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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18133181341813518136>
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 17:51

пропогандон стешин про московськое ппо(пво) "журналісту" панкіну:

ПВО прикрывает, но не спасает (как волосы на лобке)


кого з них більше не буде на голобому глазу?

соловьева(який впав в ступор, і потім в запой) замінив гаспарян

У Shapo є сумніви стосовно того , чию сторону візмуть Казахстан чи Узбекістан? Сторону сильнішого.

Тобто Китай, ЄС, США, Британія, ОАЄ чи Саудіти
росія буде в прольоті в наступні навіть не 5 років, а значно швидше
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 21 чер, 2026 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 17:53

  yanyura написав:.........
Киев еврейский
13 декабря 2012

Министерство юстиции Украины дало разъяснения относительно слов "еврей" и "жид"

После того, как народные депутаты Верховной Рады Мирошниченко и Фарион заявили, что слова «жид», «жидовка» и «жидовочка» правильные слова для называния на украинском языке евреев, медиа-проект Элеоноры Гройсман «Киев еврейский» обратился за разъяснением в министерство юстиции Украины.
...
Полный текст ответа:

Учредителю и главному редактору
Медиа-проекта «Киев еврейский»
Элеоноре Гройсман

Проведенный Министерством юстиции анализ не выявил применение в актах законодательства Украины терминов «жиды», «жид» и «жидовка», а также норм которыми бы запрещалось употребление указанных слов.
...

https://evreiskiy.kiev.ua/razjasnenija- ... 11893.html

В польском (żyd), словацком (žid), чешском языках (žid), литовском (žydas), венгерском (zsidó), русинско-лемковском (Жыд) этимологическое соответствие русскому слову жид означает как «еврей», так и «иудей» (иногда с орфографическим разграничением — в польском и чешском это слово пишется с большой буквы в этническом значении и с маленькой — в религиозном), и не имеет негативного оттенка.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4

Ответ Минюста не очень умный.
До того, чтобы законодательно запрещать слова, мы ещё не дошли.
А то, что в польском, литовском, словацком, ... используется слово "жид", так то у них. Различия исторически сложились.
"В современном украинском языке, несмотря на исторические региональные особенности Запада, слово «жид» сегодня воспринимается абсолютным большинством населения как оскорбительное и ксенофобское, аналогично русскому языку. В академических словарях оно четко зафиксировано с пометой «бранное» или «устаревшее, пренебрежительное»."
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ответ Минюста не очень умный.
Саме головне що будь який парторг на пенсії може заперечити висновок Мінюста і привести СВОЇ фантазії по цьому питанню...
ПС
парторг в тебе є гуманітарна освіта?
ти ж по офіційній версії технарь....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 18:05

yanyura

В польском (żyd), словацком (žid), чешском языках (žid), литовском (žydas), венгерском (zsidó), русинско-лемковском (Жыд) этимологическое соответствие русскому слову жид означает как «еврей», так и «иудей» (иногда с орфографическим разграничением — в польском и чешском это слово пишется с большой буквы в этническом значении и с маленькой — в религиозном), и не имеет негативного оттенка.



все так, але більшовики(комуністи згодом) не дуже раділи своїм еврейським призвищам і брали псевдо

Перший радянський уряд (Рада народних комісарів), сформований Володимиром Леніним у 1917 році, складався переважно з осіб єврейського походження. У найвищому керівництві більшовиків євреї становили абсолютну більшість, хоча офіційна етнічна статистика уряду часто варіювалася залежно від посади та періоду.

Ключові єврейські діячі в керівництві радянської держави:
Лев Троцький (Бронштейн): Народний комісар із закордонних справ, а згодом — Народний комісар з військових та морських справ. Створив Червону армію, був ключовою фігурою в уряді.

Григорій Зінов’єв (Радомисльський): Один із найближчих соратників Леніна, керівник Ленінградської парторганізації та голова Комінтерну.

Лев Каменєв (Розенфельд): Голова Московської ради, заступник голови Ради народних комісарів (РНК) та Ради праці й оборони.

Яків Свердлов: Перший голова ВЦВК (Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету), фактично глава радянського парламенту. Відповідав за організаційну розбудову партії.

Мойсей Урицький: Голова Петроградської ЧК, що відіграла головну роль у "червоному терорі".

Максим Литвинов (Фінкельштейн): Член колегії Наркомату закордонних справ, в майбутньому — радянський дипломат.

Карл Радек (Собельсон): Керівник відділу міжнародної інформації, один із провідних публіцистів та ідеологів партії.

Григорій Сокольніков (Брильянтов): Нарком фінансів, автор грошової реформи 1922–1924 років.
Яків Ганецький (Фюрстенберг): Уповноважений Наркомату фінансів, фінансист-більшовик, що допомагав організовувати перевезення Леніна в «пломбованому вагоні».


в 1970-1990 за слово "жид" могли погнати з комсомолу (і тоді автоматом з інституту)
у мене в роті був один казах і один осетин, жодного слова за 5 років стосовно національності, а евреїв було багато-15% мінімум(це ж Одеса)
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 18:25

  yanyura написав:
Полный текст ответа:

Проведенный Министерством юстиции анализ не выявил применение в актах законодательства Украины терминов «жиды», «жид» и «жидовка», а также норм которыми бы запрещалось употребление указанных слов.
...


Отличный ответ для юридической казуистики...
А вот так тоже правильно:
"Проведенный Министерством юстиции анализ не выявил применение в актах законодательства Украины терминов «негры», «долбодятлы» и «кацапы», а также норм которыми бы запрещалось употребление указанных слов. :D
TUR
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 18:31

  prodigy написав:yanyura

В польском (żyd), словацком (žid), чешском языках (žid), литовском (žydas), венгерском (zsidó), русинско-лемковском (Жыд) этимологическое соответствие русскому слову жид означает как «еврей», так и «иудей» (иногда с орфографическим разграничением — в польском и чешском это слово пишется с большой буквы в этническом значении и с маленькой — в религиозном), и не имеет негативного оттенка.



все так, але більшовики(комуністи згодом) не дуже раділи своїм еврейським призвищам і брали псевдо

Перший радянський уряд (Рада народних комісарів), сформований Володимиром Леніним у 1917 році, складався переважно з осіб єврейського походження. У найвищому керівництві більшовиків євреї становили абсолютну більшість, хоча офіційна етнічна статистика уряду часто варіювалася залежно від посади та періоду.
...........


в 1970-1990 за слово "жид" могли погнати з комсомолу (і тоді автоматом з інституту)
у мене в роті був один казах і один осетин, жодного слова за 5 років стосовно національності, а евреїв було багато-15% мінімум(це ж Одеса)

И что сказать хотели своей исторической справкой и опытом своей роты?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 18:33

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД
Спорят 2... очень умных женщины. Кто из них умнее, судить не берусь.


Які у вас питання до казашки? Ви в Німеччині вимагаєте обслуговувати вас російською? Після всього що творить Росія у світі, кожна multi-language персона в світі має повне право робити вигляд що не знає російську. Не кажучи вже, що може і дійсно не знати на достатньому для спілкування (а не лише розуміння) рівні.

Проблемы там начались не "Після всього що творить Росія у світі", а ещё в 1991. И тогда много чего "творили" казахи. И эмиграция русских оттуда была значительная не просто так.

й які ж проблеми почалися? руським довелося вчити казахську? а чому зупинилася еміграція? як на мене - вчити державну мову чи емігрувати деінде інше - звичайний вибір. це лише руські не хочуть вчить - ані на Брайтоні, ані в країнах Балтії.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 18:57

  pesikot написав:Можно мати національність, а можно мати ідентичність ...

Можно бути ... ким-завгодно по національності, а по ідентичності - московитським вЯлікоросом

и более того воевать в ЗСУ
доказано на форуме
просто бабки? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 19:03

  ЛАД написав:
  prodigy написав:

все так, але більшовики(комуністи згодом) не дуже раділи своїм еврейським призвищам і брали псевдо

Перший радянський уряд (Рада народних комісарів), сформований Володимиром Леніним у 1917 році, складався переважно з осіб єврейського походження. У найвищому керівництві більшовиків євреї становили абсолютну більшість, хоча офіційна етнічна статистика уряду часто варіювалася залежно від посади та періоду.
...........


в 1970-1990 за слово "жид" могли погнати з комсомолу (і тоді автоматом з інституту)
у мене в роті був один казах і один осетин, жодного слова за 5 років стосовно національності, а евреїв було багато-15% мінімум(це ж Одеса)

И что сказать хотели своей исторической справкой и опытом своей роты?

"был как то в роте у меня один х.й..."(с) :mrgreen:
апд
"у нас був один вітя п**ов(з ростову на дону), намагався стати паханом у взводі(каже я кмс з боксу), то йому у відповідь, якщо хоч кого пальцем
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:mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 21 чер, 2026 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 19:11

  ЛАД написав:Ответ Минюста не очень умный.
До того, чтобы законодательно запрещать слова, мы ещё не дошли.
А то, что в польском, литовском, словацком, ... используется слово "жид", так то у них. Различия исторически сложились.
"В современном украинском языке, несмотря на исторические региональные особенности Запада, слово «жид» сегодня воспринимается абсолютным большинством населения как оскорбительное и ксенофобское, аналогично русскому языку. В академических словарях оно четко зафиксировано с пометой «бранное» или «устаревшее, пренебрежительное»."

негативний контекст слово "жид" мало виключно в російський мові. й відповідно лише тому це потрапило в українську мову на територіях, які були в складі російської імперії/срср. слово "єврей" теж потрапило до нас з російської мови. враховуючи побажання єврейських громадян України, то так, можна це слово не вживати. але ще раз - це лише через російський вплив
Shaman
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