Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:42
sashaqbl написав: Banderlog написав:
За трампом стоїть колективний інтелект.
І підтримка в народі в нього є. Тричі обирався презедентом.
За зеленським теж була підтримка.
73% ... довбойобів.
Цссс, за такі слова можна потрапити на Миротворець.
Schmit
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:42
Banderlog написав: vt313 написав: Banderlog написав:
но по факту такої повноти влади яку має зараз зеля не мав жодний презедент.
Да ладно, в чому це виражається?
В парламентській більшості. І в відсутності депутатської недоторканості. По факту він може протаскувати любе голосування.
Ні у кого, ніколи не було більшості в ВР?
А Тимошенко, Луценко мали недоторканість?
Всі президенти могли протаскувати будь яке голосування. Кадрів кнопкодавства було валом. І змін текстів також.
НАБУ, прокуратура, ТЦК, ... відверто демонстративно не виконують його вказівки.
Той же Єрмак звільнений під тиском.
vt313
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:42
"
Зеленський дав Лукашенку тиждень, щоб зняти ретранслятори для російських дронів: "Або це зробимо ми" https://www.pravda.com.ua/news/2026/06/19/8040213/
шо думаете?
таки лукашенко нападьот?
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:45
Banderlog написав: vt313 написав: Banderlog написав:
но по факту такої повноти влади яку має зараз зеля не мав жодний презедент.
Да ладно, в чому це виражається?
В парламентській більшості. І
в відсутності депутатської недоторканості
.
В відсутності чи в наявності депутатської недоторканості ?
Чи "какая разніца ?" )
Banderlog написав:
По факту він може протаскувати любе голосування.
Прям любе ?
Щось я цього не помічаю )
Чи це з тією альтернативної реальності, на дні пляшки, де і Трамп був тричі президентом ?
Та Орбан був президентом ? )
pesikot
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:47
Schmit написав:
Цссс, за такі слова можна потрапити на Миротворець.
Це добре, що ти переляканий ... за свою проросійськість )
pesikot
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:49
Звичайно нападьот ... вдягне камуфляж, начепить автомата і почне нападати )
pesikot
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:51
Hotab
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 19:01
"Трамп програв цю війну". Мирна угода між США та Іраном не лишила сумнівів про переможця" https://epravda.com.ua/svit/ssha-ta-ira ... ki-822832/
много букафф хотя толково все разложено по полочкам с "первоисточниками")
для тех кто "не читатель а писатель" перескажу коротко смысл: аятоллы железные копыта демонтировали и рога подрезали конкретно, теперь трампоний отползает "победителем")
кстати отличный пример для его "хорошего друга владимира пуйла"
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 19:05
pesikot написав: Banderlog написав:
По факту він може протаскувати любе голосування.
Прям любе ?
Щось я цього не помічаю )
ти багато чого не помічаєш, чого в методичці не прописано
Banderlog
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 19:12
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
По факту він може протаскувати любе голосування.
Прям любе ?
Щось я цього не помічаю )
ти багато чого не помічаєш, чого в методичці не прописано
Це в тебе свого розуму немає, окрім, що тобі московські попи в вуха надують (і це ще не факт, що надули, а не насц...и)
Бо про методички - це від тебе таке палєво-палєвне )
pesikot
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