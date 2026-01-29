Министерство юстиции Украины дало разъяснения относительно слов "еврей" и "жид"
После того, как народные депутаты Верховной Рады Мирошниченко и Фарион заявили, что слова «жид», «жидовка» и «жидовочка» правильные слова для называния на украинском языке евреев, медиа-проект Элеоноры Гройсман «Киев еврейский» обратился за разъяснением в министерство юстиции Украины. ... Полный текст ответа:
Учредителю и главному редактору Медиа-проекта «Киев еврейский» Элеоноре Гройсман
Проведенный Министерством юстиции анализ не выявил применение в актах законодательства Украины терминов «жиды», «жид» и «жидовка», а также норм которыми бы запрещалось употребление указанных слов. ...
В польском (żyd), словацком (žid), чешском языках (žid), литовском (žydas), венгерском (zsidó), русинско-лемковском (Жыд) этимологическое соответствие русскому слову жид означает как «еврей», так и «иудей» (иногда с орфографическим разграничением — в польском и чешском это слово пишется с большой буквы в этническом значении и с маленькой — в религиозном), и не имеет негативного оттенка.
Ответ Минюста не очень умный. До того, чтобы законодательно запрещать слова, мы ещё не дошли. А то, что в польском, литовском, словацком, ... используется слово "жид", так то у них. Различия исторически сложились. "В современном украинском языке, несмотря на исторические региональные особенности Запада, слово «жид» сегодня воспринимается абсолютным большинством населения как оскорбительное и ксенофобское, аналогично русскому языку. В академических словарях оно четко зафиксировано с пометой «бранное» или «устаревшее, пренебрежительное»."
В польском (żyd), словацком (žid), чешском языках (žid), литовском (žydas), венгерском (zsidó), русинско-лемковском (Жыд) этимологическое соответствие русскому слову жид означает как «еврей», так и «иудей» (иногда с орфографическим разграничением — в польском и чешском это слово пишется с большой буквы в этническом значении и с маленькой — в религиозном), и не имеет негативного оттенка.
все так, але більшовики(комуністи згодом) не дуже раділи своїм еврейським призвищам і брали псевдо
Перший радянський уряд (Рада народних комісарів), сформований Володимиром Леніним у 1917 році, складався переважно з осіб єврейського походження. У найвищому керівництві більшовиків євреї становили абсолютну більшість, хоча офіційна етнічна статистика уряду часто варіювалася залежно від посади та періоду.
Ключові єврейські діячі в керівництві радянської держави: Лев Троцький (Бронштейн): Народний комісар із закордонних справ, а згодом — Народний комісар з військових та морських справ. Створив Червону армію, був ключовою фігурою в уряді.
Григорій Зінов’єв (Радомисльський): Один із найближчих соратників Леніна, керівник Ленінградської парторганізації та голова Комінтерну.
Лев Каменєв (Розенфельд): Голова Московської ради, заступник голови Ради народних комісарів (РНК) та Ради праці й оборони.
Яків Свердлов: Перший голова ВЦВК (Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету), фактично глава радянського парламенту. Відповідав за організаційну розбудову партії.
Мойсей Урицький: Голова Петроградської ЧК, що відіграла головну роль у "червоному терорі".
Максим Литвинов (Фінкельштейн): Член колегії Наркомату закордонних справ, в майбутньому — радянський дипломат.
Карл Радек (Собельсон): Керівник відділу міжнародної інформації, один із провідних публіцистів та ідеологів партії.
Григорій Сокольніков (Брильянтов): Нарком фінансів, автор грошової реформи 1922–1924 років. Яків Ганецький (Фюрстенберг): Уповноважений Наркомату фінансів, фінансист-більшовик, що допомагав організовувати перевезення Леніна в «пломбованому вагоні».
в 1970-1990 за слово "жид" могли погнати з комсомолу (і тоді автоматом з інституту) у мене в роті був один казах і один осетин, жодного слова за 5 років стосовно національності, а евреїв було багато-15% мінімум(це ж Одеса)
Проведенный Министерством юстиции анализ не выявил применение в актах законодательства Украины терминов «жиды», «жид» и «жидовка», а также норм которыми бы запрещалось употребление указанных слов. ...
Отличный ответ для юридической казуистики... А вот так тоже правильно: "Проведенный Министерством юстиции анализ не выявил применение в актах законодательства Украины терминов «негры», «долбодятлы» и «кацапы», а также норм которыми бы запрещалось употребление указанных слов.
В польском (żyd), словацком (žid), чешском языках (žid), литовском (žydas), венгерском (zsidó), русинско-лемковском (Жыд) этимологическое соответствие русскому слову жид означает как «еврей», так и «иудей» (иногда с орфографическим разграничением — в польском и чешском это слово пишется с большой буквы в этническом значении и с маленькой — в религиозном), и не имеет негативного оттенка.
все так, але більшовики(комуністи згодом) не дуже раділи своїм еврейським призвищам і брали псевдо
Перший радянський уряд (Рада народних комісарів), сформований Володимиром Леніним у 1917 році, складався переважно з осіб єврейського походження. У найвищому керівництві більшовиків євреї становили абсолютну більшість, хоча офіційна етнічна статистика уряду часто варіювалася залежно від посади та періоду. ...........
в 1970-1990 за слово "жид" могли погнати з комсомолу (і тоді автоматом з інституту) у мене в роті був один казах і один осетин, жодного слова за 5 років стосовно національності, а евреїв було багато-15% мінімум(це ж Одеса)
И что сказать хотели своей исторической справкой и опытом своей роты?
Спорят 2... очень умных женщины. Кто из них умнее, судить не берусь.
Які у вас питання до казашки? Ви в Німеччині вимагаєте обслуговувати вас російською? Після всього що творить Росія у світі, кожна multi-language персона в світі має повне право робити вигляд що не знає російську. Не кажучи вже, що може і дійсно не знати на достатньому для спілкування (а не лише розуміння) рівні.
Проблемы там начались не "Після всього що творить Росія у світі", а ещё в 1991. И тогда много чего "творили" казахи. И эмиграция русских оттуда была значительная не просто так.
й які ж проблеми почалися? руським довелося вчити казахську? а чому зупинилася еміграція? як на мене - вчити державну мову чи емігрувати деінде інше - звичайний вибір. це лише руські не хочуть вчить - ані на Брайтоні, ані в країнах Балтії.
все так, але більшовики(комуністи згодом) не дуже раділи своїм еврейським призвищам і брали псевдо
Перший радянський уряд (Рада народних комісарів), сформований Володимиром Леніним у 1917 році, складався переважно з осіб єврейського походження. У найвищому керівництві більшовиків євреї становили абсолютну більшість, хоча офіційна етнічна статистика уряду часто варіювалася залежно від посади та періоду. ...........
в 1970-1990 за слово "жид" могли погнати з комсомолу (і тоді автоматом з інституту) у мене в роті був один казах і один осетин, жодного слова за 5 років стосовно національності, а евреїв було багато-15% мінімум(це ж Одеса)
И что сказать хотели своей исторической справкой и опытом своей роты?
"был как то в роте у меня один х.й..."(с) апд "у нас був один вітя п**ов(з ростову на дону), намагався стати паханом у взводі(каже я кмс з боксу), то йому у відповідь, якщо хоч кого пальцем -вночі тебе відрехтуємо банками (табурет на флоті), прожив останні році у екіпажу сам(дали йому псевдо-угрюмий)"(с)prodigy
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 21 чер, 2026 19:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Ответ Минюста не очень умный. До того, чтобы законодательно запрещать слова, мы ещё не дошли. А то, что в польском, литовском, словацком, ... используется слово "жид", так то у них. Различия исторически сложились. "В современном украинском языке, несмотря на исторические региональные особенности Запада, слово «жид» сегодня воспринимается абсолютным большинством населения как оскорбительное и ксенофобское, аналогично русскому языку. В академических словарях оно четко зафиксировано с пометой «бранное» или «устаревшее, пренебрежительное»."
негативний контекст слово "жид" мало виключно в російський мові. й відповідно лише тому це потрапило в українську мову на територіях, які були в складі російської імперії/срср. слово "єврей" теж потрапило до нас з російської мови. враховуючи побажання єврейських громадян України, то так, можна це слово не вживати. але ще раз - це лише через російський вплив