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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18107181081810918110
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 15:42

Эвиан-ле-Бен, Франция/Дюбе, 17 июня (Reuters) - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что достигнутое на этой неделе соглашение о прекращении огня с Ираном не является окончательным, и что он может возобновить бомбардировки, если ему это не понравится.
«Это меморандум о взаимопонимании. И если он мне не понравится, мы снова начнем стрелять по ним, сбрасывать бомбы им на головы», — заявил Трамп на саммите G7 во Франции.
«Если мне это не понравится, если они будут плохо себя вести, мы снова начнём сбрасывать бомбы прямо им в голову, понятно?»
https://www.reuters.com/world/middle-east/g7-leaders-demand-ceasefire-lebanon-welcome-iran-deal-2026-06-17/
Краткое содержание
- Заявление лидеров подчеркивает растущее влияние Украины.
- Трамп подчеркнул, что сделка с Ираном не является окончательной и может возобновить бомбардировки.
- Обсуждение важнейших минеральных ресурсов состоится в заключительный день саммита.
Эвиан-ле-Бен, Франция, 17 июня (Reuters) - В среду президент США Дональд Трамп заявил собравшимся мировым лидерам: «Я здесь главный», признав при этом улучшение боевых условий для Украины и выступив с единым обещанием поддержки и новыми санкциями против России.
......Совместное заявление и комментарии лидеров свидетельствуют о том, что Трамп, после многих лет скептицизма, склонился к аргументам Зеленского. Саммит G7 в Канаде в прошлом году завершился без выработки единой позиции по Украине.
Однако любые надежды на то, что удастся заставить Москву пойти на мирные переговоры, по-прежнему зависят от обещаний Трампа , которые могут оказаться труднодостижимыми. Было неясно, состоятся ли двусторонние переговоры Трампа и Зеленского, и также остается неясным, позволит ли Трамп истечь сроку действия исключений из санкций, ограничивающих экспорт российской нефти, теперь, когда он заключил предварительное соглашение с Ираном.
https://www.reuters.com/world/china/g7-leaders-tackle-reliance-china-critical-minerals-2026-06-17/
Президент США Дональд Трамп принял решение положить конец войнам в Иране и Ливане задолго до того, как были достигнуты цели Израиля, и мартовское хвастовство Нетаньяху о том, что «мы меняем облик Ближнего Востока», выглядит все более пустым.
.......В Израиле приветствовали убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи . Но ХАМАС по-прежнему контролирует большую часть Газы, революционные теократы всё ещё правят Ираном, а «Хезболла» сохранилась в Ливане.
«Нетаньяху проиграл войну. Нетаньяху не выполнил обещание — в решающий момент он рухнул», — заявил лидер оппозиции Яир Лапид после того, как Трамп ввел новое перемирие между Израилем и «Хезболлой» в рамках соглашения с Ираном.
https://www.reuters.com/world/middle-east/netanyahu-israels-arch-survivor-set-face-voter-fury-over-iran-deal-2026-06-17/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 16:08

  _hunter написав:
  Shaman написав:та ти що... :shock: а оці "фіктивний","липова" - це вже доведено? так може наш любитель незначних дрібниць прибере безпідставні накиди зі свого допису, й почне викладати факти?

Так в самом начале доказательство: если пошел в армию - ФОП должен был закрыть. А вот если не пошел - можно не закрывать.

и где сказано, что "ФОП должен был закрыть" ? может на постановление КМУ или закон дашь ссылку ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:и где сказано, что "ФОП должен был закрыть" ? может на постановление КМУ или закон дашь ссылку ? )

Іноді (важливо - іноді) це дійсно вимагають. Але то більше для всіляких ССО
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 16:37

Faceless
Огляд від ШІ
Підприємець не зобов'язаний закривати ФОП при призові до ЗСУ за мобілізацією або контрактом. Закон дозволяє зберігати статус підприємця та користуватися податковими пільгами, проте є важливі нюанси щодо ведення діяльності.
Ось головні правила для мобілізованих ФОП:1. Звільнення від податків і звітностіСпрощена система (1 та 2 група без найманих працівників): Ви можете офіційно не сплачувати єдиний податок (ЄП) на весь час служби.
Також ви звільняєтесь від подачі річної декларації платника єдиного податку за період мобілізації.
Загальна система та 3 група: Не сплачуєте податок на доходи чи єдиний податок, якщо не отримуєте дохід. Але податкову звітність (навіть нульову) подавати необхідно. Якщо найманих працівників немає, можна подати нульову декларацію.
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ): Ви офіційно звільняєтесь від сплати ЄСВ за себе на весь період мобілізації.
2. Заборона на здійснення діяльності
Законодавство про запобігання корупції забороняє військовослужбовцям займатися іншими видами оплачуваної діяльності (крім викладацької, наукової, творчої чи медичної).
Як це працює для ФОП: Якщо ФОП далі працює, отримує дохід і виписує чеки, поки ви служите, це вважається порушенням антикорупційного законодавства та може призвести до штрафу і конфіскації отриманого доходу.
Виняток: Якщо ви не отримуєте доходу (діяльність "на паузі") і не здійснюєте фактичних господарських операцій, закривати ФОП не потрібно.
budivelnik
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