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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18110181111811218113>
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 20:09

  prodigy написав:
  ЛАД написав:в связи с самоубийством сотрудника ТЦК?

теж не до кінця дочитали, він тільки зробив спробу(чикнув себе ножичком), а може за відмову, його хтось циркнув і сказав йому: скажеш лікарям і поліції, що це ти сам собі заподіяв, мутна історія

два роки тому проходив поз тцк бачу щось коїться: питаю у людей (хто стояв в черзі обновити документи)-хто там з ким б"ється? кажуть свої своїх ( там дві автівки поліції стояли з сиренами включеними)
Дочитал до конца.
Могу исправить: "в связи с попыткой самоубийства".
Как по мне, в вашем сообщении главное не "попытка самоубийства", а "У районному ТЦК Одеської області били, залякували, незаконно утримували людей та вчиняли насильницькі дії сексуального характеру, - повідомляє ДБР".
А "попытка самоубийства" говорит о том, что в ТЦК есть ещё нормальные люди.

А о мобилизации священника УПЦ написал больше в связи с недавними обсуждениями на ветке именно этого вопроса.

И, кстати, я о бусификации и действиях ТЦК писал здесь, наверное, меньше всех. По-моему, так вообще чуть ли не в первый раз.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 чер, 2026 20:15, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 20:10

  ЛАД написав:Перед вторжением в Иран тоже говорили о "неопровержимых доказательствах" создания Саддамом ОМП. Которого так и не обнаружили.

Это прямое враньё российской пропаганды о "неопровержимых доказательствах"

Кстати, вторгались тогда в Ирак, а не в Иран ... но тебе ведь "какая разница ?" ... просто ошибся ... как российский шахед
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 20:15

  yama написав:ваша думка щодо https://opendatabot.ua/court/137343777- ... 2b603aa12b даного вироку суду

«Ти єдиний поховав стільки людей, ти єдиний, хто це зробив, ти єдиний! - прямо звинувачується Президента України у загибелі людей, що виключає справжнього винуватця - росію. Це спотворення реальності, оскільки війну ініціювала рф, а Україна лише захищається);

Думка, що та особа свідомо не бачить, що людей вбиває Росія та Путін ... як і багато хто, на цьому форумі ...

Хоча, від тебе це не дивно, як не дивно це було від Бетона або Шміта ... бо 2+2 у вас завжди або 7, або -10
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 17 чер, 2026 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 20:22

  Water написав:
  fler написав:Цікаво, як там у yanyura обстановка.

Він не на півострові.

Так, я не в Криму, а на ТОТ Херсонщині, але ситуація у нас, у тому числі, залежна з ударами по т.зв. автодорозі "новоросія".
- бензін та солярка на заправках є рідко, продають по 20-40 л, одразу довгі черги та не всім вистачає, вартість 92-го зросла з 90 до 110-120 фуб/л на заправці та тільки за готівку, у перекупів 250-350 фуб/л
- третю неділю у селище перестали їздити продавці з Криму (нема бензіну та солярки)
- основні продукти (мука, макаронні вироби, картопля, риба) є, але все вже подорожчало і продовжує кожен тиждень дорожчати, свинина (місцеві вирощують) подорожчала вже на треть
- ел/ен в області не вистачає, кожень день масові відключення різних населених пунктів (кому цікаво - https://t.me/khersonenergo/9513 і далі) + 2-3 рази на тиждень повне відключення області на 20+ - 40+ годин після ударів добрих дронів по єнерголініях на ТОТ запорізької області.

Я не жаліюсь, тільки одобрюю такі відключення.

Погани новини (це не тайна, це вже пишуть у новинах) - після ударів та розрушення мостів що ведуть до Криму через Чаплинку та Каланчак, московиті почали засипати канали землею та класти поверх асфальт, а такі "мости" розрушити дронами вже неможливо.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 21:31

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:"Незнание закона не освобождает от ответственности". :mrgreen:
Легко жить, когда "не помнишь" (или не знаешь), что было раньше, а ориентируешься только на последние заявления Белого дома.
Вот только Иран всегда и постоянно заявлял об отказе от ЯО и до сих пор является участником ДНЯО (подписал одним из первых ещё в 1968 и ратифицировал в 1970).
И не Иран разорвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) (JCPOA или просто "Иранская ядерная сделка"). Это сделал Трамп во время предыдущего своего президентского срока.
И не Иран прервал переговоры по вопросу ЯО и начал войну.
А "від початку" ставился ещё и вопрос об иранской ракетной программе. Что-то об этом сегодня и вообще не слышно.

ЛАД, ну не можна так захищати різних покидьків, навіть якщо вони мають антиамериканську позицію... :lol:

а про знищення Ізраілю Іран теж ніколи не казав? ;) є слова, є дії. а от на попередних перемовинах як писали в пресі, іранські перемовники тиснули тим, що погоджуйтесь на наші умови, бо ми маємо вже урану на десять бомб... дотиснули, тепер все одно мають, але десь завалено в горах...

а план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ, щоб не могли перевірити, що насправді він робить? й головне - припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня? аби було? отримали,що заслугували - Ізраіль чесно попереджав... ядерна зброя в Ірана - це настільки великі ризики для всього світу, що її не дозволять в найближчій перспективі.

й ДНЯЗ підписав ще шах, а потім до влади прийшли ісламські радикали.

я відразу казав про ядерну зброю, а якраз ви ЛАД намагалися сумніватися в цьому. а яка ваша думка щодо підтримки терористів? щось цю тему ви оминаєте... 8)
То, что врать и перекручивать нехорошо, вас в детстве так и не научили.
"про знищення Ізраілю Іран" казав. Но в сегодняшних переговорах об этом не говориться ни слова.
"план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ" - чистая ложь. Иран не "обмежував доступ" до разрыва сделки Трампом. И не нарушал другие пункты сделки.
"припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня" - во-первых, 60% это ещё не "збройний рівень".
Во-вторых, Иран начал это делать после разрыва ядерной сделки в мае 2018.

звідки ви знаєте, обмежував/не обмежував доступ? вам особисто докладали. тоді пишіть я вважаю або я чув... вважайте далі...

60% - це лише для зброї у випадку Ірана. й навіщо він це робив? його попереджали неодноразово не робити цього. й я вже написав, як вони використовували цей факт на перемовинах...

людина, яка розповідає про власну думку, чомусь користується висновками AI. власної думки немає ЛАД? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 21:35

17 июня (Reuters) - Крым, полуостров, аннексированный Россией у Украины в 2014 году, запретил использование моторизованных транспортных средств, таких как скутеры, квадроциклы и мотоциклы, в ночное время, заявив, что они звучат как атаки беспилотников, сообщили власти, назначенные Москвой.
Сергей Аксёнов, назначенный Россией губернатор полуострова, заявил, что запрет, который он назвал временной мерой для охраны военных и других важных объектов, будет действовать с 20:00 до 6:00 начиная со среды.

«Шум мопедов мешает работе систем обороны. Их двигатели звучат похоже (на дроны)», — заявил во вторник в Telegram советник Аксёнова Олег Крючков. «Противник вербует ваших детей для ночных поездок».
Запрет в Крыму, популярном среди россиян месте летнего отдыха, не распространяется на легковые автомобили и более крупные транспортные средства.
https://www.reuters.com/world/russian-held-crimea-curbs-use-motorcycles-saying-they-sound-like-drones-2026-06-17/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 21:35

  ЛАД написав:...
P.s. А Я0, скорее всего, не должна обладать ни одна страна. Но это не реально.
Хочу напомнить, что пока что единственной страной, применившей на практике ЯО были не "покидьки", а те же самые США. У кого-то есть уверенность, что "при необходимости" они не применят ЯО снова?
При этом "необходимость" они будут оценивать сами.

тільки оцінці США я довіряю. а от Раша та Іран - там же повністю брехлива влада. тому ці країни дійсно не мають права на ядерну зброю...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Думка, що та особа свідомо не бачить, що людей вбиває Росія та Путін
то за думки 5 років тюрми дають згідно експертно-лінгвиністичних експертиз?
у вільній та демократичній потрібно менше язиком молоти а просто мовчки красти, тоді все ок. "Не будь як ОСОБА_2, будь як Міндич" (с)
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 22:27

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:...............
ЛАД, ну не можна так захищати різних покидьків, навіть якщо вони мають антиамериканську позицію... :lol:

а про знищення Ізраілю Іран теж ніколи не казав? ;) є слова, є дії. а от на попередних перемовинах як писали в пресі, іранські перемовники тиснули тим, що погоджуйтесь на наші умови, бо ми маємо вже урану на десять бомб... дотиснули, тепер все одно мають, але десь завалено в горах...

а план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ, щоб не могли перевірити, що насправді він робить? й головне - припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня? аби було? отримали,що заслугували - Ізраіль чесно попереджав... ядерна зброя в Ірана - це настільки великі ризики для всього світу, що її не дозволять в найближчій перспективі.

й ДНЯЗ підписав ще шах, а потім до влади прийшли ісламські радикали.

я відразу казав про ядерну зброю, а якраз ви ЛАД намагалися сумніватися в цьому. а яка ваша думка щодо підтримки терористів? щось цю тему ви оминаєте... 8)
То, что врать и перекручивать нехорошо, вас в детстве так и не научили.
"про знищення Ізраілю Іран" казав. Но в сегодняшних переговорах об этом не говориться ни слова.
"план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ" - чистая ложь. Иран не "обмежував доступ" до разрыва сделки Трампом. И не нарушал другие пункты сделки.
"припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня" - во-первых, 60% это ещё не "збройний рівень".
Во-вторых, Иран начал это делать после разрыва ядерной сделки в мае 2018.

звідки ви знаєте, обмежував/не обмежував доступ? вам особисто докладали. тоді пишіть я вважаю або я чув... вважайте далі...

60% - це лише для зброї у випадку Ірана. й навіщо він це робив? його попереджали неодноразово не робити цього. й я вже написав, як вони використовували цей факт на перемовинах...

людина, яка розповідає про власну думку, чомусь користується висновками AI. власної думки немає ЛАД? :lol:
Вам не надоело демонстрировать собственную тупость?
1. Для того, чтобы утверждать, что Иран не ограничивал доступ инспекторов МАГАТЭ до разрыва ядерной сделки Трампом в 2018, достаточно отсутствие таких свидетельств. У меня таких данных нет, поэтому могу об этом писать.
Вы утверждаете, что "Іран обмежив доступ, щоб не могли перевірити". А вот для этого надо иметь факты.
Приведите их и я признаю свою ошибку и попрошу прощения.
А вот нарушения ДНЯО, действительно, были. В т.ч. и с ограничениями доступа.
2. Да, согласен, "60% - це лише для зброї у випадку Ірана". Но, повторяю, он начал это делать после расторжения ядерной сделки Трампом в 2018. Начал только в 2019. До этого он такого не делал - обогащал по условиям сделки только до 3,67%.
И я приводил факт, что на переговорах непосредственно перед началом войны "Иран предлагал снизить уровень обогащения до 1,5% и перерабатывать уран внутри страны под контролем регионального консорциума".
3. Если запасы обогащённого урана "десь завалено в горах", то зачем США и сегодня добиваются их вывоза из Ирана?
Если до них невозможно добраться, то пусть бы себе и лежали спокойно. Если добраться можно, то зачем вы пишете о "десь завалено в горах"?
4. Как следует называть экономиста, который не различает приводимые ИИ факты и "висновки", решите сами.
Или вы считаете, что факты надо придумывать в соответствии с "власними думками"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 22:30

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
P.s. А Я0, скорее всего, не должна обладать ни одна страна. Но это не реально.
Хочу напомнить, что пока что единственной страной, применившей на практике ЯО были не "покидьки", а те же самые США. У кого-то есть уверенность, что "при необходимости" они не применят ЯО снова?
При этом "необходимость" они будут оценивать сами.

тільки оцінці США я довіряю. а от Раша та Іран - там же повністю брехлива влада. тому ці країни дійсно не мають права на ядерну зброю...

Ваше право решать, кому вы доверяете.
Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки тоже оправдываете и бурно аплодируете?
ЛАД
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  #<1 ... 18110181111811218113>
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