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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18114181151811618117
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:58

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:дивно що на ваших моніторах всіх 16 видно лише як ущімляют МП ;)
удовлєтворю вашу цікавісьть шо там видно.
На моїх моніторах окрім степу видно ще периметр, жаль відео з камер скинути нізя, но люди все одно поширюють результати прильотів, так шо візьму з відкритих джерел :wink:
https://vm.tiktok.com/ZSQnRvW7v/
https://vm.tiktok.com/ZSQn8e6VV/

Я не дивлюся ТікТок, алгоритми цікаві там. З іншого боку, я максимально підтримую продаж орками своїх ресурсів за юані, які вони можуть лише витратити на китайські товари. Коли ЄС також знизить закупи газу буде полегшення як для країн ЄС, так і для нас.
ПС: з відкритих джерел котрим я вірю орки переживають за Василівка і Крим. На це є причини. Але я дуже боюся контрнаступу з нашого боку. Це тяжке і трупів забагато. Мені трупи з тої сторони ближче. І балістика краще. 1-2 ракети і Єлабуга тойво, хоча навіть коли не тойво шахед =100тмс.$ антишахед =1,5тис$. Збиття 95% відсотків і навіть без епічного диму, там лише витрати. Ну як з Цирконами на Київ. 3ри обстріла ціною 2,5млрд.$ налякали собаку моїх подруг, які зупинилася у мене по справах і мою маму, яка у 2 ночі за весь час дзвонила "як ти?". Я матюкалась і спала.
ПС: Рада розблокувала закон про внесення змін у бюджет України. Тримайте мене у курсі, яка копійка дійде. Воно досі не враховує стаж з 2014 року і це погано. Але хоч шерсті клок має бути )
Востаннє редагувалось stm в Чет 18 чер, 2026 14:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:58

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog
Там міняють ще тих, хто і в минулі роки загинув. Бачу по свіжим некрологам земляків.

:lol: а свіжі тушки по твому засолюють?

Чому ти так вирішив? Я пояснюю, чому нам відддають все ще більше. Бо віддають і минулорічні, коли коцаби активно наступали і забирали поле бою (а відповідно і всі трупи).
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 14:00

ЛАД

Единственный вопрос: "Это их деньги"


І підстав щось у «іх» забрати нема. А забрати у росіі «іх дєньгі» - є .
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 14:05

  Hotab написав:ЛАД

Единственный вопрос: "Это их деньги"


І підстав щось у «іх» забрати нема. А забрати у росіі «іх дєньгі» - є .

Ещё раз: "Если мы их не вернём, то нам никто больше денег не даст".
А на "підстави" всем глубоко насрать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 14:22

  Hotab написав:Зображення

Ха ха, хорошо пошла
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 14:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Т.е. на голод 91 млн. человек плевать с высокой колокольни. Если надо, то это мелочи.
Труси-Хрестик
Те що педераційники 130 млн пятий рік пробують заставити голодувати 40 млн Українців( і тебе в тому числі) - тобі по барабану
Те що 360 млн пендосів третій місяць змушують голодувати 90 млн іранців - для тебе щось страшне..

Може в зеркало глянеш і там побачиш найстрашнішу харю яка живе в Україні... і для якої педерація це братній народ і вялікая культура?

ПС
відповідати що я не культурний-не варто
бо на моєму фоні ти педераційна сволота на якій клейма ніде ставити.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 14:41

Много в последнее время радости (вполне справедливой) по поводу прилётов в Москву (и не только), по поводу 20-, 30-, а в будущем и 40-км киллзоны, усложнения логистики росс. армии, дешевизны уничтожения вражеского солдата. Кто-то сегодня писал, что впервые мы запустили по РФ больше дронов, чем они по Украине.
Всё это прекрасно.
Вот только примерно такая же киллзона создаётся и с нашей стороны фронта. Примерно так же усложняется и наша логистика и снабжение армии. Думаю, не сильно отличается и цена убийства наших солдат.
Когда говорим о количестве дронов, то не стоит забывать, что площадь даже европейской части РФ равна 3,96 млн. кв. км, что в 6 с лишним раз больше площади Украины (603,5 тыс. кв. км, на сегодня где-то 500 с небольшим тыс.).
Забывается, например,:
Вночі проти середи, 17 червня, російська армія масовано вдарила по місту Тростянець у Сумській області. Окупанти знищили всі місцеві автозаправки.

Про це повідомив мер Юрій Бова.

«Важка ніч. Масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені», — наголосив мер.

З його слів, минулося без загиблих і травмованих місцевих мешканців. Окрім автозаправок, у Тростянці пошкоджено багато домоволодінь.
https://tsn.ua/ukrayina/rf-masovano-atakuvala-odne-z-mist-za-nich-bulo-znyshcheno-vsi-azs-detali-3107975.html
Не знаю, сколько стоят наши обстрелы Москвы и пр. дальних объектов, но тоже явно не те копейки, о которых пишет stm.
На днях модератор давал ссылку https://news.finance.ua/ua/vidbudova-zh ... a-problemy:
На сьогодні збитки житлового фонду країни оцінюються у понад 24 трлн гривень або 545 млрд доларів. Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум наводить ще більшу цифру — до 588 млрд доларів.
За оцінками будкомпаній, якби Україна зараз розпочинала масштабне зведення житла, то щоб поновити все, знадобилося б 6 років безперервної роботи.
И война ещё не закончилась.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 14:44

budivelnik
На твоєму фоні почти любой дурак гением выглядит.
Научись понимать прочитанное, а не вкладывать свои смыслы.
А голода пока что нет ни у нас, ни у иранцев.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вот только примерно такая же киллзона создаётся и с нашей стороны фронта. Примерно так же усложняется и наша логистика и снабжение армии.
Ще раз для переляканого педераційника..
Чим РІВНІША територія-тим легше створити кіл зону...
Тому степи Херсонщини - не варто рівняти з лісостепами Запоріжжя чи Лісами Харківщини....
Ще одне ГЕОГРАФІЧНЕ зауваження...
Якщо по степу Херсонщини 200км паралельно лінії зіткнення йде бензовоз.. то це далеко не те саме , що по лісу Харківщини , перпендикулярно лінії боєзіткнення бензовоз йде 20 км... при цьому по дорозі маючи пяток підготовлених бункерів де можна перечекати атаку.

Тепер по житловому фонду...
У нас всього 1 млрд м2 БУВ до війни. І я цю вартість рахував як 300 млрд доларів... ( з яких 250 млрд доларів (800 000 000 м2) ми отримали як залишок совка).
То про які збитки в 564 млрд йдеться?
Тому
якщо це для західних партнерів -то це одне. Правильна позиція, яка дозволяє оправдати контрибуцію від педерації в 1 трлн доларів...
Але ж клепку в голові треба мати.
budivelnik
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