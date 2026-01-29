yanyura написав:budivelnik написав:
Ну і що?
це заборонено?
...
ППС
ти в програшній ситуації, тому моя рекомендація-повитирпай все що ти написав під впливом емоці, я заберу капслок на ЄВРЕЙ і жид з юде...
Так і розійдемось
У меня нет никаких эмоций,тем более давно зная кто это пишет и почему.
Вот только я абсолютно не в проигрышной ситуации ибо я имею возможность жить и даже работать несмотря на солидный возраст где хочу в отличие от тебя способного быть лавочником только на Галичине,да и детки твои недалеко от тебя ушли.
Ты по старой совковой привычке помноженной на двухтысячелетнюю традицию европейского антисемитизма решил упомянуть мою национальность в надежде что я начну втягивать голову в плечи и комплексовать как большинство галутных евреев в большинстве европейских и не только стран.
Но 4 года жизни в Израиле научили меня гордится этим фактом который,естественно,как и у каждого человека от каких бы родителей он не родился не зависит от него никоим образом.
Эта страна при всех ее недостатках которые есть в любой,даже в самой благополучной стране, намного лучше относится к своим гражданам,особенно старикам в отличие от нынешней незалежной Украины,намного лучше готова к войнам постоянно воюя и поэтому ее есть за что уважать.
Вытирать мне уже нечего,тк модеры сделали это сами по обыкновению оставив оскорбления в мой адрес