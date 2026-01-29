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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18114181151811618117>
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:33

Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:То ви стверджуєте, в слід за флер, що є ослабленння групіровки Днепр? Забавно.

Я стверджую, що запорізькій напрямок без додаткового м'яса може закінчитися прогибом орків. 15км до Василівки, вірно? Це весільний дрон, а дрони наразі зовсім не весільні пішли. Тому накопичення військ. Ціна Покровська за рік 102тис. вибувших орків, це підтверджені втрати. 20% ще не підтверджені є. 1 орківській Іван=852$. Загальні витрати України на Іванів 87млн.$ 3 останіх обстріла Києва щоб налякати собаку моїх друзів, які приїхали до мене і мою маму це більше 2,5млрд.$. Цікавий обмін, не вважаєте?
Спати Олександру поки що доведеться менше, бо він переграє суперника, дивно що на ваших моніторах всіх 16 видно лише як ущімляют МП ;)
Востаннє редагувалось stm в Чет 18 чер, 2026 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Schmit написав:
  prodigy написав:
Москва та область у четвер, 18 червня опинилися під наймасованішою атакою українських дронів. Під ударом знову опинився НПЗ у Капотні, над містом здіймаються густі клуби диму.


Зображення

Так ось для чого у нас вже 5-й рік "не знімайте, не поширюйте".
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GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:35

  prodigy написав:
  Banderlog написав:То ви стверджуєте, в слід за флер, що є ослабленння групіровки Днепр? Забавно.


ви жарьте- а риба
шо саме буде? Ви ж розумієте що сили які були втянуті в покровську операцію зара лиш частиною під констахою а інша частина на запорізькому напрямку?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:38

  stm написав:
  Banderlog написав:То ви стверджуєте, в слід за флер, що є ослабленння групіровки Днепр? Забавно.

. Цікавий обмін, не вважаєте?
Спати Олександру поки що доведеться менше, бо він переграє суперника, дивно що на ваших моніторах всіх 16 видно лише як ущімляют МП ;)
недавно знову був обмін трупами. не підкажете пропорцію? Цього разу ви вродь стверджували що Україна звільнила більшу територію ніж втратила.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:39

  Hotab написав:ЛАД

Подход чёткий и ясный. Точно так же, как и с российскими деньгами.


США руйнують Іран.(не навпаки) Заморожені гроші іранські . Очевидно будуть повернуті.
Росія руйнує Україну. А заморожені гроші українські? Ні. Російські.
Точно тут є паралелі?
В данном изложении не важно, кто кого руйнує.
За то, что Иран руйнують, им создадут инвестфонд на 300 млрд. Причём, не за счёт США, а за счёт частных инвесторов.
Прочитайте внимательно, я специально выделил основное.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 18 чер, 2026 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:39

Banderlog
Там міняють ще тих, хто і в минулі роки загинув. Бачу по свіжим некрологам земляків.

Прочитайте внимательно, я специально выделил основное.


Я почитав «вніматєльно».
Іран нічого в США не руйнував щоб у Ірана щось конфіскувати. Навіть війну не вони почали. З росією ситуація інша.
Це не значить обовʼязково що у росіян заберуть. Але паралель ваша невірна.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:48

  Hotab написав:....
Прочитайте внимательно, я специально выделил основное.

Я почитав «вніматєльно».
Іран нічого в США не руйнував щоб у Ірана щось конфіскувати. Навіть війну не вони почали. З росією ситуація інша.
Це не значить обовʼязково що у росіян заберуть. Але паралель ваша невірна.

Не прочитали «вніматєльно».
Там в аргументации даже не упоминается о войне, кто её начал и кто кого руйнує.
Единственный вопрос: "Это их деньги" и "Если мы их не вернём, то нам никто больше денег не даст".
Всё.
Точно так же и с российскими.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:49

  stm написав:
  Banderlog написав:дивно що на ваших моніторах всіх 16 видно лише як ущімляют МП ;)
удовлєтворю вашу цікавісьть шо там видно.
На моїх моніторах окрім степу видно ще периметр, жаль відео з камер скинути нізя, но люди все одно поширюють результати прильотів, так шо візьму з відкритих джерел :wink:
https://vm.tiktok.com/ZSQnRvW7v/
https://vm.tiktok.com/ZSQn8e6VV/
https://vm.tiktok.com/ZSQnL8qCD/
Востаннє редагувалось Banderlog в Чет 18 чер, 2026 13:55, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:51

  Hotab написав:Banderlog
Там міняють ще тих, хто і в минулі роки загинув. Бачу по свіжим некрологам земляків.

:lol: а свіжі тушки по твому засолюють?
Banderlog
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