ЛАД написав:в связи с самоубийством сотрудника ТЦК?
теж не до кінця дочитали, він тільки зробив спробу(чикнув себе ножичком), а може за відмову, його хтось циркнув і сказав йому: скажеш лікарям і поліції, що це ти сам собі заподіяв, мутна історія
два роки тому проходив поз тцк бачу щось коїться: питаю у людей (хто стояв в черзі обновити документи)-хто там з ким б"ється? кажуть свої своїх ( там дві автівки поліції стояли з сиренами включеними)
Дочитал до конца. Могу исправить: "в связи с попыткой самоубийства". Как по мне, в вашем сообщении главное не "попытка самоубийства", а "У районному ТЦК Одеської області били, залякували, незаконно утримували людей та вчиняли насильницькі дії сексуального характеру, - повідомляє ДБР". А "попытка самоубийства" говорит о том, что в ТЦК есть ещё нормальные люди.
А о мобилизации священника УПЦ написал больше в связи с недавними обсуждениями на ветке именно этого вопроса.
И, кстати, я о бусификации и действиях ТЦК писал здесь, наверное, меньше всех. По-моему, так вообще чуть ли не в первый раз.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 чер, 2026 20:15, всього редагувалось 3 разів.
«Ти єдиний поховав стільки людей, ти єдиний, хто це зробив, ти єдиний! - прямо звинувачується Президента України у загибелі людей, що виключає справжнього винуватця - росію. Це спотворення реальності, оскільки війну ініціювала рф, а Україна лише захищається);
Думка, що та особа свідомо не бачить, що людей вбиває Росія та Путін ... як і багато хто, на цьому форумі ...
Хоча, від тебе це не дивно, як не дивно це було від Бетона або Шміта ... бо 2+2 у вас завжди або 7, або -10
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 17 чер, 2026 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Так, я не в Криму, а на ТОТ Херсонщині, але ситуація у нас, у тому числі, залежна з ударами по т.зв. автодорозі "новоросія". - бензін та солярка на заправках є рідко, продають по 20-40 л, одразу довгі черги та не всім вистачає, вартість 92-го зросла з 90 до 110-120 фуб/л на заправці та тільки за готівку, у перекупів 250-350 фуб/л - третю неділю у селище перестали їздити продавці з Криму (нема бензіну та солярки) - основні продукти (мука, макаронні вироби, картопля, риба) є, але все вже подорожчало і продовжує кожен тиждень дорожчати, свинина (місцеві вирощують) подорожчала вже на треть - ел/ен в області не вистачає, кожень день масові відключення різних населених пунктів (кому цікаво - https://t.me/khersonenergo/9513 і далі) + 2-3 рази на тиждень повне відключення області на 20+ - 40+ годин після ударів добрих дронів по єнерголініях на ТОТ запорізької області.
Я не жаліюсь, тільки одобрюю такі відключення.
Погани новини (це не тайна, це вже пишуть у новинах) - після ударів та розрушення мостів що ведуть до Криму через Чаплинку та Каланчак, московиті почали засипати канали землею та класти поверх асфальт, а такі "мости" розрушити дронами вже неможливо.
ЛАД написав:"Незнание закона не освобождает от ответственности". Легко жить, когда "не помнишь" (или не знаешь), что было раньше, а ориентируешься только на последние заявления Белого дома. Вот только Иран всегда и постоянно заявлял об отказе от ЯО и до сих пор является участником ДНЯО (подписал одним из первых ещё в 1968 и ратифицировал в 1970). И не Иран разорвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) (JCPOA или просто "Иранская ядерная сделка"). Это сделал Трамп во время предыдущего своего президентского срока. И не Иран прервал переговоры по вопросу ЯО и начал войну. А "від початку" ставился ещё и вопрос об иранской ракетной программе. Что-то об этом сегодня и вообще не слышно.
ЛАД, ну не можна так захищати різних покидьків, навіть якщо вони мають антиамериканську позицію...
а про знищення Ізраілю Іран теж ніколи не казав? є слова, є дії. а от на попередних перемовинах як писали в пресі, іранські перемовники тиснули тим, що погоджуйтесь на наші умови, бо ми маємо вже урану на десять бомб... дотиснули, тепер все одно мають, але десь завалено в горах...
а план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ, щоб не могли перевірити, що насправді він робить? й головне - припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня? аби було? отримали,що заслугували - Ізраіль чесно попереджав... ядерна зброя в Ірана - це настільки великі ризики для всього світу, що її не дозволять в найближчій перспективі.
й ДНЯЗ підписав ще шах, а потім до влади прийшли ісламські радикали.
я відразу казав про ядерну зброю, а якраз ви ЛАД намагалися сумніватися в цьому. а яка ваша думка щодо підтримки терористів? щось цю тему ви оминаєте...
То, что врать и перекручивать нехорошо, вас в детстве так и не научили. "про знищення Ізраілю Іран" казав. Но в сегодняшних переговорах об этом не говориться ни слова. "план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ" - чистая ложь. Иран не "обмежував доступ" до разрыва сделки Трампом. И не нарушал другие пункты сделки. "припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня" - во-первых, 60% это ещё не "збройний рівень". Во-вторых, Иран начал это делать после разрыва ядерной сделки в мае 2018.
звідки ви знаєте, обмежував/не обмежував доступ? вам особисто докладали. тоді пишіть я вважаю або я чув... вважайте далі...
60% - це лише для зброї у випадку Ірана. й навіщо він це робив? його попереджали неодноразово не робити цього. й я вже написав, як вони використовували цей факт на перемовинах...
людина, яка розповідає про власну думку, чомусь користується висновками AI. власної думки немає ЛАД?
17 июня (Reuters) - Крым, полуостров, аннексированный Россией у Украины в 2014 году, запретил использование моторизованных транспортных средств, таких как скутеры, квадроциклы и мотоциклы, в ночное время, заявив, что они звучат как атаки беспилотников, сообщили власти, назначенные Москвой. Сергей Аксёнов, назначенный Россией губернатор полуострова, заявил, что запрет, который он назвал временной мерой для охраны военных и других важных объектов, будет действовать с 20:00 до 6:00 начиная со среды.
«Шум мопедов мешает работе систем обороны. Их двигатели звучат похоже (на дроны)», — заявил во вторник в Telegram советник Аксёнова Олег Крючков. «Противник вербует ваших детей для ночных поездок». Запрет в Крыму, популярном среди россиян месте летнего отдыха, не распространяется на легковые автомобили и более крупные транспортные средства.
ЛАД написав:... P.s. А Я0, скорее всего, не должна обладать ни одна страна. Но это не реально. Хочу напомнить, что пока что единственной страной, применившей на практике ЯО были не "покидьки", а те же самые США. У кого-то есть уверенность, что "при необходимости" они не применят ЯО снова? При этом "необходимость" они будут оценивать сами.
тільки оцінці США я довіряю. а от Раша та Іран - там же повністю брехлива влада. тому ці країни дійсно не мають права на ядерну зброю...
pesikot написав:Думка, що та особа свідомо не бачить, що людей вбиває Росія та Путін
то за думки 5 років тюрми дають згідно експертно-лінгвиністичних експертиз? у вільній та демократичній потрібно менше язиком молоти а просто мовчки красти, тоді все ок. "Не будь як ОСОБА_2, будь як Міндич" (с)
Shaman написав:............... ЛАД, ну не можна так захищати різних покидьків, навіть якщо вони мають антиамериканську позицію...
а про знищення Ізраілю Іран теж ніколи не казав? є слова, є дії. а от на попередних перемовинах як писали в пресі, іранські перемовники тиснули тим, що погоджуйтесь на наші умови, бо ми маємо вже урану на десять бомб... дотиснули, тепер все одно мають, але десь завалено в горах...
а план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ, щоб не могли перевірити, що насправді він робить? й головне - припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня? аби було? отримали,що заслугували - Ізраіль чесно попереджав... ядерна зброя в Ірана - це настільки великі ризики для всього світу, що її не дозволять в найближчій перспективі.
й ДНЯЗ підписав ще шах, а потім до влади прийшли ісламські радикали.
я відразу казав про ядерну зброю, а якраз ви ЛАД намагалися сумніватися в цьому. а яка ваша думка щодо підтримки терористів? щось цю тему ви оминаєте...
То, что врать и перекручивать нехорошо, вас в детстве так и не научили. "про знищення Ізраілю Іран" казав. Но в сегодняшних переговорах об этом не говориться ни слова. "план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ" - чистая ложь. Иран не "обмежував доступ" до разрыва сделки Трампом. И не нарушал другие пункты сделки. "припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня" - во-первых, 60% это ещё не "збройний рівень". Во-вторых, Иран начал это делать после разрыва ядерной сделки в мае 2018.
звідки ви знаєте, обмежував/не обмежував доступ? вам особисто докладали. тоді пишіть я вважаю або я чув... вважайте далі...
60% - це лише для зброї у випадку Ірана. й навіщо він це робив? його попереджали неодноразово не робити цього. й я вже написав, як вони використовували цей факт на перемовинах...
людина, яка розповідає про власну думку, чомусь користується висновками AI. власної думки немає ЛАД?
Вам не надоело демонстрировать собственную тупость? 1. Для того, чтобы утверждать, что Иран не ограничивал доступ инспекторов МАГАТЭ до разрыва ядерной сделки Трампом в 2018, достаточно отсутствие таких свидетельств. У меня таких данных нет, поэтому могу об этом писать. Вы утверждаете, что "Іран обмежив доступ, щоб не могли перевірити". А вот для этого надо иметь факты. Приведите их и я признаю свою ошибку и попрошу прощения. А вот нарушения ДНЯО, действительно, были. В т.ч. и с ограничениями доступа. 2. Да, согласен, "60% - це лише для зброї у випадку Ірана". Но, повторяю, он начал это делать после расторжения ядерной сделки Трампом в 2018. Начал только в 2019. До этого он такого не делал - обогащал по условиям сделки только до 3,67%. И я приводил факт, что на переговорах непосредственно перед началом войны "Иран предлагал снизить уровень обогащения до 1,5% и перерабатывать уран внутри страны под контролем регионального консорциума". 3. Если запасы обогащённого урана "десь завалено в горах", то зачем США и сегодня добиваются их вывоза из Ирана? Если до них невозможно добраться, то пусть бы себе и лежали спокойно. Если добраться можно, то зачем вы пишете о "десь завалено в горах"? 4. Как следует называть экономиста, который не различает приводимые ИИ факты и "висновки", решите сами. Или вы считаете, что факты надо придумывать в соответствии с "власними думками"?
ЛАД написав:... P.s. А Я0, скорее всего, не должна обладать ни одна страна. Но это не реально. Хочу напомнить, что пока что единственной страной, применившей на практике ЯО были не "покидьки", а те же самые США. У кого-то есть уверенность, что "при необходимости" они не применят ЯО снова? При этом "необходимость" они будут оценивать сами.
тільки оцінці США я довіряю. а от Раша та Іран - там же повністю брехлива влада. тому ці країни дійсно не мають права на ядерну зброю...
Ваше право решать, кому вы доверяете. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки тоже оправдываете и бурно аплодируете?