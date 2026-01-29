flyman написав:Для націоналізму (класичного націонал-буржуа), потрібно щоб більшість населення проживала в містах, а в Україні хіба що це Донбас.
Кх-кх
Київська область (без міста Києва):
Це культурний шаблон де українець означало селянин) насправді українці давно городська нація. Добавити іще що селяни теж часто працювати їздять в місто.. Тут непонятно чому націоналізм він привязує до міста?
flyman написав:Для націоналізму (класичного націонал-буржуа), потрібно щоб більшість населення проживала в містах, а в Україні хіба що це Донбас.
Кх-кх
Київська область (без міста Києва):
Це культурний шаблон де українець означало селянин) насправді українці давно городська нація. Добавити іще що селяни теж часто працювати їздять в місто.. Тут непонятно чому націоналізм він привязує до міста?
Не очень давно - сельское и городское население сравнялись только в 1965. Ещё в 1950 соотношение было 34 к 66% в пользу села. Переход произошёл очень быстро и многие горожане ещё не сразу порвали связь с селом. Так что отчасти flyman прав.
Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за метод воєнні злочини, пов'язані з голодом як методом ведення війни, та навмисний напад на цивільне населення; а також злочини проти людяності, такі як вбивства, переслідування та інші нелюдські діяння.
Это дешёвое враньё от антисемитской ООН и его подразделения бапор. Никакого голода в Газе никогда не было и нет. Что такое намеренное нападение на гражданское население и где там гражданское население? Даже по лживым хаиасовским данным там убито за больше чем два года 74000 в основном боевиков ХАМАСа хотя к ним причисляются и бородатые женщины, и беременные дети. Такого соотношения потерь между гражданским и военными нет ни в одной войне,тем более на таком густонаселенном пятачке И в чем нечеловеческое отношение ЦАХАЛ проявляется, брезгуют насиловать газаватниц?
Ви спитали, що предявляють нетаньяху, я написав. А кого там і чим насілує цахал а ким брєзгує це вже розказуйте самі я не особо тим інтересуюсь, як і обратним процесом коли насілують цахал Про антисемітський оон насмішили... Палестинці це семіти.
Я спросил что предъявляет израильский суд Нетаньяху,а не МУС с давно дискредитированным прокурором пакистанцем который никогда не посадит ни Нетаньяху,ни Галанта,ни Путина как бы об этом не мечтали такие как вы - для этого нужно оккупировать Израиль и Россию. Про семитов хотя бы Википедию открыли прежде чем чушь постить - это лингвистическое понятие не имеющее никакого отношения к этносу или нации,примерно как немцы и французы относящиеся к одной группе. О палестинцах ещё смешнее. Нет такого народа и никогда не было. Его придумали в КГБ СССР в начале 60-х назвав так арабов проживающих в Газе и Иудее и Самарии как ООП. До 1948г палестинцами называли евреев живших в Эрец Исраэль
prodigy написав: У Shapo є сумніви стосовно того , чию сторону візмуть Казахстан чи Узбекістан? Сторону сильнішого.
Тобто Китай, ЄС, США, Британія, ОАЄ чи Саудіти росія буде в прольоті в наступні навіть не 5 років, а значно швидше
Да неужели. После провала США в Иране, превращения ЕС и Британии в халифат если следующие выборы не изменят ситуацию. ОАЭ и саудитам нужно в ближайшие 5 лет о своей безопасности думать,а не о экспансии. Единственный реальный игрок в Средней Азии это Китай. До этого Турция пыталась создать великий Туран ,но сейчас турецкому султану тоже не до них из-за проблем в экономике. Что касается Китая ,то он активен в Таджикистане и Узбекистане также,как в Африке. Но есть одно но - Синцьзян уйгурская АО где братья уйгуров живущих в Казахстане и Узбекистане сейчас в концлагерях и под жёстким прессом. Так называемая мировая общественность обвиняющая Израиль в смертных грехах об этом скромно помалкивает как и нынешние коррумпированные правители Средней Азии,но что будет через 5 лет в этих странах как и в России одному богу,или скорее применительно к ним Аллаху известно ,так что я бы не был так уверен ни в одном прогнозе
Коли поміняється режим в ізраїлі і бібі врешті посадять за метод воєнні злочини, пов'язані з голодом як методом ведення війни, та навмисний напад на цивільне населення; а також злочини проти людяності, такі як вбивства, переслідування та інші нелюдські діяння.
Это дешёвое враньё от антисемитской ООН и его подразделения бапор. Никакого голода в Газе никогда не было и нет. Что такое намеренное нападение на гражданское население и где там гражданское население? Даже по лживым хаиасовским данным там убито за больше чем два года 74000 в основном боевиков ХАМАСа хотя к ним причисляются и бородатые женщины, и беременные дети. Такого соотношения потерь между гражданским и военными нет ни в одной войне,тем более на таком густонаселенном пятачке И в чем нечеловеческое отношение ЦАХАЛ проявляется, брезгуют насиловать газаватниц?
Ви спитали, що предявляють нетаньяху, я написав. А кого там і чим насілує цахал а ким брєзгує це вже розказуйте самі я не особо тим інтересуюсь, як і обратним процесом коли насілують цахал Про антисемітський оон насмішили... Палестинці це семіти.
Я спросил что предъявляет израильский суд Нетаньяху,а не МУС с давно дискредитированным прокурором пакистанцем который никогда не посадит ни Нетаньяху,ни Галанта,ни Путина как бы об этом не мечтали такие как вы - для этого нужно оккупировать Израиль и Россию. Про семитов хотя бы Википедию открыли прежде чем чушь постить - это лингвистическое понятие не имеющее никакого отношения к этносу или нации,примерно как немцы и французы относящиеся к одной группе. О палестинцах ещё смешнее. Нет такого народа и никогда не было. Его придумали в КГБ СССР в начале 60-х назвав так арабов проживающих в Газе и Иудее и Самарии как ООП. До 1948г палестинцами называли евреев живших в Эрец Исраэль
Серйозно ? Лінгвістичне? А якщо євреї не говорять на ідиш а приміром на німецькій мові чи українській то не любов до них вже не є антисемітизмом? Палестинці народ. І мають право на свою національну державу. На рахунок мрій то мені якось байдуже чи посадять в гаазі вашого премєра чи ні. Воюйте собі і далі.) І розказуйте про антисемітизм оточуючих вас семітів) Побачим що буде через пару десятку років в європі коли там мусульманські спільноти прийдуть до влади. Хоча ви як мудрий єврей не побачите, ви вирішили переїхати австралію. В принципі вибір правильний.
При этом удар по станции в н.п. Лохивка показан почему-то тоже 4 раза.
Переглянув ще раз то відео - там удари у різні місця станції, тобто було декілька БПЛА + контрольний обліт.
А если зимой начнут бить по газовым компрессорным станциям у нас?
А по чому вони у нас не били? По ГЕС били, по ТЕЦ били, навіть по ЧАЕС два раза було попадання (перший раз по конфайменту у лютому 2025, другий - у червні 2026 по ХОЯТ), били і по газовій інфраструктурі:
На протяжении четырех лет войны Россия традиционно наносит удары по энергосистеме Украины накануне зимы, что Украина и ее союзники называют преднамеренной стратегией по истощению гражданского населения[3][2]. В преддверии зимы 2026 года Россия также атаковала газовую инфраструктуру Украины (скважины, газохранилища, трубопроводы и другие критические компоненты) для нарушения системы теплоснабжения[2][a].