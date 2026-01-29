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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18123181241812518126
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Катерина друга та Муссоліні- вони кавалери цього Білого Орла, ніхто не позбавляв їх цього звання. Хоча Катерина знищила польську державу, а Муссоліні підтримував Гітлера, який знищив польську державу.
UPD: Суворов- теж кавалер ордену. Він придушив повстання поляків.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 08:57

Пролітають територією і запускаються з території — різні речі.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 09:03

Schmit
Хіба не було обстрілів з Білорусі ? Були

Хіба не надавав Лука теріторію для вторгнення в Україну ? Надавав

Хіба не надавав Лука аеродроми для російської авійації ? Теж надавав
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 09:03

Schmit
Які три міста?

а про які ти лякав себе тут відосиками пару місяців тому?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 09:34

так хочеться посваритись іще й з білорусами?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 09:38

так хочеться посваритись іще й з білорусами?

Чи з бульбафюрером?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 09:55

Як можна розігнати срач на голому місці.
Прочитати переказ чи б то пак, "аналіз" слів припиздента від якихо третьосортних бохерів(не розумію, тільки, слово "блохер" походить від "блоха" чи "хер"), і озвучити свою реакцію на цей аналіз.
По факту, Зеленський нічого такого не сказав. Лука сказав, що не хоче бути втягнутим у війну. Але він вже втягнутий. Є ретранслятори. Їх треба зняти. Знявши їх, Лука здасть назад і не буде втягнутий у війну. Фсьо. не бачу тут ні зради, ні перемоги.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 10:37

І ще. Можливо я справді занадто пихатий, як каже Будівельник.
Але коли один ухилянт називає іншого ухилянта ссиклом, це, ммм, мяко кажучи виглядає смішно.
Хто не ссикло - ласкаво просимо до Сил Оборони. Знайдемо посаду відповідно ваших знань та вмінь. Хто нічого не вміє - навчимо.
Он в мене кілька посад водіїв категорії В для пікапів. Є й С - якщо хтось хоче і вміє.
Водій - це не про ссраку командирську возити, як дехто тут писав. Це про возити екіпаж на позиції і забирати їх. Це про евакуацію. Це про виживання екіпажу у випадку якщо 3,14*** виявлять позиції. Тому, може той, хто не сссикло, подумає над моєю пропозицією?
sashaqbl
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