|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 20 чер, 2026 08:54
Катерина друга та Муссоліні- вони кавалери цього Білого Орла, ніхто не позбавляв їх цього звання. Хоча Катерина знищила польську державу, а Муссоліні підтримував Гітлера, який знищив польську державу.
UPD: Суворов- теж кавалер ордену. Він придушив повстання поляків.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 4362
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 20 чер, 2026 08:57
Пролітають територією і запускаються з території — різні речі.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5615
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 20 чер, 2026 09:03
Schmit
Хіба не було обстрілів з Білорусі ? Були
Хіба не надавав Лука теріторію для вторгнення в Україну ? Надавав
Хіба не надавав Лука аеродроми для російської авійації ? Теж надавав
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14308
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 20 чер, 2026 09:03
Schmit
Які три міста?
а про які ти лякав себе тут відосиками пару місяців тому?
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19369
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2631 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
Додано: Суб 20 чер, 2026 09:34
так хочеться посваритись іще й з білорусами?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5553
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 20 чер, 2026 09:38
так хочеться посваритись іще й з білорусами?
Чи з бульбафюрером?
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 19369
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2631 раз.
-
-
Профіль
-
-
7
8
6
Додано: Суб 20 чер, 2026 09:55
Як можна розігнати срач на голому місці.
Прочитати переказ чи б то пак, "аналіз" слів припиздента від якихо третьосортних бохерів(не розумію, тільки, слово "блохер" походить від "блоха" чи "хер"), і озвучити свою реакцію на цей аналіз.
По факту, Зеленський нічого такого не сказав. Лука сказав, що не хоче бути втягнутим у війну. Але він вже втягнутий. Є ретранслятори. Їх треба зняти. Знявши їх, Лука здасть назад і не буде втягнутий у війну. Фсьо. не бачу тут ні зради, ні перемоги.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 3134
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 20 чер, 2026 10:37
І ще. Можливо я справді занадто пихатий, як каже Будівельник.
Але коли один ухилянт називає іншого ухилянта ссиклом, це, ммм, мяко кажучи виглядає смішно.
Хто не ссикло - ласкаво просимо до Сил Оборони. Знайдемо посаду відповідно ваших знань та вмінь. Хто нічого не вміє - навчимо.
Он в мене кілька посад водіїв категорії В для пікапів. Є й С - якщо хтось хоче і вміє.
Водій - це не про ссраку командирську возити, як дехто тут писав. Це про возити екіпаж на позиції і забирати їх. Це про евакуацію. Це про виживання екіпажу у випадку якщо 3,14*** виявлять позиції. Тому, може той, хто не сссикло, подумає над моєю пропозицією?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 3134
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|32238
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|31699
|
|
|36
|332810
|
|