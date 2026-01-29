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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 22 чер, 2026 09:23
Давайте розберемо цього носія стокгольмського синдрому
1 Росіяни не пустили його у МГУ , а його національність загнали за Можайськ....
В Україні євреї жили в столиці, а в Бердичеві євреїв було більше ніж інших національностей...
Але погані - Українці
2 В Казахстані де це чудо природи працювало - росіяни створювали школи де не було навіть вивчення казахської мови... але при цьому це правильно бо росіяни несли відсталим казахам світоч науки і техніки ( казахи ж які працювали на будівництві заводів в росії -це нікчеми не варті уваги) бо тільки РоССіяни .....
До речі - назви мені школу в Ізраїлі де відсутнє вивчення івриту?
То виходить Ізраїль захопили комсомольці ? і якогось милого навязують тобі/молдаванам/казахам/грузинам і так далі - іврит?
Ти збираєшся це десь заклеймити і вже стоїш з плакатом?
3 У Другій світовій в армії совка воювали всі , в тому числі і Українці... але Сталін подарував Львів .....
Тобто воювали всі - а подарунки роздавав грузин ?
Даі продовжувати.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 09:33
shapo написав:
В Украине я прожил 33 года и имея жену лемкиню из Калуша и объект в Выжнице
Чим займались в вижниці? Док?
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Banderlog
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Додано: Пон 22 чер, 2026 10:04
Banderlog написав: shapo написав:
В Украине я прожил 33 года и имея жену лемкиню из Калуша и объект в Выжнице
Чим займались в вижниці? Док?
Строил небольшой домик для малоизвестного олигарха на перевале Нимчич всего-навсего за 1 млн.баксов. Сосватал его на это покойный Гена Москаль у которого там было свое поместье
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Додано: Пон 22 чер, 2026 10:08
Hotab написав:shapo
СССР создавали не только евреи ,но и украинцы ,и ещё сотни народов.
Але всі матеріальні цінності побудували «республікам» росіяни))
Нет,строили как раз везде в основном местные кадры,особенно в Украине,но управленческие решения принимались в Москве куда и стекались лучшие кадры с всех республик.
Я это увидел в середине когда 2 года пересиживал в УкрИНТЭИ на метро Лыбедской где виден приметный актовый зал в виде тарелки.
Готовил инфу для Кабмина,Минэкономики и ВРти увидел кто там принимает решения и как
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Додано: Пон 22 чер, 2026 10:11
budivelnik написав: shapo написав: prodigy написав:
в 1970-1990 за слово "жид" могли погнати з комсомолу (і тоді автоматом з інституту)
у мене в роті був один казах і один осетин, жодного слова за 5 років стосовно національності, а евреїв було багато-15% мінімум(це ж Одеса)
Ещё напишите что в СССР не было государственного антисемитизма и инвалидов пятого пункта паспорта.
Про Одессу ничего сказать не могу ибо тогда не жил в Украине,но существовал негласный перечень вузов и организаций куда евреям вход был запрещен. В МИСИ где я учился в аспирантуре была очень сильная математическая школа по одной простой причине - ректор МГУ Садовничий был антисемит и евреев на мехмат элементарно не пропускали.
После 1939 был сильно ограничен прием в НКВД - КГБ несмотря на выложенные тут простыне о участии евреев в создании СССР и ГУЛАГа.
А филологические изыски о названии евреев в разных языках совершенно напрасны - я давно это знаю и точно не хуже отметившиеся.
Спочатку жиди створили совок....
"- Рабинович, Вы же еврей, как Вы можете читать антисемитские газеты?
- Ну, я вначале читал еврейские - там все плохо, денег нет, евреев везде гнобят, и я начал читать антисемитские - так совсем другое дело - все деньги у евреев, евреи правят миром
"
П.С. - да за 39 год не скажу - а в 80х никакого массового антисемизма в СССР не было от слова вообще, ну именно массового
Востаннє редагувалось katso
в Пон 22 чер, 2026 10:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 10:12
shapo написав:
решения принимались в Москве
яка різниця де приймались рішення?
Тим більше що в тій самій москві були прийняті рішення які перетворили совок в економічну розруху, при чому таких масштабів, що новоствореним Державам прийшлось витрачати десятки років щоб мінімізувати її наслідки.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 10:16
Единственно что отвечу это про школьную систему образования в Израиле о которой ты,естественно,ни хрена не знаешь но что-то пытаешься изобразить.
В Израиле есть государственные еврейские и арабские школы,в вторых которых арабский или иврит преподают как иностранный наравне с английским.
В есть ещё религиозные ешивы где нет обучения математики и английского,но зато серьезное обучение высокому ивриту для изучения торы,при том что в быту они говорят на идиш считая что иначе оскорбляют святой язык молитв.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 10:53
katso написав:
"- Рабинович, Вы же еврей, как Вы можете читать антисемитские газеты?
- Ну, я вначале читал еврейские - там все плохо, денег нет, евреев везде гнобят, и я начал читать антисемитские - так совсем другое дело - все деньги у евреев, евреи правят миром
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Додано: Пон 22 чер, 2026 11:56
Не совсем понял - а в чем именно проблема? - по легенде они с иноверцами не разговаривают или что?
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Додано: Пон 22 чер, 2026 12:05
shapo написав: Hotab написав:shapo
СССР создавали не только евреи ,но и украинцы ,и ещё сотни народов.
Але всі матеріальні цінності побудували «республікам» росіяни))
...управленческие решения принимались в Москве куда и стекались лучшие кадры с всех республик.
Мда, кібернетики (Глушков та його учні) та авіатори (Сікорський та іже з ним) до мацкви очевидно не доїхали..)) Тому Україна, маючи переваги в авіабудуванні та кібернетиці, швидше за рф розробила та використовує різні бпла та нарощує потенціал у галузі виробництва зброї.
Тому не треба узагальнювати про кацаповЯлічіє у всіх галузях та колишніх республіках срср))
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