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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18132181331813418135>
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 16:16

Можно мати національність, а можно мати ідентичність ...

Можно бути ... ким-завгодно по національності, а по ідентичності - московитським вЯлікоросом
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 16:39

  shapo написав:
  Banderlog написав:Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за методи в палестині і лівані мож і домовляться.


Откуда такая уверенность что Нетаньяху посадят,кстати,не озвучите что ему предъявляют в качестве криминала?

воєнні злочини, пов'язані з голодом як методом ведення війни, та навмисний напад на цивільне населення; а також злочини проти людяності, такі як вбивства, переслідування та інші нелюдські діяння.
Але якщо хочете розкажіть більше в чому там його звинувачують.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 16:47

  Banderlog написав:
  shapo написав:
  Banderlog написав:Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за методи в палестині і лівані мож і домовляться.


Откуда такая уверенность что Нетаньяху посадят,кстати,не озвучите что ему предъявляют в качестве криминала?

воєнні злочини, пов'язані з голодом як методом ведення війни, та навмисний напад на цивільне населення; а також злочини проти людяності, такі як вбивства, переслідування та інші нелюдські діяння.
Але якщо хочете розкажіть більше в чому там його звинувачують.


Это дешёвое враньё от антисемитской ООН и его подразделения бапор.
Никакого голода в Газе никогда не было и нет.
Что такое намеренное нападение на гражданское население и где там гражданское население?
Даже по лживым хаиасовским данным там убито за больше чем два года 74000 в основном боевиков ХАМАСа хотя к ним причисляются и бородатые женщины, и беременные дети.
Такого соотношения потерь между гражданским и военными нет ни в одной войне,тем более на таком густонаселенном пятачке
И в чем нечеловеческое отношение ЦАХАЛ проявляется, брезгуют насиловать газаватниц?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 16:59

  shapo написав:

Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за метод
воєнні злочини, пов'язані з голодом як методом ведення війни, та навмисний напад на цивільне населення; а також злочини проти людяності, такі як вбивства, переслідування та інші нелюдські діяння.


Это дешёвое враньё от антисемитской ООН и его подразделения бапор.
Никакого голода в Газе никогда не было и нет.
Что такое намеренное нападение на гражданское население и где там гражданское население?
Даже по лживым хаиасовским данным там убито за больше чем два года 74000 в основном боевиков ХАМАСа хотя к ним причисляются и бородатые женщины, и беременные дети.
Такого соотношения потерь между гражданским и военными нет ни в одной войне,тем более на таком густонаселенном пятачке
И в чем нечеловеческое отношение ЦАХАЛ проявляется, брезгуют насиловать газаватниц?

Ви спитали, що предявляють нетаньяху, я написав. А кого там і чим насілує цахал а ким брєзгує це вже розказуйте самі я не особо тим інтересуюсь, як і обратним процесом коли насілують цахал :lol:
Про антисемітський оон насмішили...
Палестинці це семіти.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 17:15

ЛАД
Спорят 2... очень умных женщины. Кто из них умнее, судить не берусь.


Які у вас питання до казашки? Ви в Німеччині вимагаєте обслуговувати вас російською? Після всього що творить Росія у світі, кожна multi-language персона в світі має повне право робити вигляд що не знає російську. Не кажучи вже, що може і дійсно не знати на достатньому для спілкування (а не лише розуміння) рівні.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 17:17

Доречі про ідеологію як Вам зі сторони мода в зсу на хрести на танках і татухи з рунами?
P/s
Для тих хто інтересувався капеланами
Ознайомча стаття
https://texty.org.ua/articles/111957/bo ... ry-litery/
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 17:23

  budivelnik написав:
  shapo написав:Слово еврей ты написал капслоком,видимо, исключительно из желания сделать мне комплимент хотя от такого рагуля как ты
Ну і що?
це заборонено?
...
ППС
ти в програшній ситуації, тому моя рекомендація-повитирпай все що ти написав під впливом емоці, я заберу капслок на ЄВРЕЙ і жид з юде...
Так і розійдемось.

Киев еврейский
13 декабря 2012

Министерство юстиции Украины дало разъяснения относительно слов "еврей" и "жид"

После того, как народные депутаты Верховной Рады Мирошниченко и Фарион заявили, что слова «жид», «жидовка» и «жидовочка» правильные слова для называния на украинском языке евреев, медиа-проект Элеоноры Гройсман «Киев еврейский» обратился за разъяснением в министерство юстиции Украины.
...
Полный текст ответа:

Учредителю и главному редактору
Медиа-проекта «Киев еврейский»
Элеоноре Гройсман

Проведенный Министерством юстиции анализ не выявил применение в актах законодательства Украины терминов «жиды», «жид» и «жидовка», а также норм которыми бы запрещалось употребление указанных слов.
...

https://evreiskiy.kiev.ua/razjasnenija- ... 11893.html

В польском (żyd), словацком (žid), чешском языках (žid), литовском (žydas), венгерском (zsidó), русинско-лемковском (Жыд) этимологическое соответствие русскому слову жид означает как «еврей», так и «иудей» (иногда с орфографическим разграничением — в польском и чешском это слово пишется с большой буквы в этническом значении и с маленькой — в религиозном), и не имеет негативного оттенка.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 17:41

  Hotab написав:ЛАД
Спорят 2... очень умных женщины. Кто из них умнее, судить не берусь.


Які у вас питання до казашки? Ви в Німеччині вимагаєте обслуговувати вас російською? Після всього що творить Росія у світі, кожна multi-language персона в світі має повне право робити вигляд що не знає російську. Не кажучи вже, що може і дійсно не знати на достатньому для спілкування (а не лише розуміння) рівні.

Проблемы там начались не "Після всього що творить Росія у світі", а ещё в 1991. И тогда много чего "творили" казахи. И эмиграция русских оттуда была значительная не просто так.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 17:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 17:44

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
Спорят 2... очень умных женщины. Кто из них умнее, судить не берусь.
Які у вас питання до казашки? Ви в Німеччині вимагаєте обслуговувати вас російською? Після всього що творить Росія у світі, кожна multi-language персона в світі має повне право робити вигляд що не знає російську. Не кажучи вже, що може і дійсно не знати на достатньому для спілкування (а не лише розуміння) рівні.
Проблемы там начались не "Після всього що творить Росія у світі", а ещё в 1991. И тогда много чего "творили" казахи. И эмиграция русских оттуда была значительная не просто так.
А що тебе дивує?
Ти думаєш що руССкіє краще відносились до Казахів і Казахської культури ніж до Української?
Ти думаєш там не було 70 років руССкаго шовінізму?
То чому тебе дивує що маятник який москалі хитнули в сторону педераційності, після розвалу совка пішов в протилежному напрямку?
budivelnik
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