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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:04
Banderlog написав: sashaqbl написав: Banderlog написав:
я розумію, що тобі мисль, що трампа може влаштовувати хаос в затоці неприйнятна, але так воно і є.
Казки що дід хоче бути втішним медалькою за премію миру мяко кажучи не оправдались. Трамп мотивується не медальками а багатством.
Я з тобою то згодний.
Але мені здається, що ти трохи переоцінюєш його інтелект.
Він і молодий не блищав ним. А зараз, як деменція почалась...
За трампом стоїть колективний інтелект.
І підтримка в народі в нього є. Тричі обирався презедентом.
інтелект колективнийЮ але специфічний - МАГівський. там колектиний інтелект є, а окремі представники - зазвичай клоуни
підтримка народу є, але ледве половини - й то менш освіченої половини... а зараз вже й половини немає.
й два та три - це різні цифри
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:22
Banderlog написав:
За трампом стоїть колективний інтелект.
І підтримка в народі в нього є. Тричі обирався презедентом.
За зеленським теж була підтримка. 73% ... довбойобів.
І за Трампом те ж саме.
А щодо колективного інтелекту - він всіх розумних розігнав. Лишив ж***.
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:37
sashaqbl написав: Banderlog написав:
За трампом стоїть колективний інтелект.
І підтримка в народі в нього є. Тричі обирався презедентом.
За зеленським теж була підтримка. 73% ... довбойобів.
І за Трампом те ж саме.
А щодо колективного інтелекту - він всіх розумних розігнав. Лишив ж***.
Зеленського теж розкрутили не дурні. Інша справа що мотиви їх далекі від альтруїстичних, но по факту такої повноти влади яку має зараз зеля не мав жодний презедент.
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:39
pesikot написав: Banderlog написав:
За трампом стоїть колективний інтелект.
І підтримка в народі в нього є. Тричі обирався презедентом.
Тричі ? )
Зав"язуй з кагором )
Тричі, тричі. Шоколадний раз був. І вибрали зелю на хоть поржом.
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:50
Banderlog написав:
но по факту такої повноти влади яку має зараз зеля не мав жодний презедент.
Да ладно, в чому це виражається?
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:50
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
За трампом стоїть колективний інтелект.
І підтримка в народі в нього є. Тричі обирався презедентом.
Тричі ? )
Зав"язуй з кагором )
Тричі, тричі.
І коли третій раз був ? )
і є рішення судів ?
Зав"язуй бухати кагор бо починаеш жити в альтернативній реальності
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:58
Banderlog написав:
Зеленського теж розкрутили не дурні. Інша справа що мотиви їх далекі від альтруїстичних, но по факту такої повноти влади яку має зараз зеля не мав жодний презедент.
Так з Трампом та ж історія. Розкручували не дурні.
А по факту Тіль зараз в Аргентину сїбався, Маск борсаєть, але по факту прижучили його ніхуйово. Навіть МАГА Трамп нагнув.
І такої повноти влади як у нього, за останні 100 років точно жоден американський президент не мав.
Але по факту він є довбойоб і чудить так ніхуйово.
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:01
pesikot написав: Banderlog написав: Banderlog написав:
За трампом стоїть колективний інтелект.
І підтримка в народі в нього є. Тричі обирався презедентом.
Тричі, тричі.
І коли третій раз був ? )
і є рішення судів ?
Зав"язуй бухати кагор бо починаеш жити в альтернативній реальності
трампон був трычи, чивакуня двичи, судда в образи бандерлог так выришыв
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:04
Прохожий написав: pesikot написав: Banderlog написав:
---=== Banderlog ===---
За трампом стоїть колективний інтелект.
І підтримка в народі в нього є. Тричі обирався презедентом
.
---=== ===---
Тричі, тричі.
І коли третій раз був ? )
і є рішення судів ?
Зав"язуй бухати кагор бо починаеш жити в альтернативній реальності
трампон був трычи, чивакуня двичи, судда в образи бандерлог так выришыв
Тоді чого так скромно ?
10 разів він написав би ... ))
Хоча, у нього і Орбан був президентом Угорщини
От що буває, коли палений контрабасний кагор вживати )
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:27
vt313 написав: Banderlog написав:
но по факту такої повноти влади яку має зараз зеля не мав жодний презедент.
Да ладно, в чому це виражається?
В парламентській більшості. І в відсутності депутатської недоторканості. По факту він може протаскувати любе голосування.
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