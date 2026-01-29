Banderlog написав:Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за методи в палестині і лівані мож і домовляться.
Откуда такая уверенность что Нетаньяху посадят,кстати,не озвучите что ему предъявляют в качестве криминала?
воєнні злочини, пов'язані з голодом як методом ведення війни, та навмисний напад на цивільне населення; а також злочини проти людяності, такі як вбивства, переслідування та інші нелюдські діяння. Але якщо хочете розкажіть більше в чому там його звинувачують.
Banderlog написав:Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за методи в палестині і лівані мож і домовляться.
Откуда такая уверенность что Нетаньяху посадят,кстати,не озвучите что ему предъявляют в качестве криминала?
воєнні злочини, пов'язані з голодом як методом ведення війни, та навмисний напад на цивільне населення; а також злочини проти людяності, такі як вбивства, переслідування та інші нелюдські діяння. Але якщо хочете розкажіть більше в чому там його звинувачують.
Это дешёвое враньё от антисемитской ООН и его подразделения бапор. Никакого голода в Газе никогда не было и нет. Что такое намеренное нападение на гражданское население и где там гражданское население? Даже по лживым хаиасовским данным там убито за больше чем два года 74000 в основном боевиков ХАМАСа хотя к ним причисляются и бородатые женщины, и беременные дети. Такого соотношения потерь между гражданским и военными нет ни в одной войне,тем более на таком густонаселенном пятачке И в чем нечеловеческое отношение ЦАХАЛ проявляется, брезгуют насиловать газаватниц?
Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за метод воєнні злочини, пов'язані з голодом як методом ведення війни, та навмисний напад на цивільне населення; а також злочини проти людяності, такі як вбивства, переслідування та інші нелюдські діяння.
Это дешёвое враньё от антисемитской ООН и его подразделения бапор. Никакого голода в Газе никогда не было и нет. Что такое намеренное нападение на гражданское население и где там гражданское население? Даже по лживым хаиасовским данным там убито за больше чем два года 74000 в основном боевиков ХАМАСа хотя к ним причисляются и бородатые женщины, и беременные дети. Такого соотношения потерь между гражданским и военными нет ни в одной войне,тем более на таком густонаселенном пятачке И в чем нечеловеческое отношение ЦАХАЛ проявляется, брезгуют насиловать газаватниц?
Ви спитали, що предявляють нетаньяху, я написав. А кого там і чим насілує цахал а ким брєзгує це вже розказуйте самі я не особо тим інтересуюсь, як і обратним процесом коли насілують цахал Про антисемітський оон насмішили... Палестинці це семіти.
Спорят 2... очень умных женщины. Кто из них умнее, судить не берусь.
Які у вас питання до казашки? Ви в Німеччині вимагаєте обслуговувати вас російською? Після всього що творить Росія у світі, кожна multi-language персона в світі має повне право робити вигляд що не знає російську. Не кажучи вже, що може і дійсно не знати на достатньому для спілкування (а не лише розуміння) рівні.
shapo написав:Слово еврей ты написал капслоком,видимо, исключительно из желания сделать мне комплимент хотя от такого рагуля как ты
Ну і що? це заборонено? ... ППС ти в програшній ситуації, тому моя рекомендація-повитирпай все що ти написав під впливом емоці, я заберу капслок на ЄВРЕЙ і жид з юде... Так і розійдемось.
Киев еврейский 13 декабря 2012
Министерство юстиции Украины дало разъяснения относительно слов "еврей" и "жид"
После того, как народные депутаты Верховной Рады Мирошниченко и Фарион заявили, что слова «жид», «жидовка» и «жидовочка» правильные слова для называния на украинском языке евреев, медиа-проект Элеоноры Гройсман «Киев еврейский» обратился за разъяснением в министерство юстиции Украины. ... Полный текст ответа:
Учредителю и главному редактору Медиа-проекта «Киев еврейский» Элеоноре Гройсман
Проведенный Министерством юстиции анализ не выявил применение в актах законодательства Украины терминов «жиды», «жид» и «жидовка», а также норм которыми бы запрещалось употребление указанных слов. ...
В польском (żyd), словацком (žid), чешском языках (žid), литовском (žydas), венгерском (zsidó), русинско-лемковском (Жыд) этимологическое соответствие русскому слову жид означает как «еврей», так и «иудей» (иногда с орфографическим разграничением — в польском и чешском это слово пишется с большой буквы в этническом значении и с маленькой — в религиозном), и не имеет негативного оттенка.
Спорят 2... очень умных женщины. Кто из них умнее, судить не берусь.
Які у вас питання до казашки? Ви в Німеччині вимагаєте обслуговувати вас російською? Після всього що творить Росія у світі, кожна multi-language персона в світі має повне право робити вигляд що не знає російську. Не кажучи вже, що може і дійсно не знати на достатньому для спілкування (а не лише розуміння) рівні.
Проблемы там начались не "Після всього що творить Росія у світі", а ещё в 1991. И тогда много чего "творили" казахи. И эмиграция русских оттуда была значительная не просто так.
Спорят 2... очень умных женщины. Кто из них умнее, судить не берусь.
Які у вас питання до казашки? Ви в Німеччині вимагаєте обслуговувати вас російською? Після всього що творить Росія у світі, кожна multi-language персона в світі має повне право робити вигляд що не знає російську. Не кажучи вже, що може і дійсно не знати на достатньому для спілкування (а не лише розуміння) рівні.
Проблемы там начались не "Після всього що творить Росія у світі", а ещё в 1991. И тогда много чего "творили" казахи. И эмиграция русских оттуда была значительная не просто так.
А що тебе дивує? Ти думаєш що руССкіє краще відносились до Казахів і Казахської культури ніж до Української? Ти думаєш там не було 70 років руССкаго шовінізму? То чому тебе дивує що маятник який москалі хитнули в сторону педераційності, після розвалу совка пішов в протилежному напрямку?