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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 22 чер, 2026 01:56
yanyura написав: budivelnik написав: shapo написав:
Слово еврей ты написал капслоком,видимо, исключительно из желания сделать мне комплимент хотя от такого рагуля как ты
Ну і що?
це заборонено?
...
ППС
ти в програшній ситуації, тому моя рекомендація-повитирпай все що ти написав під впливом емоці, я заберу капслок на ЄВРЕЙ і жид з юде...
Так і розійдемось
У меня нет никаких эмоций,тем более давно зная кто это пишет и почему.
Вот только я абсолютно не в проигрышной ситуации ибо я имею возможность жить и даже работать несмотря на солидный возраст где хочу в отличие от тебя способного быть лавочником только на Галичине,да и детки твои недалеко от тебя ушли.
Ты по старой совковой привычке помноженной на двухтысячелетнюю традицию европейского антисемитизма решил упомянуть мою национальность в надежде что я начну втягивать голову в плечи и комплексовать как большинство галутных евреев в большинстве европейских и не только стран.
Но 4 года жизни в Израиле научили меня гордится этим фактом который,естественно,как и у каждого человека от каких бы родителей он не родился не зависит от него никоим образом.
Эта страна при всех ее недостатках которые есть в любой,даже в самой благополучной стране, намного лучше относится к своим гражданам,особенно старикам в отличие от нынешней незалежной Украины,намного лучше готова к войнам постоянно воюя и поэтому ее есть за что уважать.
Вытирать мне уже нечего,тк модеры сделали это сами по обыкновению оставив оскорбления в мой адрес
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Додано: Пон 22 чер, 2026 02:07
prodigy написав:
в 1970-1990 за слово "жид" могли погнати з комсомолу (і тоді автоматом з інституту)
у мене в роті був один казах і один осетин, жодного слова за 5 років стосовно національності, а евреїв було багато-15% мінімум(це ж Одеса)
Ещё напишите что в СССР не было государственного антисемитизма и инвалидов пятого пункта паспорта.
Про Одессу ничего сказать не могу ибо тогда не жил в Украине,но существовал негласный перечень вузов и организаций куда евреям вход был запрещен. В МИСИ где я учился в аспирантуре была очень сильная математическая школа по одной простой причине - ректор МГУ Садовничий был антисемит и евреев на мехмат элементарно не пропускали.
После 1939 был сильно ограничен прием в НКВД - КГБ несмотря на выложенные тут простыне о участии евреев в создании СССР и ГУЛАГа.
А филологические изыски о названии евреев в разных языках совершенно напрасны - я давно это знаю и точно не хуже отметившиеся.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 02:14
budivelnik написав:
. А що тебе дивує?
Ти думаєш що руССкіє краще відносились до Казахів і Казахської культури ніж до Української?
Ти думаєш там не було 70 років руССкаго шовінізму?
То чому тебе дивує що маятник який москалі хитнули в сторону педераційності, після розвалу совка пішов в протилежному напрямку?
А ты что,жил и работал в Казахстане при совке что так категорично рассуждаешь о том,что там было,кто и что сделал?
Твой "маятник" всего-навсего результат правления перекрасившихся в националистов бывших комсомольцев и коммуняк немного перемешанный с бывшими цеховиками и криминалом,причем практически в всех бывших республиках.
И строят они их так,как учили в партшколах рассказывая о язвах капитализма.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 03:06
Banderlog написав: shapo написав:
Я спросил что предъявляет израильский суд Нетаньяху,а не МУС с давно дискредитированным прокурором пакистанцем который никогда не посадит ни Нетаньяху,ни Галанта,ни Путина как бы об этом не мечтали такие как вы - для этого нужно оккупировать Израиль и Россию.
Про семитов хотя бы Википедию открыли прежде чем чушь постить - это лингвистическое понятие не имеющее никакого отношения к этносу или нации,примерно как немцы и французы относящиеся к одной группе.
О палестинцах ещё смешнее.
Нет такого народа и никогда не было.
Его придумали в КГБ СССР в начале 60-х назвав так арабов проживающих в Газе и Иудее и Самарии как ООП.
До 1948г палестинцами называли евреев живших в Эрец Исраэль
Серйозно ? Лінгвістичне? А якщо євреї не говорять на ідиш а приміром на німецькій мові чи українській то не любов до них вже не є антисемітизмом?
Палестинці народ. І мають право на свою національну державу.
На рахунок мрій то мені якось байдуже чи посадять в гаазі вашого премєра чи ні.
Воюйте собі і далі.)
І розказуйте про антисемітизм оточуючих вас семітів)
Побачим що буде через пару десятку років в європі коли там мусульманські спільноти прийдуть до влади.
Хоча ви як мудрий єврей не побачите, ви вирішили переїхати австралію. В принципі вибір правильний.
Игра с терминами семиты и антисемиты идёт с 70-х годов 19 века когда этот термин появился у немцев.
С тех пор этот расистский антисемитизм не имеющий никакого отношения к арабам претерпел изменения в сторону нового антисемитизма под названием антисионизм и левый антисемитизм в отличие от религиозного антисемитизма в христианстве с императора Константина и исламе переписанных из Торы.
Так что эту эквилибристику с этимологией слова антисемитизм оставьте историкам и филологам.
Что касается палестинского народа,то тут намного проще - если вы убеждены ,что такой народ существовал до 1964г,то,может, приведет элементы его государственности, упоминания в истории, экономике,праве ибо даже решение ООН от 1947г подразумевало создания двух государств - еврейского и арабского,но никакого не палестинского.
Арабы палестинской автономии и сектора Газы который с 2006г после ухода Израиля де-факто и есть государственно- террористическое образование давно могли создать свое государство,тем более что Эхуд Барак давал им для этого все возможные условия.
Но оно им не нужно,тк эти потомственные беженцы живущие за счёт подачек с всего мира существуют только для того,чтобы обвинить Израиль в геноциде и апартеиде.
В эти образования влиты сотни миллиардов долларов,но они потратили их на тоннели сопоставимые с московским метро и воспитание из детей шахидов единственная цель которых убить еврея.
Что касается моей "мудрости", то здесь опять мимо - переезд в Израиль был тщетной попыткой спасти жену от запущенного рака, а выезд в Австралию это соединение с единственным оставшимся мне близким человеком.
А насколько это легко и просто спросите у миллионов украинских беженцев вынужденных жить сейчас в других странах,уча новый язык, привыкая к новым правилам и ментальности,особенно в зрелом возрасте.
Ну а если ислам действительно победит в Европе ,то Украина от этого точно не выиграет,особенно на фоне нынешней демографической пропасти
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Додано: Пон 22 чер, 2026 03:35
shapo написав:
Так что эту эквилибристику с этимологией слова антисемитизм оставьте историкам и филологам.
та щас, приятелю, прям візьму з розбігу і оставлю
Я сподівався ви помітите що ідиш не семітська мовна група а германська...
Тоді вийде що філологічно євреї не семітського походження
і доведеться перейти на ндентифікацію генетичну
тоді виявиться, що українські євреї більше українці ніж семіти а німецькі євреї більше німці ніж семіти.
і звязок ваш з євреями, що жили на території палестини до часів зруйнування римлянами храму і генетично і філологічно малодоказуємий.
Можно було по релігійній лінії... но якось так склалось що й іудейського віросповідання у вас зараз не переважна кількість а більше атеїстів.
Тому ваші претензії на те, що ви народ і маєте право на державність теж базуються на тонкому льду.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 04:52
А если зимой начнут бить по газовым компрессорным станциям у нас?
І Україна, і коцаби бʼють по всьому по чому можуть дотягнутися. По газовим сховищам (в Стрию, здається) теж били і по їх заявам навіть успішно. Єдине що не чіпали - безпосередньо самі АЕС (але їх периферерію також били) , тут мабуть дійсно є взаємні домовленості .
Не можна , ЛАД, з одного боку хотіти всадити росію за стіл перемовин, а з іншого «а давайте бити їх якомога менше, щоб раптом не страждали».
Я частково поділяю песимізм щмідта, який весь час бурчить що «коцаби «завтра» скопіюють тактику мідл-страйків і діп-страйк і масштабують.», в тому сенсі що до будь чого можна прилаштуватися і знайти протидію, і від наших ударів коцаби також знайдуть. Тому поки є можливість руйнувати їм економіку - це треба робити. Ну і ясна справа тиснути на тему перемовин.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 05:00
Banderlog написав: shapo написав:
Так что эту эквилибристику с этимологией слова антисемитизм оставьте историкам и филологам.
та щас, приятелю, прям візьму з розбігу і оставлю
Я сподівався ви помітите що ідиш не семітська мовна група а германська...
Тоді вийде що філологічно євреї не семітського походження
і доведеться перейти на ндентифікацію генетичну
тоді виявиться, що українські євреї більше українці ніж семіти а німецькі євреї більше німці ніж семіти.
і звязок ваш з євреями, що жили на території палестини до часів зруйнування римлянами храму і генетично і філологічно малодоказуємий.
Можно було по релігійній лінії... но якось так склалось що й іудейського віросповідання у вас зараз не переважна кількість а більше атеїстів.
Тому ваші претензії на те, що ви народ і маєте право на державність теж базуються на тонкому льду.
Ну если вы решили полезть глубже,то здесь уже придется привлекать генетику ибо язык в период 2000- летнего рассеяния дело преходящее.
Поэтому существуют не только ашкеназы с идиш,но и бухарские и горские евреи с фарси,грузинские которые на грузинском и там вообще разобраться не могут кто раньше появился в Грузии. А ещё есть восточные мизрахи с арабским,сефарды с ладино и даже индийские и китайские уж не знаю с каким. Кстати,и афганских пуштунов причисляют к одному из 12 потерянных колен Израиля исходя из их традиций.
А с генетикой это к Дорону Бехару с его митохондриальной ДНК и другим генетикам,но не к российскому Клесову.
Евреи и после разрушения римлянами второго храма и переименования Иудеи в Палестину ( откуда и ноги растут у этого псевдонарода появившегося там в качестве очередного захватчика только через 700 лет) постоянно жили в Иерусалиме и Цфате о чем говорили посещавшие эту заброшенную турецкую провинцию путешественники,в частности Марк Твен в 60-х годах 19 века задолго до того,как Ротшильд начал выкупать там земли для российских евреев.
Про иудейское вероисповедание лучше не вспоминайте ,т.к.там ещё сложнее чем с термином антисемитизм - ни тебе Ватикана,ни Москвы с Стамбулом ,да и равин даже не мулла или поп с ксендзом,а всего-навсего учитель.
Претензии на государство у евреев как и у любого другого народа могут осуществляться только через военную и экономическую составляющую,а религия или история это все вторично и вспоминаются только для оправдания какой нибудь агрессии как у путькина с печенегами.
И здесь о украинской государственности как по мне лучшую оценку дал историк Данила Яневский которого сейчас предают анафеме украинские хунвейбины
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Додано: Пон 22 чер, 2026 05:34
ЛАД написав: Banderlog написав: ЛАД написав:
Переход произошёл очень быстро и многие горожане ещё не сразу порвали связь с селом. Так что отчасти flyman
прав.
звязок з селом це ?
Від баби паї в оренді в агрохолдингу?
Да нет.
Чисто морально-психологическия связь. Эти связи так быстро не рвутся.
Рвуться і дуже швидко. Навіть ті хто в 17 років виїхав в місто і більше не повернувся , їздять на батьківщину поки живі батьки раз на кілька місяців . Далі - все. А їх дітей взагалі вже не загнати в село навіть на літо , і вони нічого не знають про ТЕ життя. А тут три покоління тойво..
Але ж головне що « Так что отчасти flyman прав»
У Флаймана дійсно звʼязок є, ще навіть з первісними людьми . Він і в міському парку збиральництвом займається.Та і по гігієні не далеко пішов, «нема фетишів».
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Додано: Пон 22 чер, 2026 05:53
shapo
А ты что,жил и работал в Казахстане
Нічого не знаю про Казахстан, не жив, не був. Майже не зустрічав в житті казахів.
Казахстан у відео збірний образ будь якої екс-республіки СРСР, куди приїздить умовний коцаб і вимагає «атвєчай мнє по русскі».
Скажу про молдаван, з ними по роботі в місіях UN постійно стикаюсь. 35-40-річні вже не можуть або дуже важко висловлюються російською. Задумуються підбираючи слова. Інколи їм простіше висловити фразу англійською. Вже виросло покоління без російської, коцабам потрібно щось в своїх черепах перелаштовувати, коли вони їздять по території екс-СРСР .
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Додано: Пон 22 чер, 2026 06:45
Hotab написав:shapo
А ты что,жил и работал в Казахстане
Нічого не знаю про Казахстан, не жив, не був. Майже не зустрічав в житті казахів.
Казахстан у відео збірний образ будь якої екс-республіки СРСР, куди приїздить умовний коцаб і вимагає «атвєчай мнє по русскі».
Скажу про молдаван, з ними по роботі в місіях UN постійно стикаюсь. 35-40-річні вже не можуть або дуже важко висловлюються російською. Задумуються підбираючи слова. Інколи їм простіше висловити фразу англійською. Вже виросло покоління без російської, коцабам потрібно щось в своїх черепах перелаштовувати, коли вони їздять по території екс-СРСР .
А откуда уверенность что на видео приезжая русская,а не прожившая в Казахстане всю жизнь,там что,об этом упоминалось?
В Израиле полно гастеров из Молдовы,что мужчин,что женщин в возрасте 40-50. Почему-то все говорят на русском
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