Додано: Сер 17 чер, 2026 20:22

Water написав: fler написав: Цікаво, як там у yanyura обстановка. Цікаво, як там уобстановка.

Він не на півострові. Він не на півострові.

Так, я не в Криму, а на ТОТ Херсонщині, але ситуація у нас, у тому числі, залежна з ударами по т.зв. автодорозі "новоросія".- бензін та солярка на заправках є рідко, продають по 20-40 л, одразу довгі черги та не всім вистачає, вартість 92-го зросла з 90 до 110-120 фуб/л на заправці та тільки за готівку, у перекупів 250-350 фуб/л- третю неділю у селище перестали їздити продавці з Криму (нема бензіну та солярки)- основні продукти (мука, макаронні вироби, картопля, риба) є, але все вже подорожчало і продовжує кожен тиждень дорожчати, свинина (місцеві вирощують) подорожчала вже на треть- ел/ен в області не вистачає, кожень день масові відключення різних населених пунктів (кому цікаво -і далі) + 2-3 рази на тиждень повне відключення області на 20+ - 40+ годин після ударів добрих дронів по єнерголініях на ТОТ запорізької області.Я не жаліюсь, тільки одобрюю такі відключення.Погани новини (це не тайна, це вже пишуть у новинах) - після ударів та розрушення мостів що ведуть до Криму через Чаплинку та Каланчак, московиті почали засипати канали землею та класти поверх асфальт, а такі "мости" розрушити дронами вже неможливо.