про що постійно зазначалося в українському інфопросторі, але в кінцевому результаті Покровськ вони захопили, а ми також втратили колосальну кількість людей.

⛳️ Костянтинівка є "воротами" для відкриття Слов'янсько-Краматорської агломерації. Противник це знає, усвідомлює і враховує для своїх подальших наступальних дій. Коли впаде Костянтинівка (а це питання часу), наступною буде Дружківка, яка зараз відіграє надважливу логістичну роль, а за нею вже Краматорськ. Як тільки Костянтинівка перейде під контроль противника, логістика для Сил Оборони в даному районі кардинально зміниться, створяться додаткові труднощі будь-яких пересувань, а саме перебування навіть в Краматорську стане надзвичайно небезпечним, де свою роботу вже будуть робити ворожі пілоти. Далі московитам потрібно буде відкривати ще одні "ворота" до Слов'янська і Краматорська. І якщо раніше це був Лиман, де зараз йде активний тиск, то наразі вони це можуть зробити південніше по відтинку від Миколаївки до Малинівки, продавивши бригади, у яких є проблеми, зокрема, з особовим складом, адже, на жаль, пріоритетом поповнення військ досі є штурмові підрозділи.

⚔️ Битва за Костянтинівку поки триває

Було б дуже добре, якби ти не тільки запостив цей текст, а і прочитав його повністю


Командир 19 корпусу: Не можна сказати, що ворог щось контролює в Костянтинівці. Там – приблизно 123 росіян" - це новина на Українській правді вчора. Всі, хто слідкують за ситуацією в Констасі чудово знають, що росіяни ще з осені минулого року контролюють Сантуринівку, східний район трамвайного депо. Тому, не знаю, на кого розраховані статті, з якими виходять різні командири та прес-офіцери. По факту, оборона міста фрагментована, доступ до/з міста практично неможливий. Єдина раціональна мета тримати війська в місті це відтягувати час та ресурси в росіян, щоб стримати подальший наступ на Олексієво-Дружківку. Інших раціональних пояснень нема. Та тут виникає питання не менш раціональне: якщо в Констасі залишаються найбільш боєздатні піхотні підрозділи, і питання, коли їх дотиснуть з усіх сторін є лише питанням часу, і навіть відкидаючи чисто гуманістичне питання, бо це ж наші люди, і найкращі з наших людей, то чи якщо нема сил прорубити кліщі, що виникли з обох в'їздів до Констахи зі сторони Олексієво-Дружківки, то чи не краще поки є можливість вивести тих, хто ще лишається в місті? Ба більше, за деякими даниии, піхота залишається навіть в районі Іванопілля та Клебан-Биківського водосховища. Навіщо ці відверто неправдиві доповіді? Навіщо повторювати помилки Покровська та Мирнограда?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 20:14

  prodigy написав:


Ба більше, за деякими даниии, піхота залишається навіть в районі Іванопілля та Клебан-Биківського водосховища. Навіщо ці відверто неправдиві доповіді? Навіщо повторювати помилки Покровська та Мирнограда?
[/quote] а які там помилки в покровську були?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 20:20

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
Ба більше, за деякими даниии, піхота залишається навіть в районі Іванопілля та Клебан-Биківського водосховища. Навіщо ці відверто неправдиві доповіді? Навіщо повторювати помилки Покровська та Мирнограда?
а які там помилки в покровську були?


Шляхом слідчих дій з"ясувалось, що Banderlog читати вміє

Шкода, що за свій базар він відповідальність не несе )

У Banderlog'а режим, як у уркагана - а що ви мені зробите ?

Banderlog, але ти забуваєш, що в цю гру можно грати вдвох і тут ти починаєгш програвати ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 20:29

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  prodigy написав:
Ба більше, за деякими даниии, піхота залишається навіть в районі Іванопілля та Клебан-Биківського водосховища. Навіщо ці відверто неправдиві доповіді? Навіщо повторювати помилки Покровська та Мирнограда?
а які там помилки в покровську були?


Шляхом слідчих дій з"ясувалось, що Banderlog читати вміє

Шкода, що за свій базар він відповідальність не несе )

У Banderlog'а режим, як у уркагана - а що ви мені зробите ?

Banderlog, але ти забуваєш, що в цю гру можно грати вдвох і тут ти починаєгш програвати ))
чуєш, ти думаєш я з тобою граюсь? :lol: ну от шо ти таке? Ще один пропагандон, ретранслятор зелівського телемарафону.
Я з тобою общаюсь лиш би люди поняли яку ви чуш опять на піаніні граєте.
А ці свої зековські москаляцькі замашки остав при собі. Воно мені ваше аує, і базари взагалі паралельні.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 20:44

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:---=== prodigy ===--

Ба більше, за деякими даниии, піхота залишається навіть в районі Іванопілля та Клебан-Биківського водосховища. Навіщо ці відверто неправдиві доповіді? Навіщо повторювати помилки Покровська та Мирнограда?
а які там помилки в покровську були?
---=== ===---

Шляхом слідчих дій з"ясувалось, що Banderlog читати вміє

Шкода, що за свій базар він відповідальність не несе )

У Banderlog'а режим, як у уркагана - а що ви мені зробите ?

Banderlog, але ти забуваєш, що в цю гру можно грати вдвох і тут ти починаєгш програвати ))
чуєш, ти думаєш я з тобою граюсь? :lol: ну от шо ти таке? Ще один пропагандон, ретранслятор зелівського телемарафону.
Я з тобою общаюсь лиш би люди поняли яку ви чуш опять на піаніні граєте.
А ці свої зековські москаляцькі замашки остав при собі. Воно мені ваше аує, і базари взагалі паралельні.

Висрався ? Молодець )
pesikot
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  #<1 ... 18104181051810618107>
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