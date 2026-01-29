Додано: Пон 22 чер, 2026 01:56

yanyura написав: budivelnik написав: shapo написав: Слово еврей ты написал капслоком,видимо, исключительно из желания сделать мне комплимент хотя от такого рагуля как ты Слово еврей ты написал капслоком,видимо, исключительно из желания сделать мне комплимент хотя от такого рагуля как ты



Ну і що?

це заборонено?

...

ППС

ти в програшній ситуації, тому моя рекомендація-повитирпай все що ти написав під впливом емоці, я заберу капслок на ЄВРЕЙ і жид з юде...

Так і розійдемось Ну і що?це заборонено?...ППСти в програшній ситуації, тому моя рекомендація-повитирпай все що ти написав під впливом емоці, я заберу капслок на ЄВРЕЙ і жид з юде...Так і розійдемось

У меня нет никаких эмоций,тем более давно зная кто это пишет и почему.Вот только я абсолютно не в проигрышной ситуации ибо я имею возможность жить и даже работать несмотря на солидный возраст где хочу в отличие от тебя способного быть лавочником только на Галичине,да и детки твои недалеко от тебя ушли.Ты по старой совковой привычке помноженной на двухтысячелетнюю традицию европейского антисемитизма решил упомянуть мою национальность в надежде что я начну втягивать голову в плечи и комплексовать как большинство галутных евреев в большинстве европейских и не только стран.Но 4 года жизни в Израиле научили меня гордится этим фактом который,естественно,как и у каждого человека от каких бы родителей он не родился не зависит от него никоим образом.Эта страна при всех ее недостатках которые есть в любой,даже в самой благополучной стране, намного лучше относится к своим гражданам,особенно старикам в отличие от нынешней незалежной Украины,намного лучше готова к войнам постоянно воюя и поэтому ее есть за что уважать.Вытирать мне уже нечего,тк модеры сделали это сами по обыкновению оставив оскорбления в мой адрес