Додано: Чет 18 чер, 2026 13:58

Banderlog написав: stm написав: Banderlog написав: дивно що на ваших моніторах всіх 16 видно лише як ущімляют МП дивно що на ваших моніторах всіх 16 видно лише як ущімляют МП удовлєтворю вашу цікавісьть шо там видно.

На моїх моніторах окрім степу видно ще периметр, жаль відео з камер скинути нізя, но люди все одно поширюють результати прильотів, так шо візьму з відкритих джерел

https://vm.tiktok.com/ZSQnRvW7v/

https://vm.tiktok.com/ZSQn8e6VV/ удовлєтворю вашу цікавісьть шо там видно.На моїх моніторах окрім степу видно ще периметр, жаль відео з камер скинути нізя, но люди все одно поширюють результати прильотів, так шо візьму з відкритих джерел

Я не дивлюся ТікТок, алгоритми цікаві там. З іншого боку, я максимально підтримую продаж орками своїх ресурсів за юані, які вони можуть лише витратити на китайські товари. Коли ЄС також знизить закупи газу буде полегшення як для країн ЄС, так і для нас.ПС: з відкритих джерел котрим я вірю орки переживають за Василівка і Крим. На це є причини. Але я дуже боюся контрнаступу з нашого боку. Це тяжке і трупів забагато. Мені трупи з тої сторони ближче. І балістика краще. 1-2 ракети і Єлабуга тойво, хоча навіть коли не тойво шахед =100тмс.$ антишахед =1,5тис$. Збиття 95% відсотків і навіть без епічного диму, там лише витрати. Ну як з Цирконами на Київ. 3ри обстріла ціною 2,5млрд.$ налякали собаку моїх подруг, які зупинилася у мене по справах і мою маму, яка у 2 ночі за весь час дзвонила "як ти?". Я матюкалась і спала.ПС: Рада розблокувала закон про внесення змін у бюджет України. Тримайте мене у курсі, яка копійка дійде. Воно досі не враховує стаж з 2014 року і це погано. Але хоч шерсті клок має бути )